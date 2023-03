Quarante ans de la mort d’Hergé: "Hergé n’était ni raciste, ni misogyne", selon Bob Garcia

Parmi eux, Bob Garcia, qui vient de publier Hergé, les ultimes secrets aux éditions du Rocher. Un ouvrage pour lequel il a épluché minutieusement près de 80 000 pages des journaux Le Petit Vingtième, Le Soir jeunesse (volé par les nazis durant la guerre) ou le Journal Tintin et d’où il retire une mine d’informations inédites.

Bob Garcia, c’est à un véritable travail de fourmis auquel vous vous êtes livré…

Je vous avoue qu’au début, j’ai hésité à me lancer dans ce boulot-là. Je croyais que je ne trouverai rien de plus. Mais au fur et à mesure que j’ai avancé, j’ai trouvé des choses incroyables. Le travail a été payant.

C’est déjà votre treizième livre sur le sujet. Et votre dernier ?

Je pense que oui. Je pourrais encore éplucher le quotidien Le Vingtième siècle et le quotidien Le Soir pour trouver de nouvelles choses, mais je ne vais pas passer ma vie à travailler sur Hergé, j’ai d’autres projets.

Comment avez-vous procédé pour réunir ces 80 000 pages qui ont constitué l’objet de votre analyse ?

Cela a été très compliqué. Pour retrouver des exemplaires d’époque du Petit Vingtième, il faut se lever de bonne heure. On en trouve sur eBay à des prix délirants. Heureusement, j’ai trouvé des collectionneurs qui avaient chacun une partie de la collection. Il a fallu ensuite tout scanner ou photographier.

Votre analyse méticuleuse vous a permis de retrouver une foule d’informations concernant l’œuvre d’Hergé, comme l’origine du nom Didi, le fou du "Lotus Bleu" ou celle du Dr Müller, qui apparaît pour la première fois dans "L’île noire".

Exactement. Pour le Dr Müller, on s’est toujours demandé pourquoi il s’appelait J.W. Müller. En fait, dans Le Petit Vingtième, on retrouve un article qui mentionne un certain W.J. Müller. Hergé a simplement interverti les initiales, il ne faut pas chercher plus loin. Hergé était le rédacteur en chef du Petit Vingtième et c’était sa première source d’inspiration.

En fin d’ouvrage, vous balayez une série d’affirmations sur Hergé: il n’était, selon vous, pas raciste…

Il n’est rien de tout ça. S’il avait été raciste, comment aurait-il accepté que des Congolais publient dans Le Petit Vingtième ? Comment aurait-il pu défendre les Noirs contre le racisme absolu qui régnait aux États-Unis ? C’est quelque chose qu’il dénonce régulièrement dans Le Petit Vingtième. Il a fait la même chose pour l’esclavagisme dès le début des années 30. On trouve aussi des contes arabes dans le même journal.

On lui a reproché le langage utilisé par les Congolais dans "Tintin au Congo"…

C’est un langage simplifié qui a été mis en place bien avant Hergé. C’est comme ça que s’exprimaient certains congolais et on retrouve d’ailleurs des lettres avec ce langage dans Le Petit Vingtième. Je ne dis pas que c’est bien, mais c’est un fait de cette époque-là.

On l’a aussi accusé d’être antisémite, notamment à cause de la publication d’une case dans "L’Étoile mystérieuse"…

Le méchant de l’histoire est un financier juif américain du nom de Blumenstein. Ce nom, Hergé ne l’a pas inventé, il est publié dans Le Petit Vingtième par deux fois avant la publication des aventures. Le problème, c’est qu’il publie ça dans le supplément jeunesse du quotidien Le Soir, volé par les nazis. Peut-être a-t-il voulu faire plaisir à son employeur. C’est médiocre, mais quand on épluche toute son œuvre, on ne peut pas dire qu’il soit particulièrement antisémite. Il a toujours exagéré les traits de caractère des personnages qu’il représentait. Il l’a fait pour le senior Oliveira da Figueira qui est Portugais, pour Rastapopoulos qui est Grec ou même pour Séraphin Lampion, qui est plus Belge que Belge. Ce sont des caricatures.

Comme les rares femmes que l’on retrouve dans Tintin: la Castafiore, Peggy Alcazar…

Exactement. Il ne faut pas seulement penser Hergé égal Tintin. Hergé aimait les femmes. Il en a dessiné de splendides pour le supplément Votre Vingtième Madame ou pour des publicités. Il n’était pas du tout misogyne, il était même entouré de femmes et il les respectait.

Finalement, le seul reproche que vous acceptiez qu’on lui fasse, c’est d’avoir été lâche durant la Seconde guerre mondiale…

Voilà. Il l’a dit lui-même, il a fait l’autruche. Et il a souvent été conciliant avec son employeur. Par la suite, il s’est souvent foutu de la tête des Allemands, notamment dans L’Affaire Tournesol, album pour lequel il a repris des caricatures de Jam. Il a fait un choix qu’il n’aurait pas dû faire, mais d’un autre côté, il avait tout perdu. Qu’aurions-nous fait à sa place ? Attention, il n’a fait que des dessins pour les gosses, il n’a jamais dénoncé de Juifs ou été embrigadé dans je ne sais quel commando. Mais c’est le seul reproche qu’on peut encore lui faire.

Hergé est décédé voici juste 40 ans. Vous vous souvenez de ce 3 mars 1983 ?

Oui, évidemment. Il faisait partie de ces légendes que l’on a du mal à imaginer qu’elles vont mourir un jour. Quand on apprend la mort d’un Gosciny, d’un Uderzo, d’un Hergé, tout le monde est submergé par l’émotion. Moi, j’ai appris à lire avec Tintin, donc il y a un affect terrible.

Des livres sont toujours publiés régulièrement sur Tintin ou Hergé, les figurines et autres objets se revendent à prix d’or… Vous pensez que cet engouement va perdurer ?

Je ne sais pas. Moulinsart/Tintinimaginatio surfe sur la nostalgie et vend des produits de luxe que des vieux achètent et que des gamins de 7-8 ans ne savent pas se payer. C’est bien vu au niveau du marketing, mais on fait quoi après ? Si vous mettez une pile de mangas ou des albums de Titeuf à côté d’une pile d’albums de Tintin devant des gamins, ils ne vont pas choisir Tintin. En séance de dédicaces, je m’aperçois qu’ils ne connaissent même pas son nom, ils parlent du Monsieur et de son petit chien. Il n’y a malheureusement pas de volonté de transmission de l’œuvre à une jeune génération, comme on a pu le voir pour Spirou, Astérix ou Gaston Lagaffe, même si je n’aime pas tout ce qui a été fait.

Interview: Marc Uytterhaeghe

Bob Garcia, "Hergé, les ultimes secrets", Éditions du Rocher.