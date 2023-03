Michel Bussi parle de son nouveau roman "Trois vies par semaine": "Il y avait plusieurs fils à tirer..."

Un thriller savamment construit, aussi complexe que l’enquête à laquelle est confrontée la capitaine Katel Marelle. Dans les poches de l’homme découvert mort au pied du belvédère de Quatre Fils Aymon, un site des Ardennes françaises frontalier avec la Belgique, la policière a en effet trouvé trois permis de conduire dont les propriétaires habitent à trois endroits éloignés les uns des autres ; près de Charleville-Mézières, à Paris et en Lozère. Triple vie ? Que nenni: elle découvre que chacun est né sur place et y a été scolarisé.

Ce qui relie ces trois hommes, ce sont les marionnettes auxquelles Charleville-Mézières consacre chaque année un festival mondial. Et plus spécifiquement Petrouchka, le héros d’un ballet d’Igor Stravinsky. "Travailler sur les arts de la rue est une envie assez ancienne, commente le romancier. La marionnette est un art populaire qui possède plusieurs dimensions, notamment technologique, avec l’automate qui bouge et parle, ou géographique, qui conduit du côté de la Bohême, dans l’ex-Tchécoslovaquie. Et si elles sont souvent utilisées dans la littérature pour leur aspect horrifique, j’avais aussi envie d’explorer leur côté lié à la magie de l’enfance, à la poésie et à l’humour."

L’enquêtrice rencontre les compagnes des trois hommes, dont l’une, autiste Asperger, discute avec son cerveau, une conscience hyper-rationnelle. Elle se rend compte qu’aucun d’entre eux n’était présent à temps complet auprès d’elles: l’un, représentant, était absent une semaine par mois ; l’autre, camionneur, n’était présent que pendant ce laps de temps ; et le troisième, danseur, ne revenait qu’épisodiquement. Attention, pourtant, aux déductions hâtives !

Cette région, qui s’enfonce dans l’Ardenne belge avec le "doigt de Givet", a conduit l’auteur à Arthur Rimbaud, originaire de la préfecture du département et dont un extrait de poème ouvre chaque partie du livre. "Il y avait plusieurs fils à tirer, précise-t-il. Il a eu plusieurs vies en une et sa poésie pouvant avoir différentes interprétations, il était intéressant de joueur sur leur double sens."

Michel Bussi, "Trois vies par semaine", Presses de la Cité, 455 p.