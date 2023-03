L’histoire de cette petite fille pétrifiée à l’idée d’apprendre sa poésie et de la réciter debout devant la classe c’est l’histoire de sa propre fille. "En tant que maman, j’étais vraiment démunie face à cette difficulté d’apprentissage chez ma fille et je me suis demandé comment faire ressentir la joie que me procure la poésie, explique Lisette Lombé. C’est une épreuve à transformer en jeu. La poésie fait de nous des raconteurs d’histoires. Et ça, c’est magique."

Percevoir le beau

Et pour qu’ils parviennent à ressentir ce moment de joie, Lisette Lombé préconise l’entraide entre copains de classe. Les plus à l’aise avec la scène et la diction refilent ainsi quelques conseils aux plus timides et, petit à petit, l’épreuve de la récitation se transforme en plaisir de jouer, de raconter. "La poésie c’est un rapport au monde ; une façon de percevoir le beau qui nous entoure. Elle permet d’anthropomorphiser les objets, les animaux, la nature ; c’est être dans l’image mais aussi dans une forme de musicalité."

Pour l’auteure, la poésie n’est pas rébarbative mais nécessite de prendre le temps, "le temps de trouver la bonne porte d’entrée". "Ce qui manque c’est un temps de découverte qui permettrait aux gens de choisir son propre chemin vers la poésie. Il y a tellement de formes de poésie différentes qu’il en existe presqu’une pour chacun."

Du temps pour illustrer

Et pour mettre son texte en image, Lisette Lombé a fait confiance à Claire Courtois. "Je l’ai découverte pendant le confinement: Claire réalisait alors des portraits d’artistes et m’avait envoyé le mien. J’ai eu un vrai coup de cœur pour son travail. Du coup, quand j’ai terminé mon texte, je le lui ai envoyé en lui demandant de me faire une seule planche. Elle m’a envoyé celle de la petite fille qui se noie dans ses larmes: j’y ai vu ma fille…"

Avec sa technique pointilliste, Claire Courtois a pris le temps de réaliser de véritables petites œuvres d’art qui à chaque page viennent apporter une puissance supplémentaire au propos de Lisette Lombé. "On a voulu des enfants métissés et Claire a travaillé sur des couleurs éclatantes mais aussi sur des noirs et blancs très forts."

Le résultat est résolument moderne, à l’image de ce petit roman rythmé et écrasant de vie.

"Enfants poètes", Robert Laffont, 6 ans.