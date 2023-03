Ce que l'on sait déjà de l'album 2023 d'Astérix: des disputes de couples dans "L'iris blanc"

1. Le premier de Fabcaro

Fabcaro est le nouveau scénariste d'Astérix ©Dargaud

La nouvelle était déjà tombée en décembre dernier : c’est Fabcaro qui scénarisera ce nouvel album. Bien connu pour son humour absurde, l’auteur français de 49 ans est surtout connu du grand public pour la bande dessinée à succès Zaï Zaï Zaï Zaï (déjà adaptée au cinéma, avec Jean-Paul Rouve au casting.). “J’étais grand fan d’Astérix. C’est un superbe cadeau qu’on fait au gamin que j’étais”, confiait-il alors. Il n’aura pas traîné, donc, pour boucler ce premier récit et marcher sur les traces de Goscinny, Uderzo et Jean-Yves Ferri, qui était en charge du scénario depuis 2013 et cinq albums (”Astérix chez les Pictes”, “Le papyrus de César”, “Astérix et la Transitalique”, “La fille de Vercingétorix” et “Astérix et le Griffon”).

2. Toujours Conrad au dessin

Si Jean-Yves Ferri a rendu son stylo pour faire place à Fabcaro, c’est toujours Conrad, également “dans la place” depuis 2013, qui s’occupera de la partition graphique de ce nouvel album. Selon son nouveau “partenaire”, il en est déjà à la phase d’encrage et pourrait avoir terminé dès le mois de juin.

3. Le plein de pensées positives

C’est Fabcaro lui-même qui l’a révélé dimanche via RTL France : le nouvel album d’Astérix s’intitulera “L’iris blanc”. Pas tellement la fleur, que l’on dit pourtant parée de vertus médicinales (diurétiques, notamment : comme ça, vous le saurez), mais bien l’école de pensée héritée de Socrate et popularisée par l’Empire romain. Lassé de voir ses troupes se heurter au village d’irréductibles menés par son chef Abraracourcix, César miserait gros, en effet, sur ce courant de pensée pour en venir à bout.

4. Il parlera de nous

Comme dans les meilleurs albums d’une série qui sait, mieux que n’importe quelle autre, multiplier les strates de compréhension, c’est de nous dont parlera forcément cet album noyauté autour des notions de “bienveillance et de “compréhension”. Des idées pas forcément du goût de tous les Gaulois : “Les couples se disputent : Bonemine est très favorable à ces histoires de vibrations personnelles, tandis que son mari Abraracourcix est carrément hostile à l’Iris Blanc”, souligne Fabcaro pour RTL.

5. Il sortira le 26 octobre

Cochez déjà la date dans votre agenda : c’est le 26 octobre que sortira ce nouvel album. Il sera tiré, comme le précédent, dont 1,2 million d’albums s’étaient vendus dans le… mois et demi suivant sa sortie, à 5 millions d’exemplaires. De quoi, sans doute, redorer le blason du petit Gaulois après l’échec, commercial et plus encore critique, de la récente adaptation de ses aventures sur grand écran par Guillaume Canet, avec son Astérix et Obélix : l’Empire du Milieu.