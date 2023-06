"De l'amour et du hasard", Casterman, 2023 ©Casterman

Pendant longtemps, Manu Boisteau s’est consacré à l’illustration jeunesse et à des univers fantastiques très éloignés de la “vraie vie”. Avant de se faire rattraper par la “crise du milieu de vie” : “Je venais d’avoir 50 ans et de connaître une rupture amoureuse, raconte-t-il. C’est affreusement banal, mais j’ai tout remis en question, et me suis lancé dans la BD adulte.”

Manu Boisteau, auteur de "De l'amour et du hasard" (Casterman, 2023) ©Casterman

Il a d’ailleurs tout raconté dans Partir un jour, un ouvrage très sympa, qu’il juge lui-même “très narcissique”, et qui a surtout eu le malheur de sortir en pleine pandémie de coronavirus (mais qui figurait dans notre sélection BD de l’époque), venant ainsi donner du corps à son héros, un… auteur qui cherche à se faire éditer et peine à trouver l’inspiration.

La machine, cependant, était lancée. Et le Parisien de désormais 53 ans persévère avec la sortie, ce mois-ci, de De l’amour et du hasard. On y retrouve le même personnage, une sorte d’avatar de lui-même, toujours confronté à l’angoisse de la page blanche, mais qui doit également composer, désormais, avec une solitude de plus en plus pesante. Et qu’il entend rompre en ayant recours aux applis de rencontre. “Ça m’est vraiment arrivé, reconnaît-il. Et c’est mon éditeur, à qui j’avais raconté la chose, qui m’a conseillé d’en faire un bouquin.”

Bienvenue dans la “friendzone”

La quinquagénaire se souvient de ses premiers pas au pays de l’amour numérique : “J’étais sceptique, assez intimidé, même, mais finalement, ça s’est bien passé.” À un tout petit détail près, qui le différencie du héros de ce deuxième roman graphique, qui n’est donc pas tout à fait lui-même : il n’y a pas… trouvé l’amour. “J’y ai fait un tas de rencontres, avance-t-il, mais dans un registre disons amical.”

Bref, il s’est fait “friendzoner”. Horreur, malheur. Puis en a tiré un paquet de réflexions, qui sont autant de prétextes à des scènes parfois hilarantes : “Ce qui m’a un peu choqué, c’est à quel point ces applis font converger les unes vers les autres des personnes qui partagent les mêmes goûts et passions. Pour des gens de ma génération, c’est l’antithèse de ce qui fait la rencontre : ce qui est beau, c’est la différence, être projeté dans un monde qui n’est pas le nôtre, et nous est parfois totalement inconnu. Les applis ont du bon, mais fonctionnent comme un algorithme Netflix : on ne te propose que ce que tu connais déjà. Et c’est triste, parce que ce qui est beau dans la vie, c’est précisément de se faire heurter, ce sont les surprises, et on ne peut pas être surpris par ce qu’on connaît déjà.”

Éléphants et cupcakes

Un peu “réac”, le personnage principal de De l’amour et du hasard préfère d’abord ne pas se risquer à voguer vers l’inconnu. Mais se heurte, en même temps, à des profils impersonnels, et bien difficiles à analyser objectivement : “C’est une autre limite du système : comme je le décris dans mon livre, la plupart des profils se ressemblent : en général, les femmes y affichent toujours une photo prise devant un éléphant lors de vacances en Thaïlande, une autre d‘elles en train de faire des cupcakes et une dernière qui date d’un enterrement de vie de jeune fille. Et c’est pareil pour les mecs, avec d’autres clichés.”

"De l'amour et du hasard", Casterman, 2023 ©Casterman

Résultat : lorsque survient la rencontre, on sait déjà, au fond, à qui on a affaire : “En cinq minutes, on sait s’il y a coup de foudre, et si c’est réciproque. Et on ne donne pas davantage de temps au charme pour agir. Dans la ''vraie vie'', lorsque la rencontre est davantage fortuite, on se donne généralement plus de temps.”

“La solitude peut aussi être un choix”

"De l'amour et du hasard", Casterman, 2023 ©Casterman

De l’amour et du hasard pose, sous ses airs inoffensifs, une question plus large : celle de la difficulté de se rencontrer en 2023, a fortiori quand on a connu la vie amoureuse avant le grand carrousel numérique. “Surtout, acquiesce Manu Boisteau, si l’on considère que tous, on finit par être remis “sur le marché”, souvent en raison d’un divorce. Quand j’étais gosse, je me souviens que dans une classe, il n’y avait pas plus d’un enfant de parents divorcés… à qui on parlait avec beaucoup de commisération. Aujourd’hui, c’est la norme.” Conséquence : le couple n’est peut-être plus une fin en soi. “Les jeunes, analyse ce père (divorcé) de deux (grands) enfants, sont bien plus cool avec ça, alors que nous, on était loin de l’être : je me souviens de mes premières relations amoureuses : c’était grave. Eux ne ressentent plus les mêmes enjeux : ceux du mariage ou l’obligation d’avoir des enfants. Et c’est très bien… même si, pour des gens de ma génération, c’est un peu déstabilisant. Mais depuis trois ans que je suis seul – une situation que je n’avais plus connue depuis l’adolescence – je me rends compte à quel point ça peut être bénéfique. Et j’ai beaucoup d’amis – des femmes, essentiellement – qui me disent combien elles trouvent ça confortable. La solitude n’est plus forcément une situation que l’on subit : on peut aussi la choisir. Parce que c’est parfois mieux qu’une vie de couple qui s’effiloche, et à laquelle on n’arrive pas à mettre fin.”