Vincent Lagaf’: "Fabrice Bailly, le directeur des programmes de TF1, il sait que j’ai envie de lui en coller une…"

Vincent, pourquoi avoir attendu d’avoir 63 ans pour vous raconter ?

C’est un ensemble de circonstances. J’ai attendu d’avoir 63 ans car je voulais être sûr d’avoir assez de choses à raconter. Et puis l’arrêt de mon aventure télévisuelle a été terriblement violent. Quand c’est arrivé, j’ai pensé que cela s’arrêtait trop tôt. J’avais encore tante de personnes à faire rire et tant d’autres à décevoir… Ma compagne en a eu marre de m’entendre me plaindre. Elle m’a dit: "Fais le bilan de tout ce que tu as fait. Est-ce que tu ne crois pas que tu as pris un peu d’avance ?" Elle n’avait pas tort.

Et donc vous vous êtes mis au travail…

Voilà. Je me suis mis derrière le clavier, j’ai découvert comment marchait un ordinateur et c’est comme ça que ce livre est né.

Toute ma vie j’ai tutoyé les gens, donc pourquoi me mettrais-je à les vouvoyer dans un livre ?

Il est marquant par son style. Vous avez décidé de tutoyer le lecteur et même de l’interpeller au cours de la lecture…

Philippe Lellouche y est pour beaucoup. Il me connaît depuis 30 ans, il écoute mes anecdotes et cela le fait mourir de rire. Cela fait longtemps qu’il me dit d’écrire mon histoire. Il a même l’intention de me mettre en scène quand j’en ferai un spectacle. Ce sera un seul en scène et là, je vais tutoyer le spectateur. Toute ma vie j’ai tutoyé les gens, donc pourquoi me mettrais-je à les vouvoyer dans un livre ? J’ai aussi pensé à mon auteur fétiche, Frédéric Dard, qui tutoyait le lecteur…

Cela a été un long travail ?

Je dirais un an et demi. Parfois j’écrivais une demi-heure, parfois c’était toute la journée, avec ma femme qui m’appelait pour venir manger ou les chiens qui me demandaient pour sortir. À la base, le bouquin faisait 1 000 pages ! J’ai donc enlevé beaucoup de choses. Je l’ai fait lire à Philippe qui a trouvé ça très bien puis à une auteure de théâtre qui s’appelle Nadège Méziat (NDLR: la compagne de Chrisitian Vadim), afin qu’elle me dise ce qui la choque. Elle a été surtout marquée par la sévérité et la violence avec laquelle j’écrivais… Elle m’a adouci certains passages…

Le moment où j’ai le plus chialé, c’est l’histoire de Pélu, mon cheval. C’est ma première histoire d’amour, c’est mon copain, le premier être vivant dont je suis responsable…

Vous le dites dans l’introduction, votre vie, cela a été plutôt du rafting qu’un long fleuve tranquille… Et cela commence dès votre naissance, puisque votre père biologique souhaite que votre mère avorte, puis vous allez être confié à une pouponnière… Cela a été difficile de se replonger dans ces souvenirs ?

Oui. Mais le moment où j’ai le plus chialé, c’est l’histoire de Pélu, mon cheval. C’est ma première histoire d’amour, c’est mon copain, le premier être vivant dont je suis responsable… Aujourd’hui, je commence à pouvoir en parler… Mais c’est vrai que me replonger dans ces souvenirs avec ma mère génitrice et ma rencontre avec elle en 2008 pendant le tournage du film Le Baltringue, cela a été très dur.

D’autant plus que cette rencontre démarre plutôt mal…

C’est vrai qu’elle me dit de partir. Elle m’a tout de suite reconnu, mais comme quelques années plus tôt elle avait été piégée par Bataille et Fontaine pour l’émission Y a que la vérité qui compte, elle a cru que c’était de nouveau un blaireau de la télé qui essayait de la piéger. Moi, j’ai cru qu’elle savait que j’étais son fils et qu’elle ne voulait plus me revoir…

Vous n’avez pas abandonné…

Non. Je suis retourné à ma voiture et je lui ai téléphoné. Et là, elle a compris qui j’étais vraiment, elle m’a donné rendez-vous sur un parking et elle m’a tout raconté. J’avais toujours vécu avec l’angoisse d’être un enfant du viol, ou que mon grand-père soit mon père… J’avais peur de cette vérité. Et il s’est avéré que ce n’était pas le cas.

Vous avez aussi appris que vous aviez d’autres demi-frères et sœurs…

Je dis souvent que j’en ai quatre, mais je me trompe, en fait j’en ai six… Ma mère a eu des jumeaux qui lui ont été volés et elle a eu ensuite deux autres enfants. Mais j’oublie que mon père biologique (NDLR: qu’il surnomme trou du c… dans son livre) avait aussi deux enfants. Donc cela fait six.

Je crains que le troisième Franck découvre cette histoire avec mon livre et le vive très mal, car il va voir que sa mère l’a appelé Franck en souvenir de son 1er gamin.

Avec cette particularité pour votre mère d’avoir prénommé chaque fois ses garçons Franck, comme vous…

Oui. Cela montre combien elle m’a aimé. Par contre, je crains que le troisième Franck découvre cette histoire avec mon livre et le vive très mal, car il va voir que sa mère l’a appelé Franck en souvenir de son 1er gamin.

Tout au long du livre, vous évoquez un nuage noir qui vous suit. Il y a la mort de votre cheval, mais aussi celle de nombreux amis…

Chaque fois que j’ai eu du bonheur, il y a eu une c… dans le potage. J’en ai eu plein. Perdre des amis, c’est une chose, mais les perdre en leur tenant la main ou en l’attendant sur le bord d’une plage alors qu’il est en train de se noyer… Parfois je me dis que je suis un chat noir et qu’il vaut mieux ne pas être pote avec moi.

