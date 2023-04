Dans son dernier ouvrage, Gabriel Ringlet branche l’Évangile sur l’actualité

Les sens constamment en éveil aux bruits du monde, le prêtre et théologien n’oublie ni qu’il a été journaliste à La Wallonie, le quotidien socialiste et syndicaliste liégeois où il faisait aussi les faits divers, ni qu’il a enseigné cette profession à l’UCL. Les soixante courtes réflexions qui composent ce recueil sont ainsi les fruits du regard curieux, fin et interrogatif qu’il porte sur le monde, ainsi que de ses nombreuses lectures.

On y croise Stromae, Sœur Sourire, Michèle Martin recueillie par une communauté religieuse ou une adolescente violée puis lapidée en Somalie. Il y est question du repli identitaire, de la fermeture des frontières, du rejet des réprouvés et des humiliés, mais aussi de la générosité et de l’attention, du partage et de la "main tendue à l’autre". Pour cette raison, selon lui, les écrits de Matthieu, Marc, Luc et Jean s’adressent à nous, au XXIe siècle, même si nous ne sommes pas chrétiens.

Quand est née votre passion pour l’actualité ?

À 12 ans, mes parents étaient convaincus que je serais journaliste. Ils ont été sidérés que j’entre au séminaire. Mais je n’imagine pas une lecture de l’Évangile qui ne soit branchée sur l’actualité. Jésus n’a jamais rien fait d’autre. Il part toujours d’un petit fait dans un pays, la Palestine, soumis à une occupation romaine très dure, avec des attentats permanents, des groupes de résistants, des intégristes, un pouvoir religieux extrêmement traditionnel, comme aujourd’hui l’Église orthodoxe en Russie.

L’histoire serait un éternel recommencement ?

La blessure est permanente, celles de l’actualité, dans nos vies, la maladie, le deuil, mais aussi les blessures morales, spirituelles. Si, dans le titre du livre, j’ajoute la grâce, c’est parce que, même dans les circonstances les plus tragiques, surgissent des pépites de joie, des gens qui viennent nous redonner espoir. C’est le cas de Jésus qui a apporté une lumière inédite dans un paysage très sombre.

D’où l’actualité des Évangiles ?

Oui, à une condition: qu’on les réinterprète en permanence. Leur relecture est indispensable pour qu’elles continuent à avoir un avenir. Toutes les sensibilités peuvent y venir, on peut aussi en faire une lecture laïque, humaniste, juive, musulmane. Leur souffle poétique dépasse la doctrine.

Mais l’Église ne rend pas vraiment ce texte audible…

L’Église chrétienne connaît en effet une telle crise, pas seulement à cause de la pédophilie, mais également par son discours sur la morale, sur le dogme, que beaucoup s’en tiennent éloignés. Pourtant, des choses que je tente de dire depuis très longtemps paraissent plus naturelles aujourd’hui. Même des lieux officiels s’interrogent profondément.

Gabriel Ringlet, "La blessure et la grâce", Albin Michel, 280 p.