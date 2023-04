1,2,3 petits œufs

Cric crac des petits œufs blottis dans des nids bien différents se fendillent tout doucement. Mais que se cache-t-il à l’intérieur ? Un petit livre cartonné pour les mains malhabiles avec des flaps à soulever pour plus de gaieté. Parfait pour apprendre à compter jusqu’à 5 et découvrir qu’il n’y a pas que les poules qui pondent des œufs.

Katie Dale et Jenny Lovlie, Albin Michel Jeunesse, 2 ans.

La véritable histoire du Lapin de Pâques

Un lapin joueur gambade dans les prés et tombe littéralement sur une brouette retournée. Que peut-elle bien cacher ? Il a beau pousser et tirer rien n’y fait et, malgré l’aide de tous les animaux de la forêt, la brouette gardera son secret. Sauf si tous les lapins s’y mettent… Une légende toute mignonne qui pourrait expliquer le rôle des lapins gourmands dans cette histoire d’œufs en chocolat.

Violaine Troffigué et Béatrice Rodriguez, Père Castor, 4 ans.

Simone au chocolat

Simone adore jouer à cache-cache: elle connaît les meilleures cachettes et compte bien en profiter pour trouver tous les œufs cachés au jardin.

Une héroïne sympathique pour une chasse aux œufs interactive.

Astrid Chef d’Hotel et Lucile Ahrweiller, Flammarion Jeunesse, 3 ans.

Vive les œufs de Pâques

Les gourmands attendent toujours Pâques avec impatience. D’ailleurs, ça serait tellement mieux si on pouvait profiter de tout ce chocolat durant toute l’année. Avec la fantaisie et l’humour qu’on lui connaît, Roald Dahl ( Charlie et la chocolaterie) distille quelques idées dans un livre cartonné illustré comme souvent par le trait nerveux de Quentin Blake. Drôle et plein de malice.

Roald Dahl et Quentin Blake, Gallimard Jeunesse, 2 ans.

Le premier œuf de Pâques

C’est l’histoire d’une petite poule qui pond son premier œuf. Tellement fière, la voilà partie à travers champs et forêts pour montrer son œuf à la reine qui doit justement choisir le plus bel œuf du royaume. Mais des péripéties vont transformer et habiller l’œuf d’une façon originale. Une réédition de cet album dont l’histoire surprenante fait mouche à tous les coups.

Zemanel et Amélie Dufour, Flammarion jeunesse, 3 ans.