Pastor, Alary qui adapte “Autant en emporte le vent”, Bihel, etc. : nos 12 coups de cœur (ou de griffe) BD du jeudi 6 avril 2023

Les mots de l’éditeur

"La femme à l'étoile", Casterman ©Casterman

Fin du XIXᵉ siècle, nord-ouest des États-Unis. Dans un village abandonné assailli par la neige et le froid, deux fugitifs se rencontrent alors qu’ils cherchaient une planque où se faire oublier. L’hostilité et la méfiance des premiers temps laisse place à la curiosité puis à la complicité, lorsqu’ils affrontent ensemble les marshals venus les capturer. Car Zachary et Pearl portent chacun un lourd passé qui n’en finit pas de les poursuivre. Ils sont en lutte contre la société qui a juré leur perte et ils comptent bien résister de toutes leurs forces aux représentants de la “justice” qui viennent les assiéger.

Notre avis en un mot (puis quelques autres) : HABITÉ

Anthony Pastor a attendu d’avoir 50 ans pour se lancer dans le western. Le temps de la maturation, sans doute, tant ce premier essai est un coup de maître : un magnifique divertissement d’aventure dans lequel il glisse, aussi, quelques thèmes de sa composition : filiation, culpabilité ou encore féminisme sont au menu de cet excellent roman graphique, autant maîtrisé sur le plan de la narration que du graphisme, élégant et habité.

CASTERMAN | Anthony Pastor, 264 p., 27 €.

2. La chambre des officiers











Les mots de l’éditeur

"La chambre des officiers", Grand Angle ©Bamboo

1914. Aux premiers jours de la guerre, un éclat d’obus défigure Adrien. Le voilà devenu une “gueule cassée”, reclus au Val-de-Grâce, dans une chambre réservée aux officiers.

Adrien restera cinq ans dans cette pièce sans miroir. Cinq ans pour réapprendre à vivre au rythme des opérations. Cinq ans entre parenthèses à nouer des amitiés d’une vie avec ses compagnons d’infortune. Cinq ans de “reconstruction” pour se préparer à l’avenir. Cinq ans à penser à Clémence qui l’a connu avec sa gueule d’ange…

Notre avis en un mot (puis quelques autres) : FIDÈLE

Charlot adapte le fameux roman de Dugain, à charge pour Alain Grand de coucher sur papier le destin fracassé d’Adrien, lieutenant envoyé au front. C’est fidèle, touchant, mais le dessin, très rond, se marie parfois mal avec l’âpreté du propos.

GRAND ANGLE | Charlot/Grand, 72 p., 16.90 €.

3. Trésor (T.1)











Les mots de l’éditeur

"Trésor", Dupuis ©Dupuis

Brigantin, le vieux navire de la mère de Trésor, reste à quai. Tout comme son père d’ailleurs, échoué dans ses souvenirs et ses regrets depuis que sa femme, réputée grande baroudeuse, a disparu. Tout cela n’empêche pas le petit garçon de 9 ans de jouer aux pirates avec ses potes Dico, Yav, et Noisette sur le vénérable bateau. Jusqu’au jour où Gaspard Pivoleux, un collectionneur bien louche, oblige le père de Trésor à lui vendre Brigantin… Révolté, et très attaché au seul souvenir qui lui reste de sa maman, Trésor décide d’embarquer avec son équipage et de mettre les voiles vers une incroyable chasse au trésor…

Notre avis en un mot (puis quelques autres) : RÉGRESSIF

Parce qu’il ne veut pas que son père vende le bateau de sa mère décédée, Trésor, 9 ans, prend la mer avec ses amis pour une aventure pleine de dangers. Un récit en forme de plaisir régressif, que l’on doit à deux transfuges de l’animation (et ça se voit), et qui fait vaguement penser aux Goonies.

DUPUIS |“La vague rouge”, Saurel/De La Prôvoté, 80 p., 12.95 €.

4. Gone With the Wind (Autant en emporte le vent) (T.1)











Les mots de l’éditeur

"Gone with The Wind", Rue de Sèvres ©Rue de Sèvres

Scarlett O’Hara, jeune fille d’une riche famille d’Atlanta au sud des Etats-Unis, connait une vie douce et confortable, menée au rythme de son caractère déterminé et audacieux. Lorsque la Guerre de Sécession débute en 1861, ses repères s’écroulent, et de lourdes responsabilités s’imposent à elle. Au milieu de la destruction et de la mort, Scarlett rêve pourtant d’amour : celui pour Ashley Wilkes, pourtant promis à une autre, et qu’elle porte secrètement depuis toujours. L’arrivée de Rhett Butler, homme sans foi ni loi, aussi immoral que séduisant, rebattra de nouveau les cartes dont la jeune fille dispose pour atteindre le bonheur.

