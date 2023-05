Tintin en jeu vidéo sur PS4, PS5, XBOX, Switch et PC, c’est pour novembre

Et mine de rien, 12 ans se sont écoulés depuis la dernière aventure du genre, une transposition du Secret de la Licorne de Spielberg éditée par Ubisoft. L’objectif est évidemment différent aujourd’hui : «À l’époque, il s’agissait de décliner le film sous forme de produit dérivé, se souvient Yves Février, directeur des nouvelles technologies chez Tintinimaginatio et déjà de la partie à l’époque. Cette fois, nous voulons lui permettre de vivre avec son temps, et de toucher un nouveau public.»

Séduire la génération Twitch

Bref, il s'agit, comme lorsque sont lancés des NFT estampillés Tintin, de renouveler la base de fans en allant la puiser là où elle se trouve : au sein de la génération Twitch et de ces gamers friands de jeux aux scénarios complexes. Ça tombe bien : Hergé est un garçon qui avait un peu d’imagination. Et c’est donc Les Cigares du pharaon qu’a choisi Microïds, la société française avec laquelle l’ex-société Moulinsart a décidé de collaborer, pour lancer ce nouveau chapitre de la vie numérique de Tintin.

Le jeu vidéo "Les Cigares du pharaon" sortira en novembre 2023 ©TIntinimaginatio - Microïds

«On nous a parfois demandé comment nous parvenions à travailler avec Moulinsart, mais la collaboration s’est très bien passée, même si chaque détail a été examiné avec soin. Ce jeu, c’est l’aboutissement de huit ans d’échanges avec Yves Février et Nick Rodwell», annonce fièrement Stéphane Longeard, le CEO de Microïds, qui aura, à terme, investi pas loin de 7 millions d’euros dans ce projet.

C’est dire si les ambitions sont élevées pour un jeu développé par un studio espagnol situé à Madrid, dont la sortie est prévue en novembre de cette année, et qui sera disponible sur l’ensemble des supports (PS4, PS5, XBOX, Switch, PC) au prix de 50 € pour la version classique, un peu plus pour une édition collector qui sera accompagnée d’une figurine et d’un art book.

«Le Lotus bleu» pour suivre

Au total, ce sont dix heures de divertissement qui seront proposées aux gamers : «Ça aurait pu être huit, ça aurait pu être douze. Mais pas trente parce que nous devions rester fidèles au scénario d’Hergé», précise Charles Leveugle, brand manager chez Microïds et dont l’équipe a cependant étoffé le rôle attribué à certains personnages secondaires, parfois apparus au détour d’une seule et unique case dans l’album d’Hergé.

Ce jeu, annoncé comme un mix entre aventure, enquête et réflexion, et dont les premières séquences dévoilées hier laissent entrevoir un cousinage certain avec Zelda, pourrait être le premier d’une longue série. Et sans surprise, c’est évidemment Le Lotus bleu, la suite des Cigares du pharaon, qui servira de base à ce prolongement, espéré d’ici trois nouvelles années.

D’ici là, on saura si le retour de Tintin sur console est un succès ou un flop : «Mais avec Tintin, l’échec n’existe pas vraiment», prévient, tout sourire, Yves Février.