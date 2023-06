Les mots de l’éditeur

Carole, ce que nous laissons derrière nous ©Dargaud

Clément et son frère partent à Istanbul avec comme but de trouver la tombe de Carole, la première-née de leurs grands-parents paternels. Carole est morte quelques semaines après sa naissance, quelques années avant le départ de ses parents pour la France, eux les Arméniens d’Istanbul. Clément a interrogé ses grands-parents et ses parents, il a senti des non-dits. Il s’apercevra en Turquie, après des démarches nombreuses et infructueuses, que ce qu’il vient d’accomplir avec son frère est bien plus un travail d’introspection qu’une enquête sur un fait bien établi.

Notre avis en un mot (puis quelques autres) : BRILLANT

Un roman graphique assez fabuleux, qui va au-delà de l’intime pour parler du deuil, des non-dits familiaux et de l’Histoire, celle d’hier (et notamment le génocide arménien) comme celle d’aujourd’hui (avec la prise de pouvoir autoritaire d’Erdogan en Turquie). Un bouquin qui se lit d’une traite, sans baisse de tension. Brillant, surtout quand on considère qu’il s’agit d’une première en tant qu’auteur complet pour Clément C. Fabre.

DARGAUD | Fabre, 224 p., 24 €.

2. Georges & Tchang











Les mots de l’éditeur

"Georges & Tchang", Glénat (2023) ©Glénat

Bruxelles, 1934. Georges a 27 ans, jeune marié sans enfant, il est dessinateur publicitaire et se consacre également à la bande dessinée en développant le personnage de Tintin dans le supplément pour enfants d’un quotidien catholique, Le Vingtième siècle. Il aimerait bien faire vivre à son héros de papier de nouvelles aventures en Chine ! Mais il connaît mal ce pays où le contexte politique est alors compliqué. C’est pour le dépeindre avec le plus de justesse possible que Georges va être amené à rencontrer Tchang. Ce jeune Chinois étudiant la sculpture à Bruxelles sera chargé de lui raconter son pays tel qu’il est vraiment. Instantanément, une grande complicité s’établit entre les deux hommes…

Notre avis en un mot (puis quelques autres) : AUDACIEUX

Glénat réédite cet album de 2012, venu raconter la relation entre Hergé et Tchang, l’ami qui lui inspira son Lotus Bleu. Un récit en noir et blanc, dense et un brin irrévérencieux (il suggère de l’amour entre eux), désormais préfacé par Bruno Podalydès et postfacé par Numa Sadoul.

GLÉNAT | Colonnier, 88 p., 17 €

3. Wishlist (T.1)











Les mots de l’éditeur

Wishlist ©Dupuis

Marcus est prêt à faire n’importe quoi quand il est in love… Par exemple, participer à un rituel d’invocation satanique afin de plaire à Jesslinda la gothique, la fille du lycée qu’il kiffe… Et c’est ainsi que l’adolescent se retrouve flanqué de Clay, un démon prêt à exaucer tous les vœux de sa wishlist en échange de trois fois rien : son âme. Le souci, c’est que Clay est un démon débutant, super gentil mais méga gaffeur. Ce qui fait qu’il va interpréter n’importe comment les vœux de Marcus !

Notre avis en un mot (puis quelques autres) : GÉNIAL

Webtoon devenu album, Wishlist raconte comment la vie d’un étudiant insipide change après avoir participé à une séance de spiritisme et s’être vu affubler d’un génie (pas du mal mais bête). Avec un vœu par jour. C’est déjanté, survolté et les références parodiées font mouche. Génial !

DUPUIS | Ced/Stivo, 104 p., 15.50 €

4. Fées des sixties (T.2)











Les mots de l’éditeur

Fées des sixties (T.2) ©Les Humanoïdes Associés

Attirée par les lumières des sixties, la fée Anann quitte sa forêt pour poursuivre son rêve de devenir chanteuse. Derrière l’apparat de la ville, elle va découvrir la brutalité et la dangerosité du monde des humains. Heureusement, elle rencontre Stella, une humaine qui la prend sous son aile et dont elle va rapidement tomber amoureuse. Quand Stella disparaît dans d’étranges conditions, Anann se lance à sa recherche et se confronte aux aspects les plus sombres de la société humaine.

Notre avis en un mot (puis quelques autres) : PLAISANT

Une fée se risque à fréquenter les hommes dans l’Angleterre des années 60 pour concrétiser son rêve de devenir chanteuse. Pas de bol : elle va rencontrer deux serial killers. Et aussi quelques amis surprenants. Un divertissement somme toute plaisant et coloré.

LES HUMANOÏDES ASSOCIÉS |“L’ange de Manchester”, Gihef/Lachenal/Zanon, 56 p., 15.50 €.

