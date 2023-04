Fanny Ruwet : "J’ai toujours mis la littérature sur un piédestal"

Fanny Ruwet est humoriste, chroniqueuse sur France Inter, dans l’émission La Bande originale de Nagui. Elle crée aussi des podcasts et vient de réaliser un court-métrage. Mais pour cette touche à tout de l’écriture, cette fois, l’expérience était bien différente.

Quand on écrit un spectacle, on voit tout de suite si ça plaît. Un roman, c’est bien différent…

La comédie, j’ai une idée, je l’écris, je teste, les gens rigolent ou pas, je réessaie, je remodifie. C’est de l’essai/erreur. Là, ça fait deux ans qu’on bosse là-dessus et aujourd’hui ça sort et c’est vraiment un saut dans le vide. C’est très bizarre.

Il y a une appréhension sur le comment il va être reçu ?

J’ai eu beaucoup d’échos positifs. Mais je n’ai jamais autant bossé sur un truc pour n’avoir de retours qu’une fois que c’est terminé. Je ne peux pas dire "attendez, je fais la version 2 !" Ca serait bien…

L’écriture c’est votre truc. Ce qui change, c’est juste le support, en fait…

Oui, mais là c’est la première fois que c’était vraiment long, long, long sa mère. C’est compliqué, tu vois pas le bout. Tu sais pas combien de pages ça va faire. J’ai vraiment dû me forcer à mettre plein de petites étapes, avancer petit à petit avec des objectifs précis…

C’était assez spontané comme écriture

On me fait souvent la remarque qu’on m’entend dire les blagues. C’est ce que je voulais. Il y a un truc très naturel, comme si la narratrice c’était une pote qui te raconte une histoire.

Et les notes de bas de page ? Il y en a plein…

Ma passion ! Ma passion, vraiment, ça me fait trop rire. Au début mon éditeur me disait ‘’mais t’es sûre ?’’. Je lui ai dit ‘’Ça va t’inquiète ça va être bien’’ Et j’adore, vraiment, c’est ce qui me fait le plus marrer dans le livre.

On ne sait pas toujours ce qui est vrai et ce qui est inventé

J’aime bien le flou, les gens prennent ce qu’ils veulent. Les situations sont parfois inventées mais les sentiments viennent de chose que j’ai ressenties, que j’ai vues, que j’ai analysées. On s’en fout des situations, ce qui compte, ce sont les émotions qu’il y a derrière.

Ecrire un livre, qu’est-ce que ça vous a apporté ?

Le fait de pouvoir exprimer sur le long terme. En chronique, il faut aller très vite. Le spectacle, c’est qu’une heure, il faut tracer un peu. Ici je pouvais être drôle ou pas. J’ai pu exprimer des choses un peu plus subtilement que d’habitude. J’ai l’impression que ça m’a permis d’organiser des choses dans ma tête. J’aime beaucoup la nuance que la littérature permet et puis le fait de jouer avec les codes. Pour moi, la littérature, c’est un truc de gens sérieux. Et moi j’en fais un truc un peu moins sérieux. Je fais la débile dans les notes de bas de page, dans les chapitres. On reprend possession d’un truc trop sérieux pour moi et j’en fais ce que je veux.

Parce que la littérature c’est un truc un peu intouchable ?

Oui, j’ai toujours mis ça sur un piédestal. Je voulais quelque chose entre la littérature – que j’adore et que je mets vraiment sur un piédestal – et quelque chose de plus normal, quoi.

Fanny Ruwet, "Bien sûr que les poissons ont froid", L’Iconoclaste, 267p.