Anne Crahay parle avec les petits doigts

"Je ne voulais pas d’un livre-outil"

Après de nombreuses recherches, elle se rend compte qu’il existe bien des manuels pour apprendre à signer mais qu’il y a peu d’histoires pour les accompagner. "Des livres-outils, il en existe plein, mais je voulais garder une notion de plaisir, poursuit-elle. Et puis, il y a plein de familles qui pour des raisons socio-culturelles, ne savent même pas que ça existe. Cette histoire c’était aussi une petite porte d’entrée qui ne soit pas celle du savoir."

Anne Crahay a donc articulé son histoire autour de dix signes du quotidien: "Ça va du classique “bonjour” que nous connaissons tous et faisons naturellement, à “j’ai faim” en passant par “merci” et “je suis fatigué”. Mais je voulais aussi qu’il y ait le signe pour “encore” et “rêver”. J’avais envie d’ouvrir ces tout petits humains à quelque chose qui ne soit pas un besoin primaire."

Et, pour lier tous ces signes et éviter le fameux livre-outil, Anne Crahay a tissé une jolie histoire et créé un petit personnage tendre et coloré. Une petite chenille formée de boules de couleurs différentes qui se promène au fil des pages et “discute” avec un bébé à peine évoqué mais dont on distingue parfaitement la main en aplat noir.

Simple et pour durer

Cette petite chenille n’est pas le fruit du hasard mais bien d’une réflexion qu’on n’imagine même pas. "C’est toujours très compliqué de faire simple, sourit Anne Crahay. Or, quand on s’adresse à des bébés, il faut être simple et efficace ; ne pas vouloir donner trop d’informations pour ne pas qu’ils soient perdus face au dessin. J’ai donc conçu cette petite chenille faite de billes de couleurs avec des papiers que j’ai ensuite découpés et collés. J’ai essayé d’amener du relief et de la texture aussi. Et puis ces petites billes de couleurs, une fois que l’enfant parle un peu, on peut les compter, en nommer les couleurs… La chenille se cache, forme un cocon avant de se transformer en papillon. Ça permet au livre de durer un peu."

Mes p’tits doigts se veut à la fois ludique et pratique et ouvre la porte à une communication plus zen avec son bébé tout en s’amusant avec lui.

"Mes p’tits doigts", CotCotCot éditions, dès 1 an.