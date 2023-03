Les mots de l'éditeur

"Boule à zéro", tome 10: "Les bras levés" ©Bamboo

Bonjour, je m'appelle Zita Sayyah. Mais vous pouvez m'appeler « Boule à Zéro », comme tout le monde. J'aurai bientôt 14 ans. Enfin ! Si j'arrive jusque là !

J'habite au 6e étage de l'hôpital La Gaufre, au service d'oncologie pédiatrique. « Oncologie », ça sonne un peu comme « magie ». Mais c'est tout le contraire, croyez-moi. Je souffre d'une espèce de leucémie. « Leucémie », ça sonne un peu comme « amie ». Mais c'est tout le contraire, croyez-moi !

Notre avis en un mot (puis quelques autres): PLAISIR

Un dixième volet qui marque un tournant dans la série puisque Zita semble désormais en voie de guérison, et proche de sortir de l'hôpital. Autant dire que voilà une lecture qui fait du bien, et annonce une suite fatalement différente, qu'on suivra avec plaisir.

BAMBOO | "Les bras levés", Ernst/Zidrou/Diaz, 48 p., 11.90 €.

2. Ceux qui n'existaient plus (T.1)











Les mots de l'éditeur

"Ceux qui n'existaient plus" (tome 1) ©Grand Angle

Hantée par le souvenir de ses enfants assassinés, Natacha accepte d’être le cobaye d’une expérience neurobiologique menée par le gouvernement russe, le projet Anastasis.Elle devient vite le centre d’intérêt des scientifiques qui s’étonnent des réactions de la jeune femme et doutent de l’efficacité dut raitement qu’ils lui infligent. Ils redoutent le choc mortel que pourrait subir la jeune femme si elle apprenait, à l’instar des autres participants... qu’elle n’existe pas.

Notre avis en un mot (puis quelques autres): MYSTÈRE

Mais qui sont ces «simples» citoyens russes envoyés soigner leurs traumatismes respectifs dans une clinique d’État? C’est tout le mystère de ce thriller scientifique à l’ambiance un peu vintage et qui joue habilement sur les faux-semblants.

GRAND ANGLE | "Projet Anastasis", Pelaez/Mangin, 72 p., 15.90 €.

3. Le Britbook











Les mots de l'éditeur

"Le Britbook", Dargaud ©Dargaud

Un « petit livre » axé sur la pop culture anglaise depuis 1962 lorsque le pays entame sa révolution ! Car c'est bien en 1962, il y a 60 ans et des poussières - que la vieille Albion, celle de la monarchie, du boeuf à la menthe et du chapeau melon a pris un virage résolument moderne, grâce à un agent secret sexy, un groupe de Liverpool, et une mini (jupe et voiture). De l'excentrique à l'ultra-conservateur, de James Bond à Astrazeneca, de Bowie à Banksy, en passant par After Eight et les Teletubbies...

Notre avis en un mot (puis quelques autres): AMBITIEUX

Bowie, Élisabeth II ou encore Harry Potter en couverture : le ton est donné. Cet ambitieux recueil bourré d’anecdotes explore tous les pans de ce qui fait aujourd’hui le sel de la popculture britannique. Une encyclopédie à feuilletter à intervalles irréguliers, au gré des envies.

DARGAUD | Hervé Bourhis, 272 p., 25.50 €

4. Lizy Vaudou











Les mots de l'éditeur

"Lizy Vaudou", Jungle ©Jungle

Lizy Templet, jeune sorcière vaudou, débarque en Louisiane afin d’aider son oncle, victime d’une malédiction. Celui-ci a offensé Dyela Ata, sorcière tout puissante qui, pour se venger, lui a volé une partie de son âme. Accompagnée de Liam, musicien habile et charmeur, Lizy s’aventure dans le domaine de l’envoûteuse, situé au milieu des Limbes. Pourtant, récupérer le fragment d’âme et vaincre Dyela Ata ne seront pas les seuls défis à relever. Car le groupe Ordo, ennemi du vaudou et des afro-américains, a choisi de semain la terreur en ville…

Notre avis en un mot (puis quelques autres): CLICHÉ

Sorcière, malédiction et bayou. Voilà un album qui commence comme un cheveu dans la soupe. La suite joue à cocher toutes les cases et clichés de cette Louisiane mystique. Le trait de Robin Guillet est tour à tour épatant et inconstant. Bayou glou glou glou.

JUNGLE | "Le fragment d'âme", Guillet/Fontaine, 48 p., 12.95 €.

5. Johnny Biceps











Les mots de l'éditeur

"Johnny Biceps", Delcourt ©Delcourt

Dans le futur du futur futuriste, Johnny Biceps, aventurier et idiot galactique parcourt le cosmos avec son assistant Skip en quête de péripéties et de justice. Rejoints par Docteur Requin, hybride squale-humain timide, et Princesse Kroxima, guerrière médiévale, ils voyagent de monde en monde pour des aventures dangereuses alors que dans l'ombre, Astar, la némésis de Johnny, veut se venger.

Notre avis en un mot (puis quelques autres): DROLATIQUE

En matière d’humour décalé, Karibou frappe fort avec ce héros galactique un peu benêt, flanqué d’un gamin aux multiples versions clonées, d’un docteur en géographie à tête de squale et d’une guerrière en bikini en peau de bête. Drolatique… à condition d’être aguerri à l’humour absurde.

DELCOURT | Karibou/Witko, 56 p., 12.50 €.

6. Avery's Blues











Les mots de l'éditeur

"Avery's Blues", Steinkis ©Steinkis

Non. Pas un instant le Diable ne songerait à faire d’Avery un bluesman de réputation mondiale en échange de son âme. À quoi bon, elle ne vaut pas grand-chose et vu la vie de débauche qu’il mène, il n’en aura pas pour longtemps… Mais cette nuit-là, le Diable est d’humeur taquine et propose donc à Avery de lui fournir une âme plus pure, en lieu et place de la sienne, pour conclure le pacte habituel. Voilà comment, accompagné du petit Johnny, pauvre gosse du voisinage, il entame un périple vers le Sud durant lequel ils se débarrasseront de leurs carapaces et montreront la vraie couleur de leurs âmes.

Notre avis en un mot (puis quelques autres): HABILE

Il n’y aura pas de fin feel good dans ce récit de pacte avec le diable sur fond de blues et dont Angux et Tamarit contournent habilement les pièges. Ça donne un road-trip pas à l’abri de bonnes et mauvaises rencontres, de surprises et de remises en questions. Avec une patte graphique très expressive.

STEINKIS | Angus/Tamarit, 88 p., 18 €.

7. Climat











Les mots de l'éditeur

"Climat", Robinson ©Robinson

Yuki vit dans un canton inuit de plus en plus déserté en Nouvelle-Écosse. Sami, lui, vit dans un village de pêcheurs sur la baie du Bengale. Deux jeunes de continents différents dont les vies vont complètement changées suite à l’arrivée d’un cyclone. A la fin, les deux fils de l'histoire se tissent avec un héros sauvant de manière inattendue la vie de l'autre.

Notre avis en un mot (puis quelques autres): ENVOÛTANT

D’un côté, l’Arctique, ses grolaires et sa glace qui fond; de l’autre, les îles où cyclones et mer gagnent toujours plus de terrain sur les humains, vulnérables. Courts chapitres et destins héroïques à leur petit niveau sont portés par l’envoûtant pouvoir de Giovanni Rigano. Waow et brrrr, à la fois.

STEINKIS | Colfer/Donkin, 144 p., 19.99 €.

8. Chasseurs de sève











Les mots de l'éditeur

"Chasseurs de sève", Les Humanoïdes Associés ©Les Humanoïdes Associés

Les gigantesques branches de l’Arbre-monde hébergent tout un ensemble de clans, tel celui des chasseurs de sève. Lorsque Pierig est capturé par ce clan belliqueux, il comprend que ce sont ses dons de sourcier qui les intéressent. En effet, l’Arbre-monde se meurt et sa sève nourricière avec lui... Accompagné de trois guerriers, Pierig est contraint de trouver l’origine du mal qui ronge le titan végétal, jusqu’au pied de l’arbre s’il le faut.

Notre avis en un mot (puis quelques autres): VÉGÉTAL

Genefort adapte son roman, paru en 1994. Le crayon de Ristorcelli nous plonge dans un univers fictionnel végétal, dénué de technologie. On y suit la quête d’un sourcier prisonnier des «chasseurs de sève». Le récit offre une variété de thèmes maîtrisés, mais la conclusion laisse sur sa faim.

LES HUMANOÏDES ASSOCIÉS | Ristorcelli/Genefort, 112 p., 22 €.

9. Underground











Les mots de l'éditeur

"Underground", La Boîte à Bulles ©La Boîte à Bulles

Quelle est cette idée, pour le moins saugrenue et pourtant historique, d'enrôler un wombat dans la Guerre du Vietnam ?L'histoire se passe en 1965. En Australie, les jeunes ne se pressent pas dans les bureaux de recrutement de l'armée. Pour pallier ce manque de volontaires, le gouvernement met en place une loterie un peu particulière : elle a pour objectif de désigner les prochains jeunes hommes à envoyer au front en soutien aux troupes américaines...À Melbourne, Jean McLean, une femme au foyer (et future politicienne australienne), s'insurge contre cet appel aux armes pour le moins... inique.

Notre avis en un mot (puis quelques autres): HISTORIQUE

Il n’y avait pas que des Américains au Vietnam. Ce roman graphique en noir et blanc nous plonge dans l’Australie des années 60, où Jean Mc Lean, une femme au foyer, se mobilise contre la mobilisation des jeunes.Un livre quie a plus d’intérêt historique que de force de divertissement.

LA BOÎTE À BULLES | Mirranda Burton, 272 p., 29 €.