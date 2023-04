Les Milles, un camp d’internement peu connu

Son héros, Léonard Stein, est un jeune caricaturiste de presse juif allemand qui a fui Berlin et les persécutions nazies pour la Côte d’Azur. C’est là qu’au printemps 1940, des gendarmes français viennent l’arrêter et l’emmènent dans le camp des Milles où il retrouve notamment de nombreux compatriotes, juifs comme lui, dont le peintre Max Ernst.

Il revoit Lisandro, un jeune républicain espagnol connu quelques années plus tôt pendant la Guerre d’Espagne.

Comme le camp compte de nombreux artistes, il y règne une vraie vie culturelle. Des spectacles de cabaret et de théâtre y sont donnés, une bibliothèque a été ouverte et des fresques couvrent les murs.

Au fil des jours, c’est l’ennui généré par l’inactivité qui domine, car ce n’est pas un camp de travail.

De temps en temps, les internés peuvent se rendre à Marseille pour tenter de trouver un visa vers un pays libre. Mais il faut de la chance, de la ténacité et de l’argent, d’autant plus qu’ils ont besoin d’un visa de sortie.

Et voilà Léo et ses amis allant de consulats en organisations, portés par l’espoir. C’est dans l’une d’elles, le CAR (Comité d’assistance aux réfugiés) que le jeune homme rencontre Marguerite.

Ils vont se revoir. Car Ce pays qu’on appelle vivre, un vers de l’écrivain allemand Rainer Maria Rilke, est aussi une histoire d’amour.

Un choc en redécouvrant le site

"Début 40, ces gens que la France a accueillis pensent qu’il s’agit d’un quiproquo administratif et qu’ils vont être rapidement libérés, rappelle Ariane Bois. Mais les semaines passent, la France perd la guerre et l’article 19 de l’Armistice prévoit que les ressortissants allemands doivent être livrés aux nazis. Comme ils sont pour la plupart Juifs, ils sont très inquiets. Et leur sort n’intéresse absolument personne, on considère qu’ils sont bien là où ils sont. C’est une trahison totale de l’État français."

Découvrant en 2009 ce site redevenu après-guerre une tuilerie qui fermera en 1991, la romancière a eu un choc. Pendant les années suivantes, elle va y revenir à plusieurs reprises, se plonger dans les archives allemandes et même rencontrer un survivant.

Un mémorial depuis 2012

Le lieu a été transformé en mémorial en 2012. "C’est une immense usine en briques, sur deux étages, avec de hautes cheminées. On est dans le noir presque total, on peut voir les fresques et les graffitis, et le musée s’ouvre sur d’autres génocides. C’est un lieu très impressionnant."

Ariane Bois, "Ce pays qu’on appelle vivre", Plon, 287 p.