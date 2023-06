"Le jour le plus long", de Ronan Badel

Aujourd’hui c’est l’anniversaire de Charles. En vacances chez son papy, il reçoit quelques chouettes cadeaux mais son préféré c’est ce lance-pierre confectionné par son grand-père. Toute la journée il s’exerce mais manque toujours sa cible, jusqu’à ce qu’il touche accidentellement un petit oiseau…

Une merveille de douceur et de poésie sur l’enfance et ses bêtises parfois involontaires ; sur la culpabilité aussi et ce qu’on fait pour se racheter, le tout souligné par des aquarelles aux couleurs baignées de soleil.

Sarbacane, 5 ans.

"Nationale 7", de Didier Lévy et Sonja Bougaeva

Une petite fille et sa maman embarquent à bord d’une vieille mais rutilante décapotable rouge. Direction la nationale 7 et sa promesse de soleil et de mer.

Sous le charme de ce road trip maternel qui en dit long sur la transmission et les souvenirs.

Le dessin tout en rondeur de Sonja Bougaeva vient encore souligner un peu plus le sentiment de confort qui se dégage de l’album.

Sarbacane, 5 ans.

"On ferait comme si", d’André Marois et Gérard DuBois

On s’est déjà tous ennuyé à mourir et on a tous joué à “faire comme si”.

Deux enfants se lancent dans une folle histoire faite d’un château perdu, d’un roi féroce, de zombies, d’invisibilité et de prisonniers à libérer… Le tout sans sortir du jardin !

Un album réconfortant aux illustrations délicieusement vintage.

Grasset Jeunesse, 4 ans.

"Marée haute marée basse", de Max Ducos

Direction la côte Atlantique et ses plages vivantes. Depuis notre poste d’observation, on savoure le va-et-vient des touristes et des familles sur l’une d’entre elles.

Ceux qui n’y ont jamais goûté vont avoir envie de les découvrir, et ceux qui savent s’y retrouveront parfaitement.

Sarbacane, 6 ans.