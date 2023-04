Les mots de l'éditeur

"Dissident Club", Glénat, 2023 ©Glénat

En 2018, après avoir été victime d’une tentative d’enlèvement et d’assassinat dans son pays d’origine, le journaliste d’investigation Taha Siddiqui trouve refuge en France.

À travers ce roman graphique, et en compagnie d’Hubert Maury, il revient sur sa jeunesse, son parcours, et son combat pour la liberté de la presse.

Notre avis en un mot (puis quelques autres): ESSENTIEL

Entre Arabie Saoudite, Pakistan et France, Taha Siddiqui raconte son destin peu commun, et la façon dont il est parvenu à s'extirper d'une éducation religieuse très rigoriste pour défendre, à travers son métier de journaliste, la liberté d'expression dans un pays où elle est très souvent malmenée.

Une biographie magnifique, à laquelle s'associe parfaitement le trait nerveux de Maury. Un essentiel.

GLÉNAT | Siddiqui/Maury, 264 p., 29 €.

2. Les sauvages











Les mots de l'éditeur

"Les sauvages", Futuropolis, 2023 ©Futuropolis

Février 2020. Julien et sa fille Joanne sont invités en Indonésie par le Professeur Michaux, un éminent biologiste de l’Université de Liège. Des éléphants de Sumatra aux dragons de Komodo, la nouvelle mission du chercheur est l’occasion de découvrir l’extraordinaire biodiversité de l’archipel. Mais celle-ci est menacée. Déforestation, production d’huile de palme, braconnage…Les dangers sont nombreux et prennent une dimension particulière lorsque la pandémie de Covid 19 éclate au milieu du voyage.

Notre avis en un mot (puis quelques autres): DIDACTIQUE

Parce que sa fille grandit, Julien Frey veut satisfaire son rêve de voir des éléphants sauvages. Et l’emmène en Indonésie juste avant le confinement de 2020, et avec un scientifique belge. Une tranche de vie qu’il raconte ici, mais qu’on aurait aimée plus personnelle, et moins didactique.

FUTUROPOLIS | Frey/Nadar, 152 p., 22 €

3. The Nice House on the Lake (T.2)











Les mots de l'éditeur

"The NIce House on the Lake", tome 2, Urban Comics, 2023 ©Urban Comics

Ils s'imaginaient passer un chouette week-end dans une somptueuse villa en bord de lac. Onze "élus", réunis par leur ami commun, Walter, à priori doux et sympathiques. Mais au terme de la première soirée, le scénario idyllique tourne au cauchemar éveillé lorsqu'ils assistent, impuissants, à la fin du monde... Depuis, chacun cherche à sa manière à déjouer les plans de leur ami-ravisseur, mais difficile de trouver un sens à l'impensable. Alliances, trahisons, pressions, crises existentielles... Pourront-ils seulement se libérer de leurs propres schémas, de leur prison intérieure ?

Notre avis en un mot (puis quelques autres): FASCINANT

Ça commence comme Dix petits nègres mais en inversé : le reste du monde est mort dans d’atroces souffrances, une bande de potes est préservée dans une villa de luxe, dotée d’une corne d’abondance. Mais les œillères sautent vite et nos repères avec. Un premier cycle fascinant.

URBAN COMICS | Tynion IV/Alvaro/Le Dain, 192 p., 20 € .

4. Plagiat !











Les mots de l'éditeur

"Plagiat !", Anspach, 2023 ©Anspach

Chris Van Meer est le peintre le plus en vogue de la nouvelle vague. Son excentricité subjugue autant que ses toiles, et ses expositions attirent de nombreux amateurs. Les critiques ne jurent que par lui, mais lui ne se passionne que pour son oeuvre. Avec ses nouveaux tableaux, il pense avoir atteint le sommet de son art. Mais tout s'effondre lorsque deux cambrioleurs s'introduisent dans sa villa ! Quelques semaines plus tard, juste avant que Chris Van Meer ne dévoile ses peintures, un nouvel artiste, aussi brillant que mystérieux, présente d'éblouissantes compositions. Pour Chris, cela ne fait aucun doute : il est la victime d'un plagiat !

Notre avis en un mot (puis quelques autres): MYTHE

L’art, ses amitiés fastes et… ses concurrences destructrices. Quitte à copier le travail d’un autre, à prendre sa place. Paru en 89 et devenu mythique, Plagiat! du sacré trio Peeters/Schuiten/Goffin fait peau neuve sans rien perdre de la force de son propos et de sa ligne claire. Aussi puissant que déstabilisant.

