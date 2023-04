Julien Sandrel caresse le rêve de devenir astronaute à 48 ans !

Mais, à 48 ans, cette mère de jumeaux et d’un garçon mort de mucoviscidose, et dont la mère s’est suicidée lorsqu’elle avait 2 ans, sait qu’elle n’ira jamais dans l’espace. Jusqu’à ce que ses enfants lui apprennent que l’Agence spatiale européenne ouvre les candidatures jusqu’à 50 ans. Saute-t-elle de joie ? Pas du tout ! Elle refuse d’abord fermement, et c’est par une ruse pas totalement honnête de sa famille qu’elle se laisse finalement convaincre.

Des rêves inaboutis

"Je ne rêvais pas du tout d’être astronaute, s’amuse Julien Sandrel, même si j’ai toujours été fasciné par l’espace et par les aventures humaines qui s’y passent, ce huis clos réunissant des gens qui ne se connaissent pas. Enfant, je rêvais d’être écrivain ou metteur en scène. Et puis, j’ai fait des études scientifiques et j’ai travaillé pendant quinze ans en entreprise. L’envie d’écrire est revenue à 35-36 ans, en me disant que si je n’essayais jamais, j’allais probablement le regretter."

Cette envie d’écrire sur ce sujet des rêves inaboutis s’est concrétisée lorsque le romancier a lu, début 2021, que, dans le nouveau processus recrutement de l’Agence spatiale, deux critères avaient été modifiés. D’une part, il était ouvert jusqu’à 50 ans, offrant ainsi à des gens qui avaient rêvé d’être astronautes la possibilité de le devenir des années plus tard. "Je me suis demandé ce que cela pouvait provoquer en eux", se souvient-il. Et, d’autre part, des personnes atteintes de handicap pouvaient désormais candidater.

"Les femmes sont de meilleures candidates pour aller dans l’espace"

C’est pourquoi, parmi le millier d’aspirants astronautes convoqués à Hambourg pour les premiers tests éliminatoires, se trouve un Espagnol de 35 ans, Diego, qui a une prothèse à la jambe gauche. Et Anna n’est pas la seule femme puisque fait notamment partie des postulantes, Nabila, une sémillante Marseillaise qui l’intègre dans son groupe baptisé Les Extraordinaires. Ces nouveaux amis vont se retrouver sur l’île de Ténériffe, dans les Canaries, pour des épreuves pour le moins mouvementées.

"Ce qui m’intéresse aussi, c’est le processus d’invisibilité des femmes dans les sciences, insiste l’auteur. Je suis par exemple tombé sur un programme des années 60, Mercury 13, qui concluait que les femmes étaient de meilleures candidates que les hommes pour aller dans l’espace. Elles avaient notamment mieux réussi certains tests. Mais le gouvernement américain, qui voulait des héros et non des héroïnes, a décidé que les seules candidatures considérées seraient celles de pilotes de chasse, exclusivement ouvertes aux hommes. La première femme américaine est ainsi partie dans l’espace en 1982."

Julien Sandrel, "Les extraordinaires", Calmann-Lévy, 395 p.