Sylvie Wojcik, "Dernières volontés de Heather McFerguson" (***)

Heather McFerguson. Ce nom est totalement inconnu d’Aloïs. C’est pourtant bien à lui que cette Écossaise a légué sa maison d’Applecross, un village côtier situé au nord-ouest de l’Écosse, à 80 miles d’Inverness et du célèbre Loch Ness. Se rendant sur place pour tenter de percer ce mystère, le libraire parisien va découvrir le passé secret de son père. Et être littéralement aimanté par cette région, au point de n’être pas certain de vouloir rentrer, lui qui vient d’être quitté par sa compagne.

Deux après Les narcisses blancs, un très beau et touchant roman mettant en scène deux femmes de générations différentes s’apprivoisant au cœur de l’Aubrac, sur le chemin de Compostelle, Sylvie Wojcik confirme son talent pour rendre compte à la fois de la fragilité des êtres et de la force quasi tellurique des lieux. "Je fais beaucoup de randonnées et je suis souvent inspirée par les paysages que je traverse et les gens que je rencontre, confie-t-elle. C’est ainsi que viennent mes idées de romans. Quand je suis ailleurs, dans un nouveau paysage, j’ai envie d’inventer des personnages et des histoires. Et je suis tombée sous le charme des Highlands lors des voyages que j’y ai effectués."

Le village d’Applecross, avec notamment son pub, existe vraiment et, comme Aloïs, elle y a été chaleureusement reçue par sa petite communauté rurale. "Les gens sont très accueillants, même dans des endroits très reculés. Et cette région, avec la météo qui change très vite, avec ses maisons fermées, est propice au mystère." Aloïs entreprend de longues marches, s’aventurant de plus en plus loin. Sur une presqu’île, alors que s’abat une pluie torrentielle, il rencontre Jim qui vit seul à l’écart du village. Ce colosse taciturne a connu la défunte qui, avant d’être internée, lui a remis une cassette dans lequel le jeune homme découvre un bien étrange journal.

Le fil conducteur de ce roman est un autre roman, Le Seigneur des anneaux, la fameuse saga de Tolkien. Aloïs l’a emporté avec lui parce qu’elle lui rappelle son père qui contemplait longuement la carte détachable représentant La Terre du Milieu où se déroule l’intrigue. Un ouvrage qui, découvre-t-il, provient d’une librairie d’Inverness. Ainsi, progressivement, il va s’apercevoir qu’il n’a jamais su qui était vraiment cet homme effacé avec qui il a vécu seul après la mort de sa mère, sans beaucoup échanger. Aujourd’hui, il le regrette.

Sylvie Wojcik, Les dernières volontés de Heather McFerguson, Arléa, 144 p.