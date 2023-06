"Comment je me suis radicalisée en féminazie", Fluide Glacial, 2023 ©Fluide Glacial

C’est un grand classique : toute conquête idéologique s’accompagne d’un retour de bâton. Ainsi, depuis que le féminisme post-MeToo a trouvé un écho plus large au sein de la population, ses plus ardentes représentantes ont été caricaturées par leurs détracteurs, lesquels leur ont même trouvé un petit surnom fort peu élégant : les “féminazies”.

Le rapprochement entre féminisme et nazisme est, évidemment, parfaitement crétin : “C’est de l’enfumage, cela permet de détourner l’attention, et de parler d’autre chose. Mais vouloir l’égalité homme-femme, ce n’est pas être nazi. Enfin, je ne sais pas que ce qu’en pensent les nazis, il faudrait leur demander”, se marre Isabelle Denis, dite Isa. Car plutôt que de s’offusquer frontalement du phénomène, l’autrice française, collaboratrice régulière du magazine Fluide Glacial depuis 2005, a choisi d’en rire dans un album très peu sobrement intitulé Comment je me suis radicalisée en féminazie.

Elle y incarne sa propre héroïne : une dessinatrice quinquagénaire et sans enfants, qui vit seule avec son chat (le “cauchemar number one de toute société patriarcale”, selon elle). Et doit subir, au quotidien, les derniers soubresauts d’un masculinisme toxique. Manspreading, mansplaining, manterrupting, male gaze – des concepts développés par les néo-féministes – sont ainsi au cœur de l’album d’Isa.

Sauf que cette dernière n’a, fort judicieusement, pas choisi une approche militante : si elle caricature les nostalgiques du patriarcat, elle n’épargne pas, non plus, les supposées “féminazies” : “D’une manière générale, estime-t-elle, je pense qu’en humour, il ne faut pas dessiner à charge. Si on veut caricaturer quelqu’un que l’on n’aime pas et qu’on le représente juste comme un sale type, on rate sa cible : il faut toujours avoir de l’empathie. De la même façon, tout engagement engendre naturellement des contradictions.”

guillement Historiquement, il n’y a pas photo entre misogynie et misandrie

Aidée au scénario par son ami Gaudelette (ciel, un homme !), Isa ne peut toutefois cacher son affection pour ces femmes qui seraient tout son contraire (“j’ai de l’admiration pour les militantes, parce que c’est une chose que je ne sais pas faire”)… et ont fort à faire pour s’opposer à ceux qu’elle appelle ici les “mâles ouin-ouin”. Entendez par là : ces misogynes qui, renversant le prisme de la discrimination (le retour de bâton, toujours), se disent aujourd’hui et à leur tour victimes de “misandrie” de la part de leurs “victimes” d’hier, “alors qu’historiquement, il n’y a pas photo entre misogynie et misandrie”, conclut Isa.