5. Michel Vaillant (T.12)











Les mots de l’éditeur

Michel Vaillant, tome 12, "La cible" ©Dupuis/Graton

Alors que Michel Vaillant, Jean-Michel, Patrick et Françoise sortent enfin de prison, le sénateur Warson annonce aux membres du Parti Démocrate qu’il va quitter la politique après les élections présidentielles afin de se consacrer intégralement au sport automobile. Mais la situation est loin d’être sous contrôle. Car si Steve sait que des extrémistes conspirationnistes œuvrent dans l’ombre afin de faire de sa mort un exemple servant leur cause, il ignore qu’une date est déjà arrêtée pour cette dernière…

Notre avis en un mot (puis quelques autres) : MOU

Déjà plus de 10 ans pour le reboot de la série de Jean Graton. Et premier coup de mou avec cet opus consacré (encore) aux 24 heures du Mans, et dans lequel on retrouve le vilain Bob Cramer. Et une intrigue un peu tirée par les cheveux blonds de Steve Warson.

DUPUIS |“La cible”, Benéteau/Bourgne/Lapière, 56 p., 16.50 €.

6. Anne Bonny











Les mots de l’éditeur

Anne Bonny ©La Boîte à Bulles

Née en Irlande au début du 18e siècle, fille d’un riche avocat, rien ne prédestinait Anne Bonny à la piraterie. Pourtant, mue par une insatiable soif de liberté, elle prendra très tôt le large et se délivrera des chaînes qui emprisonnaient les femmes de son époque. Aux côtés du mythique Calico Jack Rakham, elle connaîtra le frisson de la grande aventure et gravera son nom dans l’histoire de la piraterie…

Notre avis en un mot (puis quelques autres) : INSPIRANT

Qui était vraiment Anne Bonny ? Les Italiens Mastragostino et Ranghiasci donnent du souffle (logique, ça se passe au grand large) à la bio de cette drôle de piratesse, issue de la bourgeoisie et qui a vécu sa vie en toute liberté… malgré les hommes qui ont tenté de la soumettre. Inspirant.

LA BOÎTE A BULLES | Mastragostino/Ranghiasci144 p., 22 €.

7. Grand Louis (T.1)











Les mots de l’éditeur

Grand Louis (T.1) ©Dupuis

Louis et sa compagne peinent à se trouver de l’espace entre leur job et leurs trois enfants. Mais c’est encore pire lorsque des animaux sauvages envahissent soudain Paris… dont un marcassin qui s’incruste chez eux. Une vraie pandémie de grosses bébêtes ! Obligée de se confiner, la famille va devoir apprivoiser ce drôle de vivre ensemble, alors que dehors cerfs et blaireaux prennent calmement le contrôle de la capitale…

Notre avis en un mot (puis quelques autres) : ANECDOTIQUE

Lorsque des animaux sauvages envahissent la ville, ses habitants sont… confinés. Et parmi eux, Louis et sa petite famille. Un nouveau quotidien, qui est en fait une extrapolation du temps vécu sous covid. Pour une histoire assez anecdotique, peut-être trop pour être racontée, même de la sorte.

DUPUIS |“Le marcassin”, 72 p., 15.50 €.

8. Trois cases pour une chute (T.2)











Les mots de l’éditeur

3 cases pour 1 chute (T.1) ©Fluide Glacial

3 cases pour une chute, c’est le concept originel, la contrainte que s’impose L’Abbé pour réussir en un minimum de temps à vous faire rire au maximum. Et c’est d’une efficacité redoutable. Sur le ton de l’humour absurde et trash, L’Abbé déploie devant vos yeux ébahis son art et sa maîtrise du strip.

Notre avis en un mot (puis quelques autres) : PICORAGE

Le titre de cette compilation de gags dit tout : comment faire rire en seulement trois cases (et parfois même moins) ? En prenant des raccourcis qui s’avèrent parfois coups de génie, parfois beaucoup plus discutables. Agréable à picorer, mais on avait préféré le premier.

FLUIDE GLACIAL | L’Abbé, 96 p., 9.90 €.

9. De l’amour et du hasard











Les mots de l’éditeur

De l'amour et du hasard ©Casterman

“Je ne cracherais pas sur un peu de tendresse de temps en temps, mais si le prix à payer c’est le couple, merci bien ! ” C’est parfois armé d’un smartphone que l’homme contemporain se retrouve en quête de l’âme sœur. Traînant de longues heures sur les applis de rencontre, il suit un parcours semé d’embûches, et à l’amour répond parfois un hasard… plutôt contrariant. Et si notre héros semble plus enclin à matcher qu’à faire des rencontres IRL, il a par ailleurs bien des difficultés à s’atteler à l’écriture de son deuxième roman et à reprendre son analyse, contraint et forcé par un psy pour le moins retors…

Notre avis en un mot (puis quelques autres) : PERSONNEL

Après avoir interrogé sa nature d’auteur dans “Partir un jour”, Manu Boisteau remet le couvert, et double son propos d’une réflexion intime sur l’amour, et sur l’usage des applis de rencontre. C’est personnel, donc drôle et parfois même touchant de candeur. Un cadeau parfait pour tous vos amis divorcés et désespérés de ne plus entendre l’Amour frapper à leur porte. Toc, toc ?

