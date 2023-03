Niko Tackian  : thriller, BD, télé, ciné

La Lisière, c’est le nouveau roman de Niko Tackian (voir chronique ci-contre). Entre polar et thriller, ce nouveau bouquin pourrait bien être adapté pour la télévision. Ou le cinéma. Ou la BD. Niko Tackian est un auteur et scénariste prolifique et polyvalent. Avec toujours plusieurs projets en cours. "J’ai envie de tout adapter pour l’écran, nous explique-t-il, mais ça prend un certain temps. Il y a un projet en cours autour de Respire (son précédent roman, qui pourrait être adapté en long-métrage) et de Solitude (projet de série). Au cours de ma carrière, j’ai eu beaucoup d’options, de projets, mais la vie audiovisuelle est plus lente que l’écriture. "