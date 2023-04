Les aventuriers du jardin

Lucie, Timothée et Rose passent leurs vacances chez papy. L’occasion pour eux de découvrir son jardin et les insectes et animaux qui y vivent.

Coloré et ludique tout en étant bien documenté, cet album est idéal pour les plus jeunes déjà bien curieux.

Amandine Thomas, Sarbacane, 5 ans.

Un monde de plantes: secrets et merveilles botaniques

Un épais ouvrage destiné aux passionnés de nature. Rédigé par Matthew Biggs, jardinier renommé en Angleterre, il présente 65 plantes essentielles pour l’homme issues du monde entier. Bourré d’informations et d’anecdotes, ce beau livre se grignote ou se dévore en fonction de l’appétit du moment. Un livre de "grand" à hauteur d’enfant, bien mis en valeur par des illustrations colorées.

Matthew Biggs et Lucila Perini, Phaidon, 7 ans.

Avec un coquelicot, une noisette, un caillou

Une promenade au fil des végétaux dont chacun suggère une activité. Siffler avec les herbes, souffler sur les pissenlits ou couper la menthe pour aromatiser l’eau de la gourde. Simple et amusant.

Virginie Aladjidi & Caroline Pellissier, Actes Sud Jeunesse, 3 ans.

Insectes, leur vie cachée, minuscule et essentielle

Prairies, mares ou forêts: l’habitat des insectes diffère mais leur rôle reste essentiel pour l’équilibre de la nature. Un documentaire qui incite à regarder le minuscule pour comprendre le monde.

Florence Thinard et Camila Leandro, Gallimard Jeunesse, 8 ans.

La chambre de Warren

La collection Ronces a été créée pour parler de l’écologie aux plus jeunes sans la réduire à la protection des animaux. Trois histoires philosophiques font partie de la collection dont La chambre de Warren qui, l’air de rien, aborde la difficile notion d’équilibre. Une initiative à encourager.

Jérémie Moreau, Albin Michel Jeunesse, 4 ans.

La randonnée

Trois fillettes partent en randonnée et grimpent tout en haut de la montagne. En chemin, elles rencontrent différents animaux et plantes et en apprennent les noms. Un bel album pour les plus petits qui donne envie d’improviser une promenade.

Alison Farrell, Cambourakis, 3 ans.