Adeline Dieudonné : et même après que la mort vous sépare

"J’avais envie de parler d’amour mais d’un amour difficile, voire impossible dans un couple hétéro classique. C’est un sujet qui m’occupe depuis l’adolescence, depuis que je suis capable de penser à l’amour. Qu’est-ce qui se passe dans un couple illégitime quand l’un des deux meurt ? L’autre est obligé de cacher son chagrin, c’est absolument terrible. Et à partir de là, j’ai tiré le fil."

C’est le personnage le plus proche d’elle parmi tous ceux auxquels elle a donné vie dans toutes ses histoires, confie Adeline Dieudonné. Enfin, sans kidnapping de cadavre. "Qui sait ? Surveillez bien la presse ces prochaines semaines…", sourit-elle.

Et plus encore que pour ses autres personnages, elle a beaucoup de tendresse pour cette narratrice, S., qui se découvre une force insoupçonnée au fur et à mesure de son récit. "Je me suis mise dans sa peau, j’ai regardé le monde avec ses yeux. Je la comprends complètement, tout ce qu’elle fait me paraît cohérent, même si c’est fou. J’ai de l’empathie, de la compassion pour elle. Je me dis, ‘’tu ne prends pas le chemin le plus facile ma veille’’."

Casser l’image de ravissante idiote

Un roman qui parle d’amour, beaucoup, de mort, mais aussi de trouver des ressources en soi, de se découvrir. Cette héroïne qui doute d’elle même parce qu’on l’a fait douter, qu’on l’a rabaissée à la place qu’est censée occuper une jolie fille: celle de ravissante idiote. "Elle a été critiquée, moquée parce que dans le couple c’est l’homme qui l’a dévalorisée. Et elle a intégré qu’elle n’était pas compétente, qu’elle n’avait pas de force, qu’elle était incapable de trouver son chemin sans GPS… Et en écrivant cette lettre, elle va se rendre compte que toutes ces barrières sont culturelles et s’en défaire. Elle entend toujours la petite voix de son ex qui lui dit ‘’tu n’y arriveras pas’’, mais elle a décidé de prendre ses distances." Et l’écriture ça marche aussi dans la vraie vie, assure Adeline Dieudonné, "mieux qu’un psy": "Je ne connais pas d’autre endroit où on peut avancer de manière aussi limpide dans la découverte de soi que dans l’écriture."

Adeline Dieudonné, "Reste", L’Iconoclaste, 280p.