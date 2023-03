Les mots de l’éditeur

Le prof qui a sauvé sa vie ©Dargaud

Albert Algoud (ex-plume de la grande époque Canal +) raconte à Florence Cestac ses années folles où jeune prof fraîchement diplômé, au début des années 1980, il atterrit dans le trou du cul du monde : un bled de Haute-Savoie. Anticonformiste, faisant fi des vieilles lunes éducatives, Algoud est le pendant foutraque de l’enseignant Daniel Pennac (Chagrin d’école). Comme quoi, un bon enseignant, ça peut vraiment changer des vies, à commencer par la sienne !

Notre avis en un mot (puis quelques autres) : BLAGUE

Une tranche de vie pleine d'énergie, autant que de nostalgie, venue nous rappeler une époque paradoxale, où l’enseignement vivait corseté par un programme et un système, mais où l’humour connaissait ses plus belles heures de liberté. Malgré un vrai amour pour “ses” mômes, Albert Algoud a choisi son camp : celui de la (bonne) blague. Et il est bien agréable de la revivre sous le crayon toujours vif de l’inusable Florence Cestac, son amie de toujours.

DARGAUD | Cestac/Algoud, 64 p., 15 €.

Les mots de l’éditeur

Bébés sans bras ©Les Échappés (Charlie Hebdo)

Au départ, il y a la naissance, dans l’Ain, de plusieurs bébés sans bras. Des cas similaires sont ensuite recensés dans plusieurs autres départements. À l’arrivée, deux procédures judiciaires et des interrogations en pagaille face au silence des autorités sanitaires.

La piste environnementale est au cœur de cette affaire, c’est ce que révèle l’enquête de la journaliste Mélanie Déchalotte et du dessinateur Juin.

Notre avis en un mot (puis quelques autres) : SCANDALE

Une BD Charlie trash, mais avec respect pour les petites victimes de ce scandale français sanitaire… et politique. Des élus qui détournent l’attention, nient l’incontestable (des malformations dues à ce qu’on injecte dans la terre et le ciel) et créent des organismes comme fusibles protégeant les dirigeants.

LES ÉCHAPPÉS | Juin/Déchalotte, 128 p., 22 €

Les mots de l’éditeur

Les sauveurs d'esprit (tome 2) ©Dupuis

La petite Sam a un don : elle parle aux esprits. Ce qui complique un peu la vie de Tim, son grand frère qui s’occupe d’elle depuis la mort de leur père… Surtout quand Sam rate l’école pour suivre Malo, un chat fantôme qui l’emmène chez son défunt maître, Guy, un esprit en transit ! Car Guy veut terminer une mission avant de partir vers l’au-delà : remettre au conservateur du musée ses recherches au sujet d’un mystérieux trésor. Problème : le dossier du vieil homme a disparu. Et sa mort n’est peut-être pas si naturelle que ça…

Notre avis en un mot (puis quelques autres) : POUSSIF

Le dessin est sympa. Sinon rien ne va, dans ce ghosthelper plutôt que buster. L’héroïne est la seule à voir et entendre les spectres en quête de repos éternel, elle doit donc tout re-raconter à son frère. Ça prend des planches et un album de 56 pages poussif, prenant le lecteur, même jeune, pour débile.

DUPUIS |“Guy”, Carbone/Monie, 56 p., 12.95 €

Les mots de l’éditeur

L'année fantôme ©Dupuis

Gilles Collot-Sopièdard, dit Collot, est l’humoriste le plus redouté de la place parisienne. Sur papier, sur les ondes ou dans les cocktails, il punaise au mur, par ses mots acérés, tous ses interlocuteurs. Mais de quoi cet humour est-il la politesse ? Car Collot, dans le dénuement du cabinet de sa psy, lève peu à peu le voile sur une enfance refoulée, qui l’a poussé à couper les liens avec sa famille. Cependant, à la suite d’un accident de parcours professionnel, le quinquagénaire va accepter de se rendre dans le Nord, à la redécouverte de sa famille. Et à la découverte tout court d’une année charnière : 1986, l’année que sa mère a soigneusement occultée des albums photo…

Notre avis en un mot (puis quelques autres) : BOULEVERSANT

Gilles est un humoriste qui fait rire le Tout-Paris. Un être qui assume son cynisme, coupé de ses racines prolétaires, vers lesquelles une crise de confiance le ramène toutefois. Un roman graphique bouleversant, sur fond de secrets familiaux, signé Tronchet. On n’est pas encore bien remis.

DUPUIS (Aire Libre) | Tronchet, 192 p., 27 €

Les mots de l’éditeur

Lozère Apocalypse (tome 1) ©Dupuis

Les “alevins” sont surexcités : pour leur douze ans, l’institution qui les a placés en famille d’accueil leur paye un vol vers de super vacances ! Malheureusement, leur avion s’écrase au-dessus de la Lozère et les secours n’arrivent pas. Lorsqu’un groupe d’adolescents mutés en poulets attaque violemment les survivants, ces derniers n’ont d’autre choix que de suivre un renard bipède et loquace. Et ils ne sont vraiment – mais alors vraiment – pas au bout de leurs surprises !

