"Swamp", Dargaud, 2023 ©Dargaud

Louisiane, fin des années 1930. Dans la touffeur du bayou, où il ne se passe jamais rien, deux amis, tous deux âgés de dix ans, Red et Otis, assistent au meurtre d’un noir. Ils se lient aussi d’amitié avec une petite fille pleine de secrets, Shelley. Ces trois enfants que tout sépare (un blanc, un noir, une fille) vivent un été inoubliable et fondateur. Un grand récit romanesque qui fleure bon la littérature américaine (Mark Twain, Harper Lee, Truman Capote) signé Johann G. Louis (”La petite dernière”).

Fin des années 30. Deux gamins – un Blanc, un Noir – sont d’inséparables amis, bientôt rejoints par Shelley, une fille “de la ville”. Ensemble, ils passeront un été inoubliable. Et découvriront combien le monde des adultes peut être méprisable. Un roman graphique à la Mark Twain, très réussi.

DARGAUD | Johann G. Louis, 160 p., 19 €.

2. L’homme qui venait d’ailleurs











"L'homme qui venait d'ailleurs", Philéas, 2023 ©Philéas

Envoyé sur la Terre pour en rapatrier l’eau qui peut sauver sa planète, un extraterrestre va utiliser son savoir et sa technologie pour arriver à ses fins. Parvenu au sommet de la réussite et séduit par la vie terrienne, il oublie le but de sa mission… L’adaptation du film culte de Nicolas Roeg avec David Bowie d’après le roman de Walter Tevis.

Une adaptation d’un film adapté d’un roman. Vous suivez ? Près de 50 ans après, ce n’est rien de moins (et rien de plus) qu’une BD officielle du long-métrage que propose Philéas, réutilisant même les acteurs (Bowie en tête). Ce n’est pas toujours beau, ni très clair. Insipide, surtout.

PHILEAS | Pramanik/Tevis, 104 p., 19.90 €

3. Elles (T.3/3)











"Elles", tome 3, Le Lombard, 2023 ©Le Lombard

La révélation du mystère de ses origines a permis à Elle de reprendre le contrôle de sa vie. Mais tout ne va pas pour autant… En surface, la lycéenne tente de résoudre ses contradictions. À l’intérieur, ses personnalités multiples tentent de percer le mystère de cette voix qui leur parle. Et dans les deux cas, il semblerait que Bleue ait des réponses, ou au moins des pistes. L’heure semble donc à la réconciliation ? Enfin… “Toutes pour une”, d’accord… mais laquelle ? !

Trois tomes sans faute. Dans cette aventure à la surface comme dans les profondeurs intimes et désorientées d’une ado, Toussaint et Stokart ont réalisé un magnifique travail pour s’adresser à tous les publics avec tendresse, émotion, poésie et des mystères finement résolus. Adorable et formateur.

LE LOMBARD | Toussaint/Stokart, 96 p., 13.45 €

4. La ride











"La ride", Dargaud, 2023 ©Dargaud

Une “ride” – à prononcer (”raïde”), bien sûr ! – c’est une balade en vélo. Simon et Florent racontent la première impulsion, celle qui donne envie de larguer les amarres (pour une durée déterminée) et expérimentent qu' “on ne fait pas un voyage, c’est le voyage qui nous fait”, comme l’a écrit l’immense écrivain voyageur Nicolas Bouvier. Un voyage en vélo façon buddy movie et pieds nickelés, de Paris à la Bourgogne, le tout en 5 jours, c’est aussi une manière d’aborder le territoire différemment, et de se retrouver un peu au bout du chemin !

Deux potes que tout oppose (l’un est livreur à domicile, l’autre publiciste) se lancent dans un périple à vélo depuis Paris jusqu’en Bourgogne. Les galères, les rencontres, les ivresses : ces deux-là vont refaire leur monde. Et nous donner une leçon d’amitié. On prend, malgré un dessin un brin trop schématique.

DARGAUD | Boileau/Pierre, 108 p., 18 €.

