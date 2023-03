L’événement a pour habitude de mettre un pays et sa littérature à l’honneur. Une exception cette fois puisque ce ne sera pas un pays entier mais huit régions et territoires de France, des Hauts-de-France à la Corse, en passant par la Normandie ou le Pays de la Loire. On pourra y découvrir 88 maisons d’éditions indépendantes, une quarantaine d’animations différentes, plus d’une centaine d’auteurs et une expo.

Dans la liste des régions invitées, il n’y a pas l’Île de France et sa capitale Paris. Et c’est fait exprès. D’abord, parce que Paris, cœur battant de l’édition française et ses grandes maisons sont déjà présentes ailleurs sur la Foire et que l’idée ici, est de mettre en lumière ces petits éditeurs moins connus chez nous.

Bien sûr, on vit différemment à Amiens qu’à Nice mais l’édition régionale, ce n’est pas qu’une édition de terroirs. On y trouve des éditeurs hyper spécialisés dans des domaines de niche, assurent en substance les organisateurs.

Et nos indépendants ?

Mais pourquoi, nous les visiteurs belges, on irait voir les éditeurs français indépendants alors qu’on a nos maisons indépendantes à nous ? Des éditeurs qui galèrent déjà pour exister au milieu du flux de l’édition française qui domine largement le marché en Belgique ? "Plutôt que de rester chacun dans son pré carré, créons de nouveaux réseaux, s’enthousiasme François Annycke, le directeur de l’Agence régionale du livre et de la lecture des Hauts-de-France. L’idée, c’est de créer des ponts. On pourrait inviter les éditeurs belges chez nous, nouer des relations commerciales entre les pays pour diminuer les coûts. Pour quatre jours, Bruxelles est le cœur de la francophonie, un endroit où échanger. Ce n’est pas un aboutissement, mais plutôt le début de quelque chose où le centre ne serait plus Paris mais Bruxelles".

Il cite un exemple: la Foire du Livre de Paris a réduit drastiquement le nombre d’éditeurs présents, passant de 1 000 à 200 et avec ça, peu de place pour les plus modestes. Résultat: "Aucune Région n’a voulu y aller", assure François Annycke.