Notre avis en un mot (puis quelques autres) : DENSE

Des orphelins sont envoyés en Lozère, où les animaux ont pris le pouvoir et où les gosses se muent… en poulets. Difficile de résumer cette aventure dense, riche en références, à tel point qu’on ne sait si elle est vouée à des adultes ou à de moins adultes. Une force… et son principal souci.

LE LOMBARD |“Livre 1”, Stan Silas, 196 p., 20.50 €.

Les mots de l’éditeur

Le voyageur ©Daniel Maghen

À force de passer ses journées avec la Joconde, Patrick, gardien de musée au Louvre, ne la supporte plus. D’ailleurs il ne supporte plus grand-chose. Jusqu’au jour où une voix l’invite à plonger à l’intérieur du tableau… Arpentant les paysages de Toscane avec sa mystérieuse guide florentine, Patrick soulève le voile et prend conscience que sa vie peut changer, s’il décide de la vivre autrement. Coincé à l’intérieur du tableau, Patrick fait d’étranges rencontres : Ginerva, qui se présente comme la sœur de Mona Lisa et semble le comprendre, un jeune enfant qui lui ressemble, et un certain Léonard, peintre et inventeur génial, qui lui révèle la formule pour briser sa solitude : “Nul ne peut trouver l’amour sans avoir au préalable pris soin de s’aimer soi-même. ”

Notre avis en un mot (puis quelques autres) : LENT

Centré autour de la Joconde et de l’œuvre du génie de Vinci, ce récit initiatique interroge le for intérieur de Patrick, vigile au plus célèbre des musées parisiens. Si le volume est beau, attractif comme le regard captivant de Mona Lisa, le déroulé du récit pèche par sa lenteur.

DANIEL MAGHEN | Rojzman/Alessandra, 150 p., 26 €

Les mots de l’éditeur

Le ferry ©Delcourt

Should I stay or should I go ? Pour Max, le rock, c’est la vie. Bassiste dans un petit groupe de punk, il a plus d’ambition que ses potes de fac. Il veut devenir une rock star, et pour ça, passage obligé par la patrie de la musique : l’Angleterre. Max serait-il prêt à tout quitter pour une chimère ?

Notre avis en un mot (puis quelques autres) : ROCK

Il y a six mois, Max a quitté le ch’Nord pour l’Angleterre punk. Il avait promis de revenir. En l’attendant, de moins en moins, sa compagne vient d’accoucher et les copains se souviennent. Des indices laissés. Ni blanc, ni noir, très rock et surprenant, cet album choral partage les torts et la mémoire musicale.

DELCOURT | Betaucourt/Bouüaert, 112 p., 17.50 €

Les mots de l’éditeur

Succès damné ©Drakoo

Lathan n’aurait jamais cru que le métier d’écrivain serait si difficile. Il ne parvient pas à payer ses factures, les lecteurs l’ignorent, son éditeur se moque de lui et les puissants de la ville l’exploitent. La seule à croire en lui est sa compagne, la charmante Murcille.

Mais une rencontre avec le Danthrakon, un grimoire tout-puissant amoureux des arts, va tout changer. Pour briller aux yeux de Murcille et retrouver sa dignité, Lathan sera prêt à aller loin, très loin.

Trop loin. Beaucoup trop loin. Car la vengeance du Danthrakon est terrifiante…

Notre avis en un mot (puis quelques autres) : COURT

Sous le crayon de Boiscommun, cette nouvelle d’Arleston nous plonge dans un Paris décalé, à la fois vintage et fantastique, amusant et captivant. Sorte de spin-off du Danthrakon, le récit est parsemé de références à la pop culture et à l’actu. Du plaisir, mais un léger goût de trop peu.

DRAKOO | Boiscommun/Arleston, 72 p., 16.90 €

Les mots de l’éditeur

La malédiction de Mamo ©Jungle

Orla, petite dernière d’une lignée de sorcières, se voit de retour dans la ville où elle a grandi. La disparition de sa grand-mère, Mamo, a mis Haresden en émoi : les mers se déchaînent, les récoltes se gâtent, et le grenier de Jo, qui est venue chercher son aide, est pris d’assaut par un esprit frappeur ! Tous ces problèmes semblent partager une seule et même source : Mamo. Mais Orla a fui cette vie et se confronter à la malédiction de Mamo réveillera en elle un tourbillon de magie.

Notre avis en un mot (puis quelques autres) : JOLI

Orla, jeune sorcière des haies, revient dans sa ville natale au moment où elle déraille. Aidée d’une nouvelle amie, elle tente de tout faire rentrer dans l’ordre. Un récit d’apprentissage aux accents féministes, baigné d’une ambiance mystique façon Ghibli. Joli.