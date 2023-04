Les mots de l’éditeur

"Premier rendez-vous", Delcourt, 2023 ©Delcourt

Premier rendez-vous présente un large panel de rencontres possibles avec des motivations plus ou moins avouables et met en scène tout type de couple potentiel, hétéro, homo, offrant ainsi un panorama assez exhaustif de la société actuelle et de ses mœurs. On ne sait jamais à l’avance si, à l’issue d’un premier rendez-vous, l’amour triomphera. Mais ici, au moins, l’humour triomphera.

Notre avis en un mot (puis quelques autres) : FRAIS

Une première rencontre, c’est parfois prometteur… parfois moins. Nena s’en délecte à travers des gags en une planche qui intègrent toutes les générations… et orientations sexuelles. Bref, de la moquerie amoureuse et inclusive. Frais.

DELCOURT | Nena/Aris, 64 p., 13.50 €.

2. Red Creek Shuffle











Les mots de l’éditeur

"Red Creek Shuffle", L'Aqueduc Bleu, 2023 ©L'Aqueduc Bleu

Quand des crimes étranges sont commis dans le désert de Sonora dans les années 50, un détective privé et une journaliste new-yorkaise s’intéressent à une base secrète en plein désert. Entre X-Files et american grafitti, ce récit choral de Corbeyran, le scénariste aux 425 BD, combine intelligemment l’originalité du fantastique avec la puissance addictive des séries policières mystères.

Notre avis en un mot (puis quelques autres) : BIDON

Désert de Sonora, années 50 : des crimes sordides sont commis au cœur d’une réserve indienne. Et les destins d’un flic bidon, d’un détective privé et d’une journaliste de se croiser. Une série Z entre X-Files, Valhalla Hotel et Il faut flinguer Ramirez. Mais en beaucoup moins bien. Et avec des fautes d’orthographe Oui, oui.

L’AQUEDUC BLEU | Corbeyran/Pacheco, 140 p., 18 €.

3. Crénom Baudelaire !











Les mots de l’éditeur

"Crénom Baudelaire !", Futuropolis, 2023 ©Futuropolis

À Namur, en sortant d’une église, Baudelaire fait une mauvaise chute qui lui fait lâcher ce juron : Crénom ! Il ne dira dès lors plus rien d’autre. Nous sommes en 1867. Il ne lui reste que peu de temps à vivre… Enfant, il ne se sent heureux que dans les jupes de sa mère. À tel point que le décès de son père le réjouit car, désormais, la femme de sa vie ne sera que pour lui !

Son bonheur sera toutefois éphémère, car quelques mois plus tard elle épouse le chef de bataillon Jacques Aupick qui entend faire son éducation.

Notre avis en un mot (puis quelques autres) : HOMMAGE

Les frères Gelli adaptent le roman de feu Jean Teulé (à qui ils rendent hommage dans la petite préface), charpenté autour de la fin de vie misérable de Baudelaire.

On y croise fatalement sa mère, mais aussi Jeanne Duval. Pas mal de scandales, aussi. Et une petite impression de déjà-vu, en mieux, chez Yslaire par exemple.

FUTUROPOLIS | Gelli/Gelli, 160 p., 24.90 €.

4. L’Abbé ne fait pas le moine











Les mots de l’éditeur

"L'Abbé ne fait pas le moine", Fluide Glacial, 2023 ©Fluide Glacial

Mais à quoi ressemble réellement la vie d’un auteur d’humour ? Comment fait-il pour dénicher des contrats ? Comment s’entraîne-t-il à dessiner ? À quoi ressemble sa vie sexuelle, s’il en a une ? L’Abbé ne répond pas vraiment à ces questions dans l’album mais vous en donne un avant-goût, toujours sur le ton d’un humour complètement déjanté et absurde.

Notre avis en un mot (puis quelques autres) : CRÉTIN (et c’est un compliment)

Avec son style très Reiser, L’Abbé est désormais une valeur sûre de Fluide. Ceci devait être une autobio (il raconte son quotidien d’auteur, son amour du potager, etc.). Mais se trouve être un prétexte pour développer son humour parfaitement crétin. Parfaitement parfait, en fait.

