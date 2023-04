Toujours prêtes ! ©Fluide Glacial

On ne se refait pas : pendant plusieurs années, Julien Hervieux a enseigné l’Histoire au sein de l’Éducation Nationale française. Et quand, un peu dégoûté par un système qui lui demandait “d’inventer des points et de ne pas voir les tricheurs”, il a finalement bifurqué vers la bande dessinée – après un passage remarqué par un blog et quelques vidéos sur YouTube – c’est naturellement par le biais de… l’Histoire qu’il s’y est fait une place.

Depuis 2021, celui qui signait encore il y a peu “L’odieux connard”, avant de revenir à son véritable nom “parce que quand on traite de sujets sérieux, ça fait tout de suite plus crédible”, est l’officiel scénariste de Petit théâtre des opérations, une série humoristique qui se propose de revisiter des hauts faits méconnus et néanmoins héroïques des deux guerres mondiales par le prisme de l’humour.

Après la quinzième bio de Rosa Parks…

Des histoires incroyables “mais totalement vraies”, qu’il féminise aujourd’hui avec Toujours prêtes !, un album du même tonneau dans lequel il exhume cette fois les destins tout aussi héroïques de femmes. “Le problème, quand on parle des femmes dans l’Histoire, sourit Julien Hervieux, c’est qu’on finit par lire une quinzième bio de Rosa Parks. Alors, les militantes, tout ça, c’est super, et il y a des gens qui font ça très bien, mais il y a aussi eu de fameux numéros qui maniaient des avions ou lançaient des grenades.”

Bref, des femmes qui ont vécu la guerre en première ligne, au même titre que ces messieurs, et avec parfois davantage de courage. On trouve là Octavie Delacour, une quinquagénaire qui déjoua les plans d’un commando allemand infiltré en territoire français, Marie Marvingt, une grande sportive qui fut aviatrice avant de combattre dans les tranchées, l’inévitable Marie Curie et même une Belge, Marie Depage, une infirmière qui participa activement à transformer la chirurgie militaire.

guillement On voulait montrer qu'une femme pouvait être... aussi conne qu'un homme

Marie Depage dans "Toujours prêtes !" (Fluide Glacial, 2023) ©Fluide Glacial

Mais aussi une certaine Yoshiko Kawashima, une princesse mandchoue qui a servi, tantôt le Japon, tantôt la Chine. Bref, une jeune femme pas forcément très fréquentable, qui a offert ses services sanguinaires aux plus offrants, chose qui lui a finalement valu une balle dans la nuque : “C’est ma dessinatrice, Virginie Augustin, qui a insisté pour que j’intègre à ces différents portraits celui d’une femme qui se serait battue, mais pas forcément pour le bon camp, ni pour les bons motifs, explique Julien Hervieux. C’est une féministe militante, mais elle en avait un peu marre qu’on présente toujours les femmes les sauveuses du monde. Et voulait que je démontre qu’une femme peut être… aussi conne qu’un homme.” Mission accomplie.

FLUIDE GLACIAL | Hervieux/Augustin, 56 p., 15.90 €.