"La femme à l'étoile", Casterman ©Casterman

Son cheval peine à se frayer un passage dans la neige. Zachary, pourtant, doit poursuivre sa route. On ne sait pas encore pourquoi, mais on devine que le gaillard a quelques casseroles aux fesses. Il n’est pas le seul : à peine débarqué dans une ville fantôme que lui avaient conseillée deux trappeurs, il est détroussé par une femme qui entend le voir décamper.

"La femme à l'étoile", Casterman, 2023 ©Casterman

Que cachent ces deux-là? C’est tout le mystère et la saveur de La femme à l’étoile, un premier western signé Anthony Pastor. Et il le dit lui-même : à 50 ans, il était temps. «Dans beaucoup de mes bouquins précédents, rappelle celui à qui on doit Le sentier des reines ou la série No War, on trouvait des éléments propres au western. Je tournais autour, mais ne me sentais pas encore le bagage pour me lancer. Et puis, en BD, la barre a été placée haut, ne serait-ce qu’avec le train de Jean Giraud…»

guillement Je nourrissais une grand exigence envers moi-même: ma plus grande crainte était de tomber dans quelque chose de cliché

L’iconographie du grand Ouest américain, l’Avignonnais vit pourtant avec depuis l’enfance : «Le western, je suis tombé dedans quand j’étais petit : mon père était fan, il m’a toujours emmené au cinéma en voir, je suis en effet un grand amateur de Blueberry, j’ai aussi lu beaucoup de romans du genre. En plus, je suis à moitié Espagnol, et mon père vient d’un petit village où j’ai passé beaucoup de temps, et où se trouvent des canyons pas possibles.»

Il en a gardé une fascination pour la nature et les grands espaces, qu’il déploie ici dans une nature hostile. Et selon un canevas inattendu : un drôle de couple, où c’est la femme qui porte l’étoile. Deux accidentés de la vie, bientôt traqués par des hommes de loi qui n’en ont que le titre. Et qui vont devoir lutter pour survivre, tant à leurs congénères qu’à l’hiver qui s’installe. Bref, un western qui se joue des clichés : «C’était ma plus grande crainte, parce que j’avais une haute exigence de ce que je voulais. C’est-à-dire un vrai récit de divertissement dans lequel je pourrais glisser des sujets de fond, discrètement et sans les asséner.»

guillement J'ai eu envie de parler, dans ce contexte très viriliste, d'un homme déconstruit, et qui épouse la cause des femmes

Il y parle, pêle-mêle, de culpabilité, de filiation et bien sûr de féminisme, son mantra depuis l’entame de sa carrière. «Mais quand j’ai commencé, se souvient-il, la BD était encore un milieu très masculin, et ces sujets-là étaient peu traités. Ça a, et c’est très bien, beaucoup changé. Ici, j’ai eu davantage envie, du coup, de parler d’un homme déconstruit, qui épouse la cause des femmes.»

Il a réussi son coup au-delà de toutes les espérances : sa Femme à l’étoile ravira les amateurs du genre… et les autres. Ils seront ravis, aussi, d’apprendre qu’Anthony Pastor planche déjà sur un autre western. Il suffisait, finalement, d’actionner la machine…