ANSPACH | Peeters/Schuiten/Goffin, 64 p., 17 €

5. Spoon & White (T.3)











Les mots de l'éditeur

"Spoon and White", tome 3 (réédition), 2023 ©Bamboo

Suite à la destruction intégrale d'un fast food de Chinatown, Spoon et White se retrouvent affectés à la sortie des écoles. Mais un malheur n'arrive jamais seul. Car, au trente-sixième dessous, ils apprennent les fiançailles de Courtney Balconi, la femme de leur rêve, et de Chee Soo Lui, le fils du parrain de Chinatown... Impossible ! Les deux pires flics de la grosse pomme décident de voler à son secours, quitte à mettre à feu, à sang et à sac ce paisible quartier new-yorkais et à le passer la moulinette impériale.

Notre avis en un mot (puis quelques autres): MODÈLE

Avant, qui sait, de nouveaux épisodes, Bamboo continue de rééditer (avec des inédits) la série irrévérencieuse, mais référencée, et impertinente de Yann et des Léturgie. Cette fois, les «fins» limiers font de Chinatown leur terrain de jeu, entre amour, déraison et triade. Un modèle du genre.

BAMBOO | "Cop Mic Mac", Leturgie/Leturgie/Yann, 56 p., 12,90 €.

6. Un homme normal











Les mots de l'éditeur

"Un homme normal", Delcourt, 2023 ©Delcourt

Nathan, jeune développeur informatique, est autiste Asperger. Hypersensible, il s'interdit toute relation amoureuse car un tel lien le rend trop empathique et lui fait ressentir le moindre trouble de l'être aimé comme une souffrance qui lui est insupportable. Mais l'intérêt que lui porte Mathilda semble bien sur le point de faire fléchir des convictions qu'il tenait jusqu'ici pour inébranlables...

Notre avis en un mot (puis quelques autres): INTIMISTE

Sur un dessin de Sasa (la fille de Ruben Pellejero), Makyo interroge la normalité dans un récit intimiste sur fond de fin du monde dans lequel un jeune autiste essaie de s’ouvrir au monde (et à la belle Mathilda). Un peu expédié sur la fin, il donne néanmoins matière à réflexion.

DELCOURT | Makyo/Sasa, 120 p., 17,50 €.

7. Les ambassadeurs











Les mots de l'éditeur

"Les ambassadeurs", Jungle, 2023 ©Jungle

Quelque part en Bretagne, le quotidien de Malika, Valentine, Hugo, Tom et Alex est bouleversé un matin, peu après le passage d’une tempête. Ils vont subir une transformation physique étrange et pour eux, la vie ne sera plus jamais comme avant… Une mission de taille leur a été confiée, ils seront désormais les ambassadeurs de la nature. Quelles seront les réactions de leur entourage ? Réussiront-ils à faire évoluer les mentalités ?

Notre avis en un mot (puis quelques autres): CONVENU

La tempête bretonne a laissé des traces : des ados, jusque-là insouciants, se métamorphosent en animaux, prennent conscience des enjeux climatiques et de leur pouvoir de changer les choses. Dessin inconstant, histoire guère innovante et convenue. Pas fantastique.

JUNGLE | Broyart/Richard, 122 p., 15,95 €.

8. Premier rendez-vous











Les mots de l'éditeur

"Premier rendez-vous", Delcourt, 2023 ©Delcourt

Premier rendez-vous présente un large panel de rencontres possibles avec des motivations plus ou moins avouables et met en scène tout type de couple potentiel, hétéro, homo, offrant ainsi un panorama assez exhaustif de la société actuelle et de ses moeurs. On ne sait jamais à l'avance si, à l'issue d'un premier rendez-vous, l'amour triomphera. Mais ici, au moins, l'humour triomphera.

Notre avis en un mot (puis quelques autres): FRAIS

Une première rencontre, c’est parfois prometteur… parfois moins. Nena s’en délecte à travers des gags en une planche qui intègrent toutes les générations… et orientations sexuelles. Bref, de la moquerie amoureuse et inclusive. Frais.

DELCOURT | Nena/Aris, 64 p., 13.50 €.

9. Red Creek Shuffle











Les mots de l'éditeur

"Red Creek Shuffle", L'Aqueduc Bleu, 2023 ©L'Aqueduc Bleu

Quand des crimes étranges sont commis dans le désert de Sonora dans les années 50, un détective privé et une journaliste new-yorkaise s’intéressent à une base secrète en plein désert. Entre X-Files et American Grafitti, ce récit choral de Corbeyran, le scénariste aux 425 BD, combine intelligemment l’originalité du fantastique avec la puissance addictive des séries policières mystères.

Notre avis en un mot (puis quelques autres): Z

Désert de Sonora, années 50: des crimes sordides sont commis au cœur d’une réserve indienne. Et les destins d’un flic bidon, d’un détective privé et d’une journaliste de se croiser. Une série Z, qui se la joue badass, quelque part entre Il faut flinguer Ramirez et Valhalla Hotel. Mais en beaucoup moins bien, et même parfois en ridicule. Et avec des fautes d’orthographe, de surcroît.

L’AQUEDUC BLEU | Corbeyran/Pacheco/Saint-Blanquat, 140 p., 18 €.