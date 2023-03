Lunii, spécialiste des histoires pour enfants, s'associe au "Journal de Mickey" pour grandir à l'international

Ce partenariat "stratégique" permettra d'accélérer la production de contenus audio mais aussi "d'aller faire vivre nos histoires et nos héros", dont "Suzanne et Gaston" ou "Pandaroux", en version papier, a expliqué à l'AFP la co-fondatrice et dirigeante de Lunii, Maëlle Chassard.

Lunii commercialise depuis 2016 une petite radio verte avec des gros boutons jaunes, qui permet aux jeunes enfants (à partir de 3 ans) d'écouter et d'interagir avec des livres audio.

L'objet, écoulé à 1,5 million d'exemplaires, est conçu pour "développer l'imagination des enfants et pour les éloigner des écrans", rappelle Maëlle Chassard.

Un bureau à New-York avait déjà été ouvert en 2020 mais le développement à l'international hors des pays francophones n'est "pas facile", constate la dirigeante, qui vise désormais en priorité les marchés italien et canadien, "les plus prometteurs avec culturellement une appétence pour l'histoire".

L'entreprise de 80 salariés, dont une dizaine dédiés à l'éditorial, souhaite également compléter son catalogue de près de 400 livres audio interactifs, mais aussi des contenus destinés aux adolescents et pré-ado, "qui commencent à demander un smartphone".

Après plusieurs années d'hyper-croissance, la jeune pousse a enregistré en 2022 un chiffre d'affaires de 26 millions d'euros et vise la rentabilité en 2023.

Unique Heritage Media a pour sa part développé plusieurs séries audio pour enfants diffusées sur les plateformes de streaming et a annoncé récemment l'ouverture de la "Maison du podcast" à Marseille, un studio de production et un espace de découverte pour le jeune public.