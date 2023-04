En 1943, alors que les aventures de Flash Gordon, dont il avait hérité du dessin, venait d’être interdites par l’occupant, Bravo ! commande au jeune Edgar P. Jacobs une aventure à laquelle la censure ne trouverait rien à redire. Un petit mois plus tard, il lance Le rayon U dans les pages de l’hebdomadaire flamand, qui avait lancé une version francophone durant la guerre.

Un extrait du "Rayon U" de 1943 ©Éditions Blake et Mortimer

Une aventure terriblement vintage, presque ridicule par sa narration feuilletonesque et ses ellipses à la truelle, qui mêle science, dinosaures et services secrets, et dans laquelle des explorateurs au service du royaume fictif de Norlandie se lancent en quête d’un minerai miracle, censé leur offrir la maîtrise d’une arme redoutable - le fameux «rayon U» -, mais que convoite aussi une nation rivale, la vilaine Austradie.

"Le rayon U" avait déjà été imprimé en album en 1973 ©Éditions Blake et Mortimer

Cette histoire, déjà publiée en album en... 1973, au prix de quelques ajouts et ajustements, est aujourd’hui l’objet d’une réédition, flanquée d’une suite donc, baptisée La flèche ardente et signée Jean Van Hamme, qui n'a jamais autant travaillé depuis qu'il a... pris sa retraite.

Privilège de l’âge, le scénariste de 84 ans fait partie des rares lecteurs qui se souviennent avoir lu la version originale de Jacobs: «Je devais avoir 4 ans, et n’en garde qu’un souvenir diffus.» Il n’imaginait pas, alors, lui offrir un prolongement, 80 ans plus tard. Mais a été victime de son propre désir de… s’amuser: «Parce qu’il devait fournir un épisode chaque semaine, Jacobs est parti dans tous les sens, constate-t-il. Cela donne à cette histoire une allure loufoque, et même kitschissime: les femmes y ont un côté très roman-photo et le récit, finalement assez banal, ne comporte aucune surprise. Et comme Jacobs a été monopolisé dès la fin de la guerre par Blake et Mortimer (NDLR: une série prolongée depuis par d'autres auteurs), il ne lui a jamais offert de suite. Ni vraiment conclu le sujet.»

guillement Jean Van Hamme voulait qu'on dessine cet album comme si nous étions encore en 1943

Jean Van Hamme a donc (re)pris la plume et imaginé cette conclusion… en prenant soin de conserver la grammaire désuète de cette éphémère aventure éditoriale. Un cahier des charges qu’il a imposé, aussi, à ses dessinateurs, Étienne Schréder et Christian Cailleaux: «Jean, raconte ce dernier, est un garçon qui sait ce qu’il veut. Et il voulait que cet album ait l’air d’avoir été réalisé dans la foulée du premier, en 1944. J’ai bien essayé de faire évoluer les costumes, qui semblent tout droit sortis d’Ivanhoé (NDLR: la série des années 50, avec Roger Moore), mais il s’est montré intransigeant (rires).»

Une scène de laboratoire, piochée dans "La flèche ardente", et qui fait furieusement penser à une autre... ©Éditions Blake et Mortimer

Et il semble avoir eu raison puisqu’après une projection initiale, a priori optimiste, de 30 000 exemplaires, l’album a finalement été tiré à... 140 000 exemplaires après les retours des libraires. Ce qui devait n’être qu’une «plaisanterie», dixit Van Hamme lui-même, est en passe de devenir un fameux coup éditorial,qui n’aura toutefois pas de suite, prévient le scénariste: «Tout a été dit et j’ai déjà assez gagné ma vie. Je ne l’ai pas fait pour ça.»

"La flèche ardente", 2023 ©Éditions Blake et Mortimer

Ses acolytes Schréder et Cailleaux, déjà associés par le passé sur Le Cri du Moloch, le 27e album des aventures de Blake et Mortimer (notre critique ici), pourraient cependant le regretter tant cette collaboration fut, pour eux, source d’une… liberté assez inédite: «Quand je fais du Blake et Mortimer, ironise Schréder, il se trouvera toujours un lecteur pour m’écrire sur mes feuilles mortes ne correspondent pas au tronc de l’arbre au pied duquel elles se trouvent. Ici, il n’y a eu qu’un seul album: on peut donc avancer en se souciant moins des petits détails. Quel bonheur (il rit) ! »

Une expo au Centre Belge de la Bande Dessinée (CBBD) pour prolonger le plaisir

On a déjà tout et tant écrit au sujet d’Edgar P. Jacobs, et notamment de son poids, incontestablement majeur, dans la grande histoire de la bande dessinée. Le Centre Belge de la Bande Dessinée profite de la réédition du Rayon U (et de la sortie de sa suite, La flèche ardente, voir ci-dessus), pour proposer, dès vendredi, une exposition consacrée à son œuvre où, bien entendu, cette aventure iconique sera évoquée.

«On me dit que Le Rayon U était une synthèse des idées qui me préoccupaient et que je devais développer par la suite dans Blake et Mortimer. C’est bien possible, mais en 1942, c’était le cadet de mes soucis», disait, à ce propos, Jacobs lui-même.

"Odyssée", une grande expo consacrée à Jacobs par le CBBD ©Centre Belge de la Bande Dessinée

Complète, et même rehaussée de planches originales inédites de l’auteur décédé en 1987, l’exposition permet de mieux cerner le côté visionnaire et avant-gardiste de son œuvre.

«Odyssée», Centre Belge de la Bande Dessinée, du 7 avril au1eroctobre. Infos: www.cbbd.be.