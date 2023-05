Les mots de l’éditeur

"Qui est ce Schtroumpf?", Le Lombard, 2023 ©Le Lombard

Un nouveau Schtroumpf est tombé des cieux, et la cigogne n’a rien à voir là-dedans ! Son intégration risque d’être un peu compliquée, car il ne comprend rien au langage Schtroumpf. Ce qui ne l’empêchera pas de s’embarquer dans une aventure drôlement schtroumpf, à la recherche de son identité ! Un chemin semé d’embûches et de vieilles connaissances, joyeusement schtroumpfées par Tebo, qui emprunte les jouets de Peyo pour l’occasion.

Notre avis en un mot (puis quelques autres) : INGÉNU

Un Schtroumpf amnésique se réveille sur le toit d’une des maisons du village ? Qui est-il, d’où vient-il ? Pendant que le Grand Schtroumpf tente de percer le mystère depuis son labo, la Schtroumpfette, le Schtroumpf à lunettes et le Schtroumpf costaud s’en vont à l’aventure, en compagnie de ce Schtroumpf inconnu, pour aussi le percer à jour. Premier spin-off pour les petits lutins bleus, et une première très réussie tant, en dépit d’un dessin assez éloigné des rondeurs de Peyo, l’univers et l’humour très méta de Tebo colle parfaitement avec celui de son aîné. On retrouve même, dans ce récit très enlevé, une ingénuité qui avait quelque peu disparu de la série originelle. Tebo, c’est très bon.

LE LOMBARD | “Qui est ce Schtroumpf ?”, Tebo, 56 p., 11,50 €.

2. Les veilleurs











Les mots de l’éditeur

"Les veilleurs", Delcourt, 2023 ©De

En situation difficile, Yann Degruel, auteur de BD, devient veilleur de nuit dans une maison de type TSA. Les résidents vont l’amener à changer le regard qu’il porte sur les handicapés et sur lui-même… Un album “pour leur faire une vraie place dans cette société qui a tendance à les exclure, pour que nous devenions tous des Veilleurs, comme je l’ai été pour eux et comme ils l’ont été pour moi. ”

Notre avis en un mot (puis quelques autres) : TRÉSOR

Dans un style appelant plus à la BD gros nez et semi-réaliste qu’à celle de reportage, Dégruel livre ici une partie de sa double vie. Quand, pour subvenir à ses moyens d’auteur de BD précaire, il fut engagé dans une institution spécialisée comme veilleur de nuit, et bien plus. Trésor d’humanité.

DELCOURT | Dégruel, 176 p., 22,95 €

3. Poltron-Minet (T.1)











Les mots de l’éditeur

"Poltron-Minet", Dupuis, 2023 ©Dupuis

Un jeune chaton, qui ne pense qu’à manger et à jouer avec Romane, sa jeune maîtresse, se retrouve un matin seul au monde : ses maîtres ont quitté leur maison de vacances. Désemparé, il se perd dans la forêt. Au matin, il est réveillé par un lapin et un écureuil qui parlent et se comportent tout à fait comme des humains.

Notre avis en un mot (puis quelques autres) : CHARISME

Insouciant, un chaton se retrouve “oublié” par sa famille au retour des vacances. Le voilà livré à lui-même et au règne animal et anthropomorphe. Quelque part entre De cape et de crocs et La ferme des animaux, une aventure qui commence avec pas mal de rebondissements et de charisme.

DUPUIS |“La voie romaine”, Madd/Mayen, 56 p., 12.95€

4. Baby Bleu











Les mots de l’éditeur

"Baby Bleu", éditions Lapin, 2023 ©Lapin Editions

Bleu, c’est une femme. Bleu, c’est une mère. Bleu, c’est aussi la dépression qui vient s’insinuer sournoisement dans chaque pensée, chaque geste, chaque parole. Si Jaune en est la raison, elle n’en est cependant pas la cause. Avec Baby Bleu, Marion Nail nous partage son désarroi, sa colère et ses angoisses, syndromes d’une dépression post-partum venue s’installer sans crier gare. Les réflexions intimes de Bleu, alter ego sphérique de l’autrice, alternent avec les échanges qu’elle entretient avec sa thérapeute qui, petit à petit, la mènent vers la voie de la reconstruction.

Notre avis en un mot (puis quelques autres) : SENSIBLE

Oh mummy blues. Face à un changement aussi colossal que la grossesse puis la maternité, Marion Nail met des mots, des dessins et surtout des concepts (utilisant le langage BD à plein pot) sur la dépression post-partum. Une expérience vécue et sensible qui ébranle.