Notre avis en un mot (puis quelques autres) : SOMPTUEUX

Pierre Alary (Silas Corey, Don Vega) modernise le roman de Margaret Mitchell (1936) et nous fait revivre la destinée, d’abord frivole, puis cruelle, de Scarlett O’Hara. Un premier volet graphiquement somptueux, qui s’arrête peu après la reddition. Et nous fait déjà languir de sa suite.

RUE DE SÈVRES | Pierre Alary, 136 p., 25 €.

5. À la recherche de l’homme sauvage











Les mots de l’éditeur

"A la recherche de l'homme sauvage", Delcourt ©Delcourt

Depuis sa plus tendre enfance, Augustin est passionné par l’archéologie et la grande aventure. Devenu adulte, c’est tout naturellement qu’il se consacre à la recherche au sein d’un laboratoire de paléontologie à Paris. Pour lui, les fossiles qu’il étudie ne sont pas que des bouts d’os changés en pierre ! Quelque part, il le sait, un homme sauvage a survécu qui vit et respire le même air que lui…

Notre avis en un mot (puis quelques autres) : ENVOÛTANT

Fasciné depuis petit – et la mort de son père – par “l’homme-ombre” qui hante ses rêves, Augustin part, adulte, en direction du Wikistan pour y trouver la créature qui vit sur ses hauteurs. Une quête personnelle, racontée à plusieurs, troublante et envoûtante.

DELCOURT | Frédéric Bihel, 128 p., 24.95 €.

6. Gisèle Halimi – une enfance tunisienne











Les mots de l’éditeur

"Gisèle Halimi - Une jeunesse tunisienne", Delcourt ©Delcourt

Très tôt confrontée au racisme et aux inégalités, Gisèle Halimi comprend que seules les études la sauveront d’un destin tout tracé. Le récit de cette jeunesse tunisienne l’illustre de la résistance de Gisèle Halimi enfant puis adolescente face aux diktats tant familiaux que politiques, résistance qui porte en germe les engagements futurs de cette femme d’exception.

Notre avis en un mot (puis quelques autres) : ENFANCE

Quelques mois après l’adaptation de sa biographie chez Steinkis (Une farouche liberté), Masse et Dorange se concentrent sur l’enfance de Gisèle Halimi, née fille dans une famille où l’on attendait un garçon. De quoi mieux éclairer tous ses combats futurs. Et en plus, c’est beau.

DELCOURT | Masse/Dorange, 136 p., 17.95 €.

7. Les Zazous (T.2/3)











Les mots de l’éditeur

"Les Zazous", tome 2, Glénat ©Glénat

Paris, 1942. Depuis que Frankie a infiltré les Zazous pour le compte de la police, il n’est plus le même, au milieu de ces jeunes rebelles qui cultivent leur look avec aplomb. Qu’ils soient danseurs, musiciens ou étudiants, ils refusent la morosité d’un Paris occupé et ont fait du swing un hymne à la liberté. Mais dans un contexte de guerre, l’étau autour de la capitale se resserre dangereusement. La montée de l’antisémitisme bouleverse la vie de cette jeunesse jazz et la divise. Paris n’est plus une fête et les Zazous n’auront d’autre choix que de prendre les armes.

Notre avis en un mot (puis quelques autres) : (PLUS) SOMBRE

Fin de l’innocence pour nos Zazous, confrontés à la traque des Juifs dans le Paris de 1942 et contraints de passer autrement à l’action qu’en dansant. Le ton est, fatalement, plus sombre, et la trame pas toujours crédible. Mais les intentions demeurent louables, et le dessin virtuose.

GLÉNAT | Rubio/Danide, 64 p. 14.95 €.

8. La forêt du temps (T.2)











Les mots de l’éditeur

"La forêt du temps", tome 2, Le Lombard ©Le Lombard

Partis à la poursuite de la voleuse qui a brisé la bulle temporelle dans laquelle ils ont toujours vécu, les enfants du village ont atteint le bout de la forêt du temps. Où l’on a bel et bien vu passer la femme qu’ils recherchent… voici plusieurs millénaires ! Elle est devenue une légende, à l’instar de Cernos, le dernier des géants – dont ils viennent de faire la connaissance ! Le présent semble s’être enfui vers le passé, et le passé est en train d’écrire leur avenir. Et seul le mystérieux et redoutable Mange-temps semble comprendre quelque chose à cette spirale infernale.

Notre avis en un mot (puis quelques autres) : AGRÉABLE

Marie, Max et les autres pourchassent toujours celle qui a dérobé un éclat de la pierre du temps, celle qui les empêche de vieillir. Mais tombent sur un village assailli par des hommes primitifs. Un tome agréable, mais qui ne fait guère avancer l’intrigue générale.

