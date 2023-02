Eliott va vous faire vivre le carnaval

Et c’est sa collègue, Nadia Bastin, professeure d’infographie, qui l’a encouragée et qui signe les pétillants dessins. Elle a donné à Eliott sa mignonne petite bouille et a su croquer des paysages bien connus de la ville.

Fête et patrimoine

"Avec Eliott, on va vivre toutes les étapes de ces trois jours de carnaval, poursuit Sabine Ruol. Il y a d’abord tout le mystère autour du dimanche et du déguisement secret. Puis, on le retrouve le lundi en train de déambuler dans les rues: c’est le jour dédié à la jeunesse avec les batailles épiques de confettis. Puis, vient enfin l’apothéose du mardi gras où on le réveille très tôt. Sa maman l’habille pour aller défiler. Il est heureux entouré de ses amis et de sa famille."

Les différentes traditions sont expliquées et partout la couleur et la joie jaillissent. Sabine Ruol parle des musiques et des instruments ; des sociétés de fantaisie qui cohabitent avec celles des gilles. Elle passe aussi en revue les exigences du folklore comme la fameuse coupe barrette cette coupe de cheveux adoptée par tous les Binchois au moment du carnaval "pour qu’aucun cheveu ne dépasse". Ou encore la beauté du chapeau de plumes. Par contre, elle évite soigneusement de parler de l’interdiction pour les femmes de faire le gille. "Oulàlà, sujet bien trop sensible", sourit-elle.

Lui faire voir du pays

Si le petit Eliott et son chien Sansa sont fiers d’être Binchois, Sabine Ruol ne compte pas pour autant se cantonner à sa ville. "Je voudrais faire voyager Eliott et lui faire découvrir d’autres folklores comme le Doudou de Mons ou les fêtes de la Saint-Roch, par exemple. Au début, je pensais ne faire qu’une seule aventure puis, on se prend au jeu…"

Totalement autoproduit, Eliott fait le gille pour la première fois est imprimé chez les imprimeurs Empain de Binche et tiré à 250 exemplaires pour le moment. On peut le trouver au Musée du carnaval et du masque ou à l’office du tourisme de Binche mais aussi via la page Facebook Eliott Sansa.