5. Monte-Cristo (T.2)











"Monte-Cristo", tome 2, Glénat, 2023 ©Glénat

Après 15 ans dans l’enfer d’une prison secrète militaire, Sam Castillo veut se venger des trois conspirateurs qui l’ont privé de sa jeunesse et de sa fiancée Abigail. Il est devenu l’énigmatique milliardaire Victor Sirin, qui utilisera son énorme fortune pour détruire ces hommes qui ont réussi à s’imposer dans le jeu des réseaux corrompus du gouvernement et sont maintenant des hommes de pouvoir. Victor commence par gagner la confiance du procureur général adjoint Farrell puis s’immisce dans la vie de ses ennemis à Washington, New York et le Connecticut.

Relecture très libre du classique de Dumas, cette série voit un Américain enfin sorti de Guantanamo entreprendre 15 ans plus tard, sa vengeance depuis l’île croate où il dirige sa fortune. Mais un agent spécial venu tout droit des States pourrait bien l’en empêcher. Ça monte en puissance.

GLÉNAT | Mechner/Alberti, 72 p., 15.95 €.

6. Happy End (T.2)











"Happy End", tome 2, Le Lombard, 2023 ©Le Lombard

Au terme de leur périple dans une France en proie à l’abrupte fin du pétrole, Mollie, Oscar et leurs proches organisent leur survie, tous ensemble. Mais planter les graines du monde de demain ne suffit malheureusement pas à faire disparaître les rancoeurs d’hier. Les villageois du cru n’ont jamais aimé la noble famille d’Oscar, et c’est réciproque. Et comme personne ne se parle, Mollie aura fort à faire pour éviter que ce retour à la terre ne devienne un mauvais remake de la Révolution française…

Le grand effondrement, c’est maintenant pour Mollie et sa famille, réfugiés dans une résidence secondaie mal vue du voisinage. On ne sait pas trop pourquoi, mais ces gens-là vont se faire la guerre. Un récit survivaliste qui part dans tous les sens. On met de l’ordre dans le tome 3 ?

LE LOMBARD | Jouvray/Jurdic, 56 p., 15.45 €.

7. Le Journal (T.2/2)











"Le journal", tome 2, Grand Angle, 2023 ©Bamboo

1848. La presse écrite fait ses débuts avec l’apparition de machines d’imprimerie modernes et coûteuses. Grâce à l’invention du Pony Express, l’information est diffusée à un large public qui se passionne pour les grands récits illustrés. Les idées révolutionnaires, telles que l’abolition de l’esclavage, émergent et se propagent. C’est au cœur de cette épopée dans l’Ouest américain que naît l’histoire d’amour entre Alexandre, petit-fils de Nathan, fondateur du Journal, et Joséphine, une jeune artiste métisse.

Le scénario posthume d’Ordas (disparu fin 2019), venu raconter les débuts de la presse papier en Amérique, est très dense et précis. Trop, peut-être, pour emporter le lecteur, dont les émotions sont un peu paralysées par ce cadre historique. Même lorsqu’il s’agit d’amour interdit.

GRAND ANGLE | Ordas/Tarral, 56 p., 14.90 €.

8. China Li (T.4)











"China Li", tome 4, Casterman, 2023 ©Casterman

Li et Chou tentent de rejoindre Zhang, mais les nationalistes ont détruit son repaire. Ils apprennent alors qu’il a trouvé refuge dans le Hubei, chez un Seigneur de guerre. Très malade, Zhang confie à Li que son fils a disparu, kidnappé par les hommes de Mao. Il se trouverait à Nankin. Li part immédiatement à sa recherche, mais Nankin tombe aux mains des Japonais qui mettent la ville à sac et commettent de terribles atrocités. Meurtrie, Li parvient à gagner Hong Kong, comme le lui avait conseillé son père, et décide de se battre pour reprendre la direction de la Bande Verte.

La fresque chinoise des Charles – Jean-François et Maryse – touche à sa fin et voit cette fois Li, revenue d’Europe (et de certains idéaux), prendre les commandes de la Bande Verte pour mieux retrouver son fils, enlevé par les hommes de Mao. Toujours aussi beau et captivant. Jusqu’au bout.

CASTERMAN | Charles/Charles, 64 p., 14.95 €.