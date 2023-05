Fanny Caldin, quand l’oracle forge le destin

Le passé dans l’avenir

Fascinée, Fanny Caldin a commencé à écrire une histoire qui se passerait durant ce siècle de disparition. Le confinement de 2020 lui a offert du temps, non seulement pour écrire, mais aussi pour faire de nombreuses recherches. C’est à Pytha, jeune mendiante marseillaise, qu’elle choisit de confier ce mystérieux jeu de cartes. Elle lui offre un trésor de papier, une puissance, et l’emmène dans un véritable roman initiatique avec ses grands dangers, ses alliés inattendus, une bonne dose de découverte de soi et d’essence qui se révèle. "Je voulais parler du passage à l’âge adulte d’une jeune fille. C’est un thème qui fait la grande force de la littérature young adult et je voulais en plus en parler du point de vue des filles, du corps. Je serais incapable de vous dire la dernière fois que j’ai lu un roman qui parle de règles par exemple, alors que c’est un passage obligé pour la moitié de l’humanité. Je voulais écrire cela. " Symbolisation parfaite de l’adolescence, l’héroïne se retrouve ballottée entre un passé qu’elle cherche à découvrir et l’avenir qu’elle touche du doigt lors de ses tirages.

Puissantes visions

Sous la plume de Fanny Caldin, l’adolescente sent le monde se retourner quand elle dévoile un arcane. Avançant sur un pont, entourée de divers éléments, elle perçoit clairement comment orienter le client qui la consulte. On ne peut s’empêcher de faire le parallèle avec la manière dont l’autrice de 27 ans décrit son processus d’écriture: "J’ai l’impression que quelque chose me raconte l’histoire, que je peux la regarder, comme un film mais à l’intérieur de moi." Bien sûr, il faudra voir ce que réserveront Destin, Providence et Hasard – autant de personnages de cette histoire – mais Les Arcanes de brume s’annonce comme une saga en trois tomes.

Fanny Caldin, "Les Arcanes de brume, t1. La Cartomancienne", Robert Laffont (Collection R), 441 p., 13 ans.