LE LOMBARD |“Les envoyés sans retour”, Roulot/Guerrero, 48 p., 11.50 €.

9. La ligue des chats (T.2)











Les mots de l’éditeur

"La ligue des chats", tome 2, Le Lombard ©Le Lombard

Décidément, les humains n’ont de cesse de tourmenter ce pauvre Pascal. Àpeine débarrassé du spectre des croquettes bio, voilà qu’ils s’attaquent à son quota d’attention ! En effet, ils viennent d’adopter Frankie, un chiot mignonissime qui semble les subjuguer de la plus féline des manières… Quelle est la prochaine étape ? Nettoyer sa litière soi-même ! ? Sus à l’envahisseur, il est temps de convoquer le haut conseil de la Ligue des Chats !

Notre avis en un mot (puis quelques autres) : AMUSANT

Pascal et ses acolytes félins n’en croient pas leurs moustaches, leurs humains ont osé adopter un… chien ! Complots, intimidations, fourberies : tout est permis pour se débarrasser de cette mignonitude. Des gags inégaux mais amusants, surtout pour les propriétaires de matous.

LE LOMBARD | Moret/Schmauch, 116 p., 12,95€

10. Le temps est assassin

Les mots de l’éditeur

"Le temps est assassin", Philéas ©Philéas

Seule survivante de l’accident tragique qui a coûté la vie à son frère et à ses deux parents en Corse lorsqu’elle avait 16 ans, Clotilde, accompagnée de son mari Franck, part rejoindre sa fille Valentine sur les lieux du drame où elle n’a pas remis les pieds depuis 25 ans. Mais à peine est-elle arrivée que des incidents se multiplient jusqu’à ce qu’elle reçoive une lettre de sa mère, Palma, présumée morte dans l’accident… Clotilde décide alors d’enquêter afin de découvrir la vérité sur ce qui s’est réellement passé à l’époque et qui pourrait la mener jusqu’à sa mère qu’elle espère encore vivante…

Notre avis en un mot (puis quelques autres) : BOF

Combien de romans de Michel Bussi reste-t-il à adapter ? Pas beaucoup, au rythme où vont les choses. Et on l’avoue sans honte, malgré le beau travail au scénario de l’admirable Brrémaud et au dessin de la trop rare Nathalie Berr : on en a un peu soupé de ses faux suspenses, tirés par les cheveux, et à travers lesquels il égrène des poncifs comme d’autres enfilent les perles. Bof, quoi.

PHILÉAS | Brrémaud/Berr, Philéas, 120 p., 19.90 €

11. Purple Heart (T.4)











Les mots de l’éditeur

"Purple Heart", tome 4, Le Lombard ©Le Lombard

Pour aider Winston, son camarade de régiment, à retrouver sa nièce disparue en Louisiane, Josuah Flanagan va devoir endosser le rôle d’un riche blanc dont Winston sera le chauffeur. Car, au beau milieu des années 50, le Sud demeure une terre de traditions… et il n’est pas question de cuisine cajun. Les deux anciens soldats vont devoir remuer les immondices tapies dans la vase du bayou et accomplir des actions plus qu’affirmatives pour ne pas finir sous les crocs des alligators.

Notre avis en un mot (puis quelques autres) : FIN

Warnauts et Raives ne cherchent pas à immiscer, dans cette ultime enquête (elle est en tout cas annoncée comme telle par l’éditeur), un quelconque propos didactico-historique au sujet de la ségrégation raciale, mais en imprègnent un récit savamment construit, comme souvent avec eux. So Long, Joshua !

LE LOMBARD |“Jambalaya Blues”, Raives/Warnauts, Le Lombard, 56 p., 15.45 €

12. La sentinelle du petit peuple (T.3)











Les mots de l’éditeur

"La sentinelle du petit peuple", tome 3, Dupuis ©Dupuis

Le lutin Llyam, parti au marais des ombres en quête d’une feuille pour son nouveau chapeau, découvre que les gobelins ont capturé une licorne ! Elina, la nouvelle sentinelle du Petit Peuple, va d’abord prendre conseil auprès de sa grand-mère Adélaïde : en tant que garante de la survie des incroyables créatures légendaires, elle doit, avec ses amis, aller sauver le fabuleux animal. Mais la mission va s’avérer plus compliquée que prévu.

Notre avis en un mot (puis quelques autres) : FOURRE-TOUT

Elina, désormais bien au fait de son rôle, craint de devoir quitter la maison familiale… et donc son “petit peuple”. Et la voilà néanmoins qui se porte au secours d’une… licorne. Un troisième tome un peu fourre-tout, où le charme fonctionne moins bien maintenant que le décor et les enjeux sont installés.

DUPUIS |“Au secours de la licorne”, Barrau/Carbone/Forns, 56 p., 12.95 €.