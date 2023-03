Les mots de l'éditeur

Les Trois Mousquetaires - Les gags (T.1) ©Casterman

On connaissait Les Trois Mousquetaires nimbés d’aura d’honneur et de prestige… les revoici dans une savoureuse parodie prêts à enchaîner les gags et les gaffes. Ici d’Artagnan se livre volontiers au breakdance Porthos ne songe qu’à manger, tandis que Milady et le Cardinal se montrent plus sournois que jamais…

Notre avis en un mot (puis quelques autres): FUN

Une version plus "urbaine" du chef d'oeuvre d'Alexandre Dumas, avec un d'Artagnan en mode gangsta, un Porthos qui se bat à coup de jambons, et Karl Lagerfeld pour relooker la troupe. Vraiment fun.

Une version humoristique mise en chantier en collaboration avec Pathé, dans le cadre de la sortie du double long-métrage de Martin Bourboulon. Autant vous dire que ceux-là ne marchent pas sur ses plates-bandes... Et c'est tant mieux!

CASTERMAN | «Les Trois Mousquetaires – Les gags», tome 1, "D'Artagnan dans la place", Rochier/Erre, 48 p., 9.95 €.

Les mots de l'éditeur

Psychothérapies (T.1), Vents d'Ouest ©Glénat

Quand Gaby pousse la porte du cabinet, c’est la première fois qu’il va se confier à une psy. Ce milieu, il n’y connaît rien « Les psys c’est pour les bourges ou les fous ». Mais à 30 ans, épuisé par des cauchemars qui lui gâchent la vie, il a fini par se résoudre à consulter. Paula est en thérapie chez un autre psy, depuis plusieurs mois, à partir de la difficulté qu’elle éprouve à se remettre des attentats de Nice. Dans une alternance de séances, Gaby et Paula vont se confronter à leurs ombres, leurs souffrances d’enfants, leurs peurs, leurs déceptions et faire grandir leur conscience et leur liberté.

Notre avis en un mot (puis quelques autres): DENSE

La série En thérapie a vulgarisé les métiers de la psychologie. Cet album en propose une autre déclinaison, sous la forme d’une… relation amoureuse entre deux patients, reçus par deux thérapeutes différents. Une approche très originale pour un album dense et intéressant.

VENTS D'OUEST | Holc/De Rincquesen/Tanzillo, 80 p., 16 €.

3. Mélie (T.1)











Les mots de l'éditeur

Mélie, tome 1 ©Dupuis

Mélie mène une vie plutôt cool, malgré le divorce de ses parents. Mais elle le devient encore plus lorsqu'elle rencontre Kréa, craquant esprit magique qui lui révèle que dorénavant elle possède un super-pouvoir : donner vie aux dessins issus de l'imagination ! Incrédule, Mélie a maintenant le devoir de protéger des mondes en danger en compagnie des monstres qu'elle va créer. Génial ! Mais afin de compenser une imagination qu'elle juge limitée, Mélie va créer une team de dessinateurs de créatures en compagnie de son petit frère Max : le Monster Maker Club !

Notre avis en un mot (puis quelques autres): RIGOLO

La jeune Mélie rencontre un esprit et se découvre le pouvoir de donner vie aux monstres dessinés. Et pas pour rien : pour sauver d’autres mondes du chaos. La voici lancée dans une mission, et un premier volume rigolo. Surtout pour les petits. Mais leurs parents peuvent aimer en cachette.

DUPUIS | "Porte, emporte-moi!", Carbone/Gorobei/Thitaume, 112 p., 10.50 €.

4. Carnet de prison











Les mots de l'éditeur

Carnet de prison ©Steinkis

On m’avait prévenu, "soit tu ne tiens pas plus de deux heures, soit tu es fasciné." Entré en prison pour donner des cours de dessin à des détenus, j’y suis resté deux ans !

"Mais qu’est-ce que tu fous ici ?" me demandent d’abord mes élèves.

Établir ma place puis la préserver va me demander une énergie considérable et une vigilance de chaque instant jusqu’au moment, où, enfin, la confiance s’installe. Et là, les langues se délient... parfois même jusqu’à parler d’évasion !

Notre avis en un mot (puis quelques autres): PASSIONNANT

«Carnet», le mot peut faire peur. C’est bien plus qu’un carnet mais une vraie BD que signe Galien, avec humanisme et questionnement intérieur nourris par une foule d’individus croisés en ces murs où il y a de la vie, plus loin que les idées reçues. Passionnant.

STEINKIS | Galien, 160p., 22€

5. BRZRKR (T.1)











Les mots de l'éditeur

BRZRKR ©Delcourt

L'homme connu uniquement sous le nom de B est un guerrier immortel. Il est sujet à des accès d'ultraviolence... au détriment de sa raison. Après des siècles d'errance, B a accepté de travailler pour le gouvernement américain en prenant part à des missions trop dangereuses pour des mortels. En échange, B espère obtenir la vérité sur les origines de son existence... et surtout comment y mettre fin !