FLUIDE GLACIAL | L’Abbé, 56 p., 13.90 €.

5. Les pays d’Amir











Les mots de l’éditeur

"Les pays d'Amir", Grand Angle, 2023 ©Bamboo

Amir, réfugié syrien passionné de cuisine, est en France depuis quelque temps quand il perd le peu qu’il avait dans l’incendie de son squat. Solange est infirmière : ce soir-là, elle participe à une maraude, rencontre Amir et l’écoute. Ils sympathisent, elle propose de l’héberger, de lui faire une place dans son petit monde. Amir fait la connaissance des enfants de Solange, plus ou moins chaleureux, et du très jovial Jack, son mari. L’accueil s’improvise ! Mais… c’est du côté de son père que ça coince. Marcel, un bonhomme aigri au racisme bien ancré, tient un petit restaurant avec Héléna, la sœur de Solange. Lorsqu’il tombe malade, Amir, spontanément, propose de le remplacer aux fourneaux…

Notre avis en un mot (puis quelques autres) : HUMAIN (et un peu gourmand)

Solange propose à Amir, un réfugié syrien, d’emménager chez elle. Sa famille l’accepte, son père raciste moins… jusqu’à ce qu’il démontre ses talents de cuisinier au sein de son restaurant.

On n’aime pas l’expression, mais c’est une belle leçon d’humanité, augmentée de recettes syriennes qui mettent l’eau à la bouche.

GRAND ANGLE | Vidal/Huelva, 88 p., 18.90 €.

6. Turo (Intégrale)











Les mots de l’éditeur

"Turo" (intégrale), Le Lombard, 2023 ©Le Lombard

Aussi insouciant qu’à l’accoutumée et comptant sur sa force exceptionnelle pour le protéger du danger, le jeune Turo était parti chasser en forêt afin de nourrir les siens. Prudent, il savait qu’il ne faut guère traîner sur les terres du Grand Dragon par crainte des fantômes. En revanche, comment pouvait-il savoir que ces derniers étaient à la poursuite de mercenaires ayant remué les débris du passé d’un peu trop près et qu’ils lui tomberaient dessus en plein jour… ? Bien malgré lui, le voilà embarqué dans le genre d’histoire dont on fait les légendes.

Notre avis en un mot (puis quelques autres) : ÉNERGIQUE

Un jeune chasseur met les pieds dans un complot et se trouve embarqué, comme nous, dans une aventure d’heroic fantasy énergique, mais qui manque de surprises, et pêche par sa colorisation criarde et son… lettrage un peu petit. Une intégrale (qui reprend les quatre tomes de la série originelle) à réserver à de jeunes yeux.

LE LOMBARD | Guerrero, 200 p., 26.50 €.

7. Trois chardons











Les mots de l’éditeur

"Trois chardons", Sarbacane, 2023 ©Sarbacane

Écosse, île de Skye, juin 1933. Habillée de noir, une jeune femme se recueille sur une tombe toute fraîche. C’est celle de son époux. Moïra a à peine 35 ans qu’elle se retrouve veuve et sans ressources. Margaret, sa sœur aînée, lui propose de l’héberger, elle et ses deux jeunes enfants, le temps de se retourner.

Les deux sœurs commencent à cohabiter dans la ferme simple et austère où Margaret vit seule, depuis qu’elle a perdu son enfant. Elles sont rapidement rejointes par Effie, leur jeune sœur sensuelle et gaie, qui déboule d’Édimbourg, fuyant Adam, son mari volage. Dans ce cottage perdu au milieu de la lande, ces trois femmes brisées tentent de se reconstruire ensemble, au gré de moments de complicité, mais aussi de mises au point sur des rancœurs familiales enfouies.