On fait comment pour remonter la pente ?

On ne remonte pas. Chaque fois, j’ai pris un coup de vieux et je vis avec. Mon ami Benoît me manque toujours… Heureusement, je retrouve dans mon fils Robin ce que j’avais avec Benoît.

Ma mère adoptive m’a donné la chance d’évoluer dans ce monde et moi, je lui ai donné la possibilité de partir dignement, entourée de ceux qu’elle aimait.

Dans les moments émouvants, il y a aussi ce chapitre consacré au décès de votre maman adoptive, qui a été euthanasiée…

Oui. Dans des cas bien précis, je suis pour l’euthanasie. Il y a des gens qui sont obligés de vivre dans des poumons artificiels pendant des années, mais où est l’intérêt ? En plus, ça coûte une fortune. Il y a un moment où il faut se rendre à l’évidence. C’est ce que notre toubib de famille nous a dit: ce sera mieux pour tout le monde. Ma mère adoptive, elle mesurait 1 m 83 et ne pesait plus que 40 kg.

Vous auriez pu faire le choix de ne pas raconter ce moment. Vous pensez que votre prise de position peut faire bouger les choses ?

C’est quelque chose qui fait partie de ma vie. Elle m’a donné la chance d’évoluer dans ce monde et moi, je lui ai donné la possibilité de partir dignement, entourée de ceux qu’elle aimait. J’ai aidé ma mère à arrêter de souffrir et j’en suis très fier. Par contre, est-ce que ça va faire bouger les choses… Je ne crois pas. Quand on voit que, pour la réforme des pensions, le gouvernement a fait semblant de proposer quelque chose avant de l’entériner grâce au 49.3 (NDLR: article de loi qui permet de faire passer une décision sans vote au Parlement)… Ils ne s’en rendent pas compte, mais ça va péter !

Quant à votre père adoptif, avec qui les relations n’ont pas toujours été au beau fixe, vous avouez avoir passé beaucoup de temps avec lui avant sa mort, en 2017. Cela vous a fait du bien d’écrire ?

Pas spécialement. Ce qui m’aurait fait du bien, c’est qu’il me dise une fois dans la vie qu’il est fier de moi ou qu’il m’aime. J’aurais tellement voulu une complicité que l’on a jamais eue, de l’affection, de la tendresse… J’aurais aimé avoir une petite claque derrière la tête avec comme commentaire "Ah, c’est bien ce que t’as fait !" Et lui, c’était plutôt: "T’as encore fait une connerie !" C’est un regret.

Au Club, j’ai trouvé ce que j’aime: vivre au soleil au milieu de gens qui n’ont qu’une seule envie, c’est d’être heureux

Dans ce livre, si on a parfois une larme à l’œil, on sourit aussi souvent. Notamment quand vous racontez les 400 coups que vous avec faits au Club Med…

(Il sourit) J’aurais pu faire un bouquin entier sur le sujet. Ma vie a commencé là: ma vie artistique, ma vie autonome, ma liberté… J’y ai trouvé ce que j’aime: vivre au soleil au milieu de gens qui n’ont qu’une seule envie, c’est d’être heureux ; faire rire les gens en montant sur scène ; vivre dans une équipe avec un leader… C’est un modèle que j’ai reproduit dans mes émissions télé.

Vous dites aussi que c’est un monde de Bisounours…

Ah, mais totalement ! Tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil…

Cela vous a causé des soucis ensuite…

Ben oui, car quand tu arrives à Paris et que tu dois payer le loyer rubis sur ongle, te payer à bouffer, garder de l’argent pour payer tes impôts et que tu n’as aucune conscience de ça, ça surprend.

Hervé, c’est le meilleur producteur de Paris, mais c’est un sale c… !

Vous racontez aussi la galère que cela a été pour trouver un producteur à vos débuts. Et puis finalement, vous travaillez avec Hervé Hubert, avec qui vous avez développé une relation complexe d’amour-haine…

Hervé, c’est le meilleur producteur de Paris, mais c’est un sale c… ! Et depuis que Gérard Louvin a arrêté de faire de la télé, l’empereur, c’est Hervé Hubert. Mais on s’est pris la tête, on s’est insultés, on s’est séparés… Et là, il a lu le bouquin et il m’appelle comme si de rien n’était pour me proposer une nouvelle émission sur TF1… C’est un mec qui fait de l’argent.

Le monde de la télé que vous décrivez, cela a l’air très particulier…

C’est un panier de crabes ! C’est un volcan !

Vous n’avez pas peur que cela vous ferme les portes définitivement ?

Je dis juste qu’avec Gérard Louvin, on s’est toujours bien entendu jusqu’au jour où il a fait une réflexion à mon sujet à un journaliste qui m’a profondément déplu, ce qui m’a poussé à arrêter l’émission. Mais on est restés copains par la suite. Quant à Hervé Hubert, j’étais encore au téléphone mercredi avec lui… Fabrice Bailly, le directeur des programmes de TF1, il sait que j’ai envie de lui en coller une… Mais lui aussi, c’est un homme d’affaires, donc peut-être qu’il me signera un contrat en restant dans son bureau. Mais je m’en fous, moi j’ai juste envie d’avoir accès au public. Ce que je fais déjà dans mon émission SOS garage sur RMC découverte.

Vincent Lagaf’, "Je m’appelais Franck", XO Éditions, 428 p.