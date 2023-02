Thomas Fersen, de la musique au roman

"D’ailleurs, je n’ai pas de frère…"

Écrire, Thomas Fersen sait faire. Des monologues en vers, il en fait depuis 20 ans à travers ses spectacles et son public les réclamait ardemment. "J’ai voulu les rassembler mais c’était trop hétéroclite et j’ai essayé de trouver un liant, c’est comme ça que l’idée du journal a germé mais de fil en aiguille, j’ai abandonné les textes des spectacles. Et puis, je pensais qu’il fallait que je me trouve un autre style, un style d’écrivain qui soit autonome par rapport à mon travail de chanteur puis j’ai fini par comprendre qu’il y en avait un qui était là depuis le début et qui me criait: “mais prends-moi, je suis là !”" Un style très accrocheur et rythmé à travers lequel on s’amuse à chercher la rime qui ne se laisse pas toujours attraper si facilement.

Et qu’on ne s’y méprenne pas, ce Dieu sur Terre n’est absolument pas le narrateur du livre, c’est son frère. Un être abominable, trop parfait pour être honnête et qui s’est donné pour mission de lui pourrir la vie. "Encore une preuve que ce n’est pas une biographie: je n’ai pas de frère ! (rires) Mais ce frère c’est un peu ce personnage qu’on connaît tous et qui nous hante parce qu’il est toujours mieux, plus beau, plus grand. C’est le chouchou des parents… C’est celui qui nous emmerde ! C’est aussi celui qu’on essaie d’être. Et on se rend compte que plus le récit avance et moins le personnage principal y prête de l’intérêt parce qu’il se construit lui aussi de son côté."

Drôle, vif et sacrément bien écrit, ce Dieu sur Terre nous a happés pour ne jamais nous lâcher. Thomas Fersen y livre une fois encore un moment de pure et délicieuse fantaisie.

Thomas Fersen, "Dieu sur Terre", L’Iconoclaste, 274 p.