Fanny Caldin signe un premier roman dont l’héroïne adolescente cherche à comprendre son passé et à découvrir ce qui l’attend dans le futur.

LIRE AUSSI | Fanny Caldin, quand l’oracle forge le destin

Le coup de cœur de la rédaction

"Le Fort intérieur et la sorcière de l’île Moufle" de Stella Benson (*****)

"Une sorte de Mary Poppins pour adultes", disait l’argumentaire. Voilà qui était alléchant, mais ne préparait que timidement au festin qui nous attendait.

Pourtant admirée de Virginia Woolf et primée de son vivant, Stella Benson demeure méconnue du grand public francophone. Avec cette réédition de Living Alone (1919), agrémentée de deux nouvelles, on découvre une voix éblouissante de la littérature fantasy.

L’autrice anglaise y narre la rencontre de Sarah Brown – jeune femme confrontée à l’hypocrisie des charités – et d’une sorcière. Une magie malicieuse vient donner la réplique à la dureté de la Première Guerre mondiale qui pleut sur Londres.

On savoure le féminisme de cette histoire mettant en scène une pension pas comme les autres. Et les éclats de rire jaillissent de phrases exquisément critiques, beaucoup trop justes pour être acerbes. Une œuvre mêlant désinvolture et acuité que l’on croirait ensorcelée tant elle fait du bien.

Stella Benson, "Le Fort intérieur et la sorcière de l’île Moufle", Callidor, 304 p., 14 ans.