CASTERMAN | Boisteau, 200 p., 26 €

10. Frontier











Les mots de l’éditeur

Frontier ©Rue de Sèvres - Label 619

Quand la Terre suffoque de par l’exploitation de ses dernières ressources, l’humanité se tourne vers un nouveau territoire, l’espace, au-delà des planètes du système solaire : “La Frontière”. Dans cette nouvelle ruée vers l’or, trois destinées s’entremêlent : Ji-soo, scientifique passionnée par l’inconnu ; Camina, mercenaire fougueuse et enjouée ; et Alex, un mineur qui n’a jamais connu la Terre. Ce récit d’aventure narre le parcours tumultueux de ce trio, mais aussi de leur quotidien, celui de vivre dans un nouveau monde. Il pose la question d’une nouvelle humanité complètement déconnectée de son berceau, la Terre, pour se tourner uniquement vers les étoiles.

Notre avis en un mot (puis quelques autres) : ÉPIQUE

Une scientifique, une mercenaire et un mineur font route vers la “Frontière”, un nouveau territoire (habitable ?) au-delà du système solaire. une aventure épique à travers les confins de l’espace, loin des méga-corporations qui dirigent l’univers. Pour un roman graphique qui manie bien la pop culture.

RUE DE SEVRES | Singelin, 202 p., 21.90 €.

11. Sur la tête de mon père











Les mots de l’éditeur

Sur la tête de mon père ©La Boîte à Bulles

Avant de devenir un chanteur au succès éphémère dans les années 1970, Jean-Claude Rémy avait déjà pas mal de kilomètres au compteur, et ce malgré ses 25 ans. Fils d’un Français parti faire carrière en Indochine et d’une nourrice indigène, il est l’un de ces “petits bâtards” issus de la colonisation, comme il aime le dire. Une fois débarqué en métropole, Jean-Claude a dû se construire malgré une mère restée au pays et un père à l’affection peu démonstrative. Puis vint l’âge adulte, la paternité au Maroc, le retour en France, la chanson sous le patronage de Pierre Perret, le succès entrevu qui finalement se refuse à lui, les amours, les emmerdes, mais toujours l’appel de l’aventure et ce goût pour l’ailleurs…

Notre avis en un mot (puis quelques autres) : ÉTONNANT

Comme Tronchet avant lui (dans Le chanteur perdu), Gaston évoque Jean-Claude Remy, chanteur étoile filante des seventies. Sauf que Gaston, alias Alain Rémy, est… son fils. Et nous fait partager ce destin tellement haut en couleur qu’il aurait pu être inventé.

LA BOÎTE A BULLES | Gaston, 320 p., 29 €.

12. Soda – Le pasteur sanglant











Les mots de l’éditeur

Soda - Le pasteur sanglant ©Dupuis

Après une nuit agitée peuplée de cauchemars, Soda se réveille, constate qu’il a perdu la petite croix du revers de son veston et se rend sur les lieux d’un meurtre. La victime, une prostituée qui a une page de calendrier agrafée sur le front – et une petite croix au creux de la main – n’est pas morte et hurle en voyant Soda, le reconnaissant comme son agresseur. Les crimes s’enchaînent et la population apprend à connaître un nouveau serial killer surnommé le Pasteur sanglant… Les séances de psy qu’on impose à Soda lui permettront-elles de se souvenir de ce qu’il fait de ses nuits ?

Notre avis en un mot (puis quelques autres) : BASES

Pas loin de dix ans après un dernier volet un brin complotiste signé par le regretté Tome, Gazzotti relance la machine Soda avec Olivier Bocquet, le scénariste de Frnck. Et ces deux-là reviennent aux bases pour ramener le flic-pasteur dans les années 80 de sa naissance. Exit donc son idylle avec Linda, qui redevient une “simple” équipière, exit aussi la mort de Pronzini, et retour à une forme d’insouciance qui fait du bien, même si le scénario de cette reprise (dont les albums ne comporteront aucune numérotation), dans laquelle Soda est accusé de plusieurs meurtres, est un poil tiré par les cheveux.

DUPUIS | Gazzotti/Bocquet, 56 p., 14.50 €