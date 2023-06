L'été des charognes ©Gallimard

Tout est dit dès la première scène : parce qu’elle a tué – accidentellement? – leur chat, un gamin entreprend de lyncher le chien de la voisine. L’acte est sans retour, et l’image de son forfait le hantera à jamais, tel un péché originel.

Cette vie, c’est celle du narrateur de L’été des charognes. Une adaptation brute de décoffrage du roman écrit en 2017 par Simon Johannin, et dans lequel le jeune auteur (30 ans) explorait, déjà, la France d’une certaine ruralité, où la précarité est la norme, la débrouille un mode de vie… et les enfants au mieux oubliés par leurs aînés.

«Les enfants sont traités comme des choses par les adultes, constate Sylvain Bordesoules, le dessinateur et auteur de ce roman graphique. Ils n’ont pas de voix, ils ne sont pas considérés comme une personne à part entière, avec ses propres choix, ses propres mots. Ils sont presque comme les animaux.»

Et comme des animaux, ils vont ingérer les habitudes et réflexes de leur milieu : la crasse (l’eau, c’est pour les bêtes), la violence, notamment à l’encontre des animaux (et pas que des chiens), le racisme ordinaire (malgré les copains «arabes»), l’alcool, consommé jusqu’à la déraison et doit faire d’eux des «hommes», et même, fugacement, un peu d’amour. L’exemple, de toute façon, ne vient pas d’en haut : leurs pères et mères ont la torgnole facile, quand ils ne vomissent pas d’avoir trop picolé.

C’est dur, frontal même, mais sans jugement. Un simple constat, que viennent appuyer un dessin très pictural, et ses couleurs distillées à l’aquarelle. Les scènes s’enchaînent d’ailleurs sans logique apparente, et les conversations digressent parfois sans réel fil conducteur. Comme pour mieux pointer l’impossibilité de se construire dans un tel cloaque.

«Dans l’enfance du personnage, analyse encore Bordesoules, manifestement marqué par le texte de Johannin, il y a de la misogynie, du racisme, de l’homophobie… De la tendresse, aussi, parfois, dans de petites choses. Bien sûr, il faut du recul et prendre de l’âge pour voir cette lumière éclairer le passé.»

Alors, c’est ce que va faire le héros, dont on ne connaîtra jamais le prénom, pour sortir de cette impasse et conclure par un message d’espoir ténu mais authentique cet épais roman graphique qui prend aux tripes. Et impose son jeune dessinateur comme l’une des belles révélations de l’année.