ÉDITIONS LAPIN | Marion Nail, 80 p., 14 €

5. Le dépisteur (T.1)











Les mots de l’éditeur

"Le dépisteur", Glénat, 2023 ©Glénat

La France, dans les années 50. La guerre est terminée, mais la mission de Samuel ne fait que commencer. Il sillonne inlassablement la campagne française car il fait partie des anciens scouts juifs regroupés sous le nom de “dépisteurs”. Leur travail consiste à partir à la recherche des enfants juifs cachés dans des familles d’accueil pendant la guerre, dans l’espoir de les ramener auprès des leurs.

Notre avis en un mot (puis quelques autres) : BANCAL

Un récit prévu en deux tomes qui aurait sans doute gagné à tenir en un seul. Sur un pitch prometteur, un homme énigmatique lancé sur la piste des enfants cachés durant la Shoah, les auteurs manient différentes temporalités et nous emmêlent les pinceaux, tout en créant parfois de faux suspenses.

GLÉNAT | Ozanam/Venanzi, 56 p., 14.95 €

6. Les élus de Swarga (T.1)











Les mots de l’éditeur

"Les élus de Swarga", Kalopsia, 2023 ©Kalopsia

l n’y a jamais eu de prophète grozlin, c’est bien connu ! Le Kréateur ne saurait choisir ses représentants au sein d’une tribu aussi corrompue ! A moins que… Les Elus de Swarga est une aventure en trois volumes dans un univers Fantasy préhistorique. Le grozlin Kratak semble avoir été choisi comme prophète par le Kréateur pour rassembler des héros issus de différentes tribus afin de les mener vers leur destin et prévenir la fin du monde. Ils devront chacun apprendre à contrôler le don que leur a accordé le Kréateur et à collaborer pour faire face aux nombreux dangers de ce monde sauvage et à la guerre qui approche.

Notre avis en un mot (puis quelques autres) : INSUPPORTABLE

S’offrant des vacances par rapport aux éditions Soleil, Vukic propose quand même une histoire de trolls et géants… préhistoriques. Son dessin est toujours spectaculaire, mais les couleurs, le scénario et le langage insupportable font de cet album une sacrée épreuve.

KALOPSIA | Bojan Vukic, 74 p., 17,95 €

7. Tirez sur mon doigt, Monsieur le Président











Les mots de l’éditeur

"Tirez sur mon doigt, Monsieur le Président", Fluide Glacial, 2023 ©Fluide Glacial

À la Maison-Blanche, le constat est clair. Le monde est au bord de l’effondrement car la dépression guette la population mondiale. Il faut vite trouver une solution sinon la planète risque de sombrer dans la mélancolie et donc de courir à sa perte. Le professeur Von Drole a peut-être la solution, ses recherches convergent toutes vers cet ultime recours qu’est l’Humour. L’Humour pourra-t-il sauver la planète ?

Notre avis en un mot (puis quelques autres) : SAUVEUR

Mo/Cdm s’invite à la Maison Blanche et s’improvise sauveur du monde. Son arme ? L’humour. Des intermèdes bien sentis là pour lancer des séries de gags où l’absurde se dispute au provocateur. Bref, Mo/Cdm comme on l’aime.

FLUIDE GLACIAL | Mo/Cdm, 56 p., 13,90 €

8. Ana Ana (T.21)











Les mots de l’éditeur

"Ana Ana", tome 21, Dargaud, 2023 ©Dargaud

Six doudous, c’est beaucoup ! Et quand arrive l’heure de se coucher, pas simple de trouver sa place dans le lit. D’autant que tous les doudous aimeraient dormir à côté de Ana Ana. Mais entre le sommeil agité de Baleineau, les grandes oreilles de Zigzag, et les pattes glacées de Pingpong… Comment faire pour contenter tout le monde, tout en permettant à chacun de bien dormir ? Ana Ana n’est jamais longtemps à court d’idées et, grâce au concours de tous les doudous, ils sauront trouver ensemble leur équilibre et passer ainsi une jolie nuit.

Notre avis en un mot (puis quelques autres) : SOURIRE

Comment bien dormir avec six doudous ? C’est la question que se posent Ana Ana… et bon nombre de parents ! Cette petite fable fera sourire les enfants. Mais surtout, elle offre aux mamans et aux papas l’opportunité d’aborder avec eux la question de la place de chacun dans un lit.

DARGAUD | Roques/Dormal, 32 p., 7,95 €