Notre avis en un mot (puis quelques autres) : SIMPLE (voire simpliste)

1933. Trois sœurs – l’une veuve, une autre séparée, une dernière en plein divorce – sont obligées de cohabiter dans un cottage de la lande écossaise. Un récit intimiste et sentimental tout simple, mais qui ne prend pas de risques, où il est beaucoup question de deuil.

SARBACANE | Becq, 128 p., 24 €.

8. Au-delà des montagnes











Les mots de l’éditeur

"Au-delà des montagnes", Delcourt, 2023 ©Delcourt

Stationné à l’aplomb exact de la Terre au-dessus de l’océan, un astronef extraterrestre provoque une absence totale de gravité. Les flots, comme aspirés vers le ciel, entraînent la formation d’un cyclone abyssal, et notre atmosphère s’échappe par la brèche causée par l’astronef. Le géologue Feng Fan va gravir cette monstrueuse colonne d’eau avec l’espoir d’entrer en contact avec son équipage.

Notre avis en un mot (puis quelques autres) : HIDEUX

L’approche d’aliens (bons, mauvais ?) crée une vague capable de noyer la Terre. Seul espoir ? Un alpiniste meurtrier par égoïsme. Sauvera-t-il l’humanité ? On est mort d’ennui avant. La couverture est hideuse et Pellejero (repreneur de Corto) ne fait rien pour assurer le suspense, au moins graphique.

DELCOURT | Torrents/Pellejero, 92p., 19,99€

9. Le syndrome de l’iceberg











Les mots de l’éditeur

"Le syndrome de l'iceberg", Sarbacane, 2023 ©Sarbacane

Hiver 2055. Ezra, développeur de jeux vidéo dans la Silicon Valley depuis dix ans, reçoit un appel de Marseille, sa ville natale. C’est son père : son frère Yan a disparu, il faut qu’il revienne, d’urgence. Bon gré mal gré, Ezra s’envole vers le Vieux Continent pour chercher ce frère à qui il n’a plus adressé la parole depuis des années. Sur place, il est obligé de renouer avec un passé qu’il avait tenté de fuir, et en particulier avec son père, diminué et acariâtre, reclus dans la maison familiale perchée dans la garrigue. Son enquête le mène jusqu’au docteur Daoud, le psychiatre de Yan, qui lui parle d’un étrange mal, la misanthropie, provoqué par les Assistants Personnels Intelligents.

Notre avis en un mot (puis quelques autres) : AMBITIEUX

2055. Ezra est rappelé à Marseille par son père pour retrouver son frère, disparu après avoir été frappé d’un mal étrange, une sorte de misanthropie contagieuse. Un récit d’anticipation étrange et ambitieux, venu nous parler des maux de notre monde (trop) connecté. Et ça nous parle, justement.

SARBACANE | Paul Rey, 192 p., 28 €.

10. Il était une fois en Jamaïque











Les mots de l’éditeur

"Il était une fois en Jamaïque", Futuropolis, 2023 ©Futuropolis

L’histoire de la Jamaïque et du reggae racontée à travers le One Love Peace concert ! Ce concert donné à Kingston le 22 avril 1978 a marqué l’histoire. Il marque le retour de Bob Marley après deux ans d’exil, grâce à deux chefs de gangs décidés à mettre fin à la guerre civile qui déchire la Jamaïque.

Une enquête, près de 50 ans plus tard : Loulou Dedola est allé à la rencontre des derniers témoins pour raconter les coulisses de ce concert mythique de Bob Marley en Jamaïque, certainement le plus important événement de l’histoire du reggae. C’est toute l’histoire de la Jamaïque et du reggae qui prend vie sous la plume de Luca Ferrara.

Notre avis en un mot (puis quelques autres) : AFFREUX

Le 22 mai 1978, Bob Marley revient d’exil et donne un concert aussi mythique que politique dans un pays en guerre. Un biopic dans ce qu’il a de pire : il veut tout raconter, mais nous égare d’entrée pour ne plus jamais rassembler les morceaux. Affreux, vraiment.

FUTUROPOLIS | Dedola/Ferrara, 112 p. 20 €.