Notre avis en un mot (puis quelques autres): VIOLENT

Keanu Reeves a plusieurs vies. S’il revient en John Wick, il prépare la suite, au cinéma, sur base de ce comics hyperviolent. Le scénario est un Post-it : un guerrier de 80000 ans réalise des missions qui tachent pour les USA, espérant qu’ils puissent abréger ses souffrances. Tant pis s’il est cloné. Mouais.

DELCOURT | Kindt/Reeves/Garney, 144p., 16,95€

6. Plastok (T.1)











Les mots de l'éditeur

Plastok (tome 1) ©Glénat

Le monde des insectes a survécu aux humains, qui n’ont laissé qu’une montagne de plastique derrière eux ! C’est autour de cette matière « divine », qu’est née une nouvelle Société où coccinelles, papillons, fourmis ou abeilles dirigent le monde. Sur l’île d’Hexapoda où l’on a pris soin d’ériger des temples en l’honneur de l’Homme disparu, la grande prêtresse Anasta veille sur ses sujets en sa qualité de cheffe spirituelle. Son dévoué serviteur, Bug le puceron, n'est jamais loin, et cette proximité a le don d’agacer certains fidèles. Mais alors que la vénérable maîtresse s’apprête à nommer son successeur, elle s’écroule victime d’un empoisonnement !

Notre avis en un mot (puis quelques autres): DUBITATIF

L’humain a disparu; reste son plastique à perte de vue. Une aubaine pour les insectes, maîtres de ce monde vérolé par des complots et des guerres de pouvoir. Il n’y a pas de raison. Le canevas est cool, l’aventure singulière mais la mise en forme laisse dubitatif tant elle est plastok, elle aussi. Dommage.

GLÉNAT | "L'empoisonnement", Michel/Signarbieux, 72p., 11,99€

7. Kosmograd











Les mots de l'éditeur

Kosmograd ©Casterman

Kosmograd. L'une des dernières villes refuge d'une Terre dévastée par les catastrophes climatiques à répétition. Alors que l'ultime tempête s'annonce et que les réfugiés se pressent de plus en plus nombreux à ses portes, la transnationale Kosmo focalise tous ses efforts sur l'ascenseur orbital, qui permettra l'établissement de l'Humanité dans l'espace. Mais au cœur de cette cité, Zoya, Paouk et Ev' entrent en possession de données cryptées qui pourraient tout chambouler. Sur la piste du plus gros mensonge de cette fin du monde, comment choisir entre amitié et survie ?

Notre avis en un mot (puis quelques autres): RYTHMÉ

Kosmograd est l’une des dernières villes d’une Terre dévastée. On y retrouve trois ados qui, au détour d’une manif, se retrouvent en possession de données cryptées essentielles. Il y a du rythme, de l’amour, de l’amitié, de fuites, des combats… Bref, on ne s’ennuie pas une seconde.

CASTERMAN | Bonaventure, 120 p., 18 €.

8. Le coeur en braille (T.1)











Les mots de l'éditeur

Le coeur en braille (tome 1) ©Dargaud

Jusque-là, pour Victor, une année scolaire, c'est du saut à l'élastique sans l'élastique.

Ce qu'il préfère ? Écouter les Rolling Stones, se gaver de loukoums avec son copain Haïçam, parler mécanique avec son drôle de père... Mais lorsque Marie-José, génie absolue, déboule dans sa vie un beau jour de contrôle de maths, c'est tout son univers qui implose...

Pourquoi, soudainement, cette intello et violoncelliste de talent, a-t-elle besoin de lui ?

Notre avis en un mot (puis quelques autres): SINGULIER

Victor, cancre et peu fier de l’autre, voit sa vie scolaire (entre autres) changer quand il rencontre Marie-José, une élève brillante qui voudrait que sa cécité prochaine reste un secret. Une romance adolescente très singulière et, au final, particulièrement touchante.

DARGAUD | Chamblin/Nalin, 76 p., 16.50 €.

9. Toujours prêtes !











Les mots de l'éditeur

Toujours prêtes ! ©Fluide Glacial

Saviez-vous que les Allemands avaient affronté un régiment de sorcières durant la Seconde Guerre mondiale ? Ou que l'armée serbe en 1914 comptait dans ses rangs "Milun", la Mulan locale, qui faisait régner la terreur à coups de grenades ? Et quid de Marie Marvingt, qui a été tour à tour soldat, infirmière, et qui pilotait encore un hélicoptère à réaction à 86 ans ? Ça ne vous dit rien, ou si peu ?

Notre avis en un mot (puis quelques autres): VIVIFIANT

Après son Petit théâtre des opérations, Hervieux exhume, avec ce ton mêlant toujours absurde et provocation, les destins méconnus, héroïques et authentiques de femmes qui sont allées au feu. Et parmi elles, les deux Marie : la Française Curie, et la Belge Depage. Vivifiant hommage.