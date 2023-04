"Dissident Club", Glénat, 2023 ©Glénat

Tout pourrait avoir débuté en 2018 lorsque Taha Siddiqui échappe de peu à une tentative d’enlèvement et d’assassinat. Mais tout a commencé bien plus tôt pour le journaliste pakistanais, symbole de la liberté d’expression dans son pays, aujourd’hui exilé en France et qui raconte son destin glaçant dans Dissident Club, une épaisse et déjà indispensable biographie.

Car cet événement, aussi dramatique soit-il, n’est qu’un prétexte pour parler du chemin qui l’a conduit à devenir un paria du régime. À commencer par une enfance lors de laquelle ses parents ont, rapidement, choisi d’émigrer en Arabie saoudite. L’idée est, alors, d’y trouver une vie meilleure. Mais au pays de la Mecque et au contact de fondamentalistes, le père du petit Taha se radicalise progressivement. Et les super-héros d’antan – les Batman et autre Superman – doivent être oubliés au profit des prophètes et leaders religieux.

En lisant ces pages, dessinées dans un style nerveux qui colle parfaitement au propos par le Français Hubert Maury (un dessinateur qui fut aussi… officier militaire issu de Saint-Cyr), on se dit que le gaillard a beaucoup de mérite d’avoir conservé son indépendance d’esprit. Il le doit sans doute, aussi, au retour au Pakistan, à l’aube des années 2000 et alors que les attentats du 11 Septembre – dont se réjouira le père de Taha – s’apprêtent à frapper le «monde libre».

100 journalistes tués depuis 2001

À Karachi, l’adolescent développe son libre arbitre. Freiné dans son désir d’entamer des études artistiques, il tombe amoureux d’une Chiite et s’oppose de plus en plus régulièrement à son père. C’est à son grand dam qu’il deviendra journaliste, et se produira sur des chaînes jugées «mécréantes».

Un engagement courageux au cœur d’un pays qui ne cesse de dégringoler, ces dernières années, au (bien triste) classement mondial de la liberté de la presse : en 2019, le Pakistan était encore 142esur 180. Il est aujourd’hui 157 et, selon Reporters Sans Frontières, près de 100 journalistes y ont été tués depuis 2001.

À désormais 38 ans, c’est depuis Paris que Taha Siddiqui, prix Albert Londres en 2014 pour un documentaire sur la résurgence de la polio dans son pays d’origine, poursuit son travail. Il y a fondé un média numérique qui couvre les sujets tabous de l’actualité pakistanaise. Et ouvert un bar, le fameux «Dissident Club», un bar en forme de lieu-concept pensé comme un lieu d’échange et d’entraide entre dissidents et réfugiés de tous pays. Le combat continue, loin des yeux, près du cœur.

GLÉNAT | Siddiqui/Maury, 272 p., 29 €.