Florence Cestac dessine Albert Algoud, ce prof pas comme les autres

Inusable autrice et digne héritière de Claire Brétécher, Florence Cestac découvre alors qu’il fut aussi, à la fin des années 70, un prof pas comme les autres, d’abord dans la vallée de la Vologne, puis en Savoie. “Je lui ai dit qu’on devait raconter ça dans un album, se souvient la dessinatrice, aujourd’hui 73 ans. Il ne voulait pas, mais j’ai insisté, je lui ai dit de tout coucher sur papier. Et il a fini par m’apporter un… pavé foutraque de bien 200 pages.” Devenu, aujourd’hui, un album intitulé Le prof qui a sauvé sa vie.

"Le prof qui a sauvé sa vie", Dargaud, 2023 ©Dargaud

C’est que les souvenirs appellent les souvenirs. Et que les siens sont du genre truculent. “Monsieur Algoud” avait des méthodes pédagogiques, disons, particulières. Sortant volontiers du programme, il a introduit dans ses classes des notions de théâtre, ou de grands textes littéraires. “Je suis devenu prof par accident, reconnaît-il. Après pas mal de petits boulots, j’ai passé le concours et je me suis retrouvé prof de français. Mais j’ai abordé ce travail avec beaucoup d’enthousiasme, d’innocence et de fantaisie.”

guillement Je ne savais rien faire d'autre que le crétin

Trois qualités qui lui ont souvent valu de se faire taper sur les doigts par ses directions successives. Il faut dire que ses “transgressions pédagogiques” ne se limitaient pas à ces quelques forfaits. Ce drôle de mentor n’hésitait pas, par exemple, à… voler des bouquins dans des librairies, afin de garnir les étagères de la bibliothèque de sa classe. Ou à boire un coup avec ses élèves, à l’occasion. “Ce sont des choses qu’on ne pourrait plus faire, bien sûr, avoue Florence Cestac. Et c’est bien normal. Mais moi qui étais dyslexique, et pour qui l’école fut un long calvaire, j’aurais adoré rencontrer ce genre de professeur qui ouvre l’horizon de ses élèves.”

"Le prof qui a sauvé sa vie", Dargaud, 2023 ©Dargaud

A fortiori quand on sait que, affecté à des lycées publics, Albert Algoud y enseignait à “des fils de prolos ou de paysans, ou issus de familles immigrées”, comme il le dit lui-même. Des vies qu’il a parfois changées, avant de changer la sienne – d’où le titre de cet album biographique coloré – et de choisir d’autres modes d’expression, moins restrictifs. “Je ne savais rien faire d’autre que le crétin, ajoute-t-il. Je le faisais en tant que prof, en essayant de faire aimer la lecture aux enfants, mais j’avais besoin de plus d’espace.”