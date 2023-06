Carole, ce que nous laissons derrière nous ©Dargaud

Peut-on hériter des malheurs de ses aïeux ? Apparemment oui, du moins si l’on en croit l’étonnante aventure survenue à Clément Fabre. Voici une dizaine d’années, ce jeune auteur vivait une crise existentielle. Incapable d’aller de l’avant, il se découvre alors, aiguillé par son psy, un “héritage transgénérationnel”.

"Carole", Dargaud (2023) ©Dargaud

Le “verrou”, qui s’appelle Carole, s’avère être une tante dont il a longtemps ignoré l’existence. Et pour cause : première née de ses grands-parents paternels, elle est décédée quelques semaines après sa naissance, alors que la famille vivait encore à Istanbul. Un épisode qu’il souhaite désormais creuser, jusqu’à envisager un voyage en Turquie avec son frère aîné, afin de retrouver la tombe semble-t-il disparue de cette tante mystérieuse.

Une enquête qui aiguillonne aujourd’hui un magnifique roman graphique, et qui a des airs de grande aventure. Mais va vite se heurter au temps qui passe et aux culs-de-sac administratifs. Clément a-t-il fini par retrouver la tombe de Carole ? Peu importe, finalement… “Au bout du compte, commente-t-il sans sacrifier au suspense, ça n’est pas le plus important. La démarche l’était davantage parce que, grâce à elle, c’est un épisode dont on recommence à parler chez nous.”

"Carole", Dargaud (2023) ©Dargaud

Il n’avait, pourtant, rien de véritablement tabou au sein de la famille : “Mon grand-père, reprend Clément, était très content d’en parler, même si chacune de ses phrases finissait par un silence qui signifiait ‘‘Mais ça intéresse qui, au fond, cette vieille histoire ?’’. Il n’y a pas eu de résistance, mais chaque génération n’a pas le même rapport à cet événement : mes grands-parents en ont souffert, mais quand ils sont partis, ils sont entrés dans une démarche d’intégration qui supposait de laisser le passé derrière. Et notre propre mère a grandi, elle aussi, avec ce schéma. Mais la troisième génération – mon frère et moi – n’avait pas eu accès à ces informations. Nous n’en avions que le ressenti et des émotions sans explications.”

D’où le malaise intime ressenti. Et le sens profond d’un voyage qui a permis à tout ce petit monde d’aborder d’autres sujets, périphériques, à commencer par la façon dont les grands-parents de Clément et Robin, issus de la communauté arménienne, ont été traités à Istanbul, et les raisons qui les ont poussés à émigrer vers la France. “J’ai surtout découvert, reconnaît Clément, qui a depuis fondé une famille, l’ampleur de mon ignorance au sujet de l’histoire de mon peuple d’origine : je savais qu’un génocide avait été perpétré, mais je ne savais même pas que les Arméniens avaient leur propre alphabet.” C’est donc en toute logique qu’il envisage désormais un autre voyage, à destination de l’Arménie. Pour enrichir encore un peu ce très bel héritage.