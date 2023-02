"Madones et putains", Dupuis, 2023 ©Dupuis

Les mots de l’éditeur

À travers trois nouvelles, inspirées de destins véridiques, Nine Antico brosse un instantané de la condition des femmes dans l’Italie du XXe siècle.

Notre avis en un mot (puis quelques autres) : FÉMINISTE

Nina Antico renoue avec ses velléités féministes, mais y ajoute une pointe de fantastique pour disserter (et faire un peu peur) avec trois nouvelles qui parlent beaucoup de la mort, en plus de la femme et de la façon qu’a eue l’Histoire (et pas uniquement en Italie, d’ailleurs) de l’écraser sous le poids de sa condition – soit madone, soit putain. C’est parfois déroutant, mais graphiquement superbe (l’usage du pinceau feutre semble parfaitement adéquat) et joliment construit, chaque histoire étant placée sous le “haut patronat” d’une figure sainte de la culture italienne et répondant aux autres, façon poupées russes. De la belle ouvrage.

Dupuis (Aire Libre), Nine Antico, 144 p., 23.50 €

2/Astra Nova

"Astra Nova", L'employé.e du mois, 2023 ©L'employé.e du mois

Les mots de l’éditeur

Après une longue formation, Nova s’apprête à embarquer pour une mission scientifique sans retour possible. Avant le grand départ, elle doit se rendre à la fête d’adieu organisée en son honneur dans une somptueuse villa.

Notre avis en un mot (puis quelques autres) : TROUBLANT

Brillante Nova, tellement qu’elle a délaissé ses amitiés et se prépare à un voyage spatial sans retour. C’est sur Terre, pourtant, que Lisa Blumen étudie la marginalité et la solitude le temps d’une dernière et unique soirée de retrouvailles. Un récit juste et troublant au suspense intime.

L’employé.e du mois, Lisa Blumen, 176 p., 24 €.

3/The Frontier

"The Frontier", Le Lombard, 2023 ©Le Lombard

Les mots de l’éditeur

Ouest Américain, 1870. Sauvés de la potence par un étrange homme en blanc, cinq criminels aux pouvoirs surnaturels ont accepté de rejoindre la Frontière. Cette organisation a été créée dans un seul but : stopper la Tempête, un amas de nuages noirs et d’éclairs dont s’échappent des gémissements inhumains et qui sème la mort partout où il passe.

Notre avis en un mot (puis quelques autres) : VIOLENT

Dans un Far West réinventé, une tempête dévore l’humanité. Seul espoir de l’arrêter : des hordes de voyous sanguinaires envoyés par un mystérieux “homme en blanc”. Un récit de genre, en noir, en blanc et plutôt très violent, qui fait penser à la série The Boys. Bien, mais faut digérer. Burps.

Le Lombard, Fioriniello/Paliaga, 224 p., 12,45 €.

4/L’arme à gauche

"L'arme à gauche", Glénat, 2023 ©Glénat

Les mots de l’éditeur

Après sa série Michel, avec son protagoniste phare, Pierre Maurel rejoint le catalogue Glénat et nous invite à faire la connaissance de Mario. Un personnage tout aussi attachant qui nous plonge au cœur des mouvements clandestins des années 70, dans une Italie en pleine effervescence.

Notre avis en un mot (puis quelques autres) : DÉSABUSÉ

Un vieil activiste de gauche retiré des affaires retourne en Italie à la mort d’un de ses compagnons de lutte. Et constate combien ces combats ont peu porté de fruits. Un double enterrement de première classe pour un livre tendre et désabusé signé Maurel, qui se trouve être un préquel de Michel.

Glénat, Maurel, 96 p., 17,50 €.

5/La venin (T.5/5)

"La Venin", tome 5, Rue de Sèvres, 2023 ©Rue de Sèvres

Les mots de l’éditeur

Emily arrive au terme de sa quête de vengeance, visant à retrouver et éliminer les meurtriers de sa mère. Après avoir fait le deuil Stanley Whitman, l’homme qu’elle aimait, elle met en place le plan qui lui permettra d’atteindre sa dernière cible et ainsi achever son sanglant projet.

Notre avis en un mot (puis quelques autres) : CONCLUSION

Le parcours d’Emily avait commencé dans le sang, et avec la volonté de venger sa mère. Sa vendetta se termine dans le Washington du début du XXe siècle. Toujours avec des larmes et du sang, mais avec une conclusion qui offre autre chose, d’un peu inattendu. Astier aura bien manœuvré.

Rue de Sèvres, “Soleil de plomb”, Astier/Astier, 64 p., 15 €.

6/Fatals Picards

"Fatal Picards", Bamboo, 2023 ©Bamboo

Les mots de l’éditeur

Vous croyiez connaître les Fatals Picards ? Détrompez-vous ! Car, ce fleuron du rock hexagonal mène une double vie, loin des projecteurs des salles de concert et des studios d’enregistrement. Parallèlement et tambour battant, ils endossent leur costume de personnages de BD !

Notre avis en un mot (puis quelques autres) : DISPENSABLE

Les membres du groupe français le plus déjanté deviennent des héros de BD… et s’y avèrent bien moins déjantés, même s’ils y croisent des zombies ou des candidates de téléréalité lobotomisées (pléonasme, pardon). Ce n’est pas antipathique, mais on cerne mal l’intérêt.

Bamboo, “Comics Club”, Garréra/Juan, 64 p., 15,90 €.

7/Arca

"Arca", Les Humanoïdes Associés, 2023 ©Les Humanoïdes Associés

Les mots de l’éditeur

Éric Rives se réveille d’un long voyage en vaisseau spatial qui devait le mener, lui et les autres passagers, jusqu’à la Griffe du Lion – terre promise où ils espèrent trouver de meilleures conditions de vie que sur l’orbite terrestre qui dépérit. Mais l’équipée réalise rapidement qu’elle n’est pas arrivée à destination et que le voyage a duré bien plus longtemps que les deux cents ans initialement prévus…

Notre avis en un mot (puis quelques autres) : DILEMME (S)

À bout de ressources, l’humanité a tenté le voyage interstellaire… qui a duré bien plus que prévu. Voici notre équipