Bloomstone Manor, charmant refuge victorien

Il faut dire qu’il est cosy, ce manoir dans lequel elle a installé une bande étincelante et inspirante de marginaux.

Loin des problèmes

Bloomstone Manor est un refuge à trois niveaux. Les lecteurs s’y blottissent, les protagonistes y trouvent le terreau fertile pour des existences qui leur vont bien, oubliant un peu les carcans de leur époque, et même son autrice l’a vécu comme une sorte d’asile réconfortant. "J’ai mis longtemps avant de trouver la légitimité d’écrire, puis un jour j’ai rêvé d’une histoire et j’ai décidé de me lancer. Mais ce texte je l’avais réécrit quatre fois, et à un moment je ne pouvais plus le voir en peinture. En allant travailler, j’ai eu cette image d’Agathe devant un manoir, de nuit, tenant un gros cahier contre elle. Je me sentais bien dans cette histoire, tout avait l’air facile ; je m’y suis réfugiée."

Science et cosmos

Le gros cahier de l’héroïne est plein de notes sur la physique, sur l’astronomie. Des passions bien peu convenables pour une jeune femme qui devrait surtout faire des efforts pour trouver un mari, si l’on en croit ses parents.

Mais que voulez-vous, Mary Orchard avait d’autres plans. Passionnée par l’époque et la littérature victoriennes – plutôt team Wilde que team Austen – l’autrice place l’intrigue au tournant du XXe siècle. Parfait prétexte à l’organisation d’un concours de science exceptionnel de la Royal Society, auquel Agathe va participer. Déterminée, travailleuse, la jeune femme observe le ciel tantôt avec poésie, tantôt à coup d’équations, en quête d’une nouvelle planète. "J’avais envie que la vraie nerd qui s’intéresse à un sujet, que la fille “du fond de la classe” soit pour une fois “l’héroïne”", résume Mary Orchard.

Masculinité éclairée

À ses côtés évoluent plusieurs autres personnages féminins aux contours joliment définis, mais aussi des protagonistes masculins tout aussi porteurs de l’esprit féministe du livre: "C’est important de montrer que l’on peut être de vrais hommes, avec de vraies masculinités, tout en étant sensible, discret, et aimant la poésie, la littérature, les sciences et parfois aussi en aimant d’autres hommes."

Le manoir-bulle, vivant à contretemps, permet d’introduire des réflexions avant-gardistes dans cette Angleterre victorienne. La rondeur du roman historique renvoie les réflexions en 2023, tout en douceur.

Mary Orchard, "Sous les étoiles de Bloomstone Manor", Casterman, 408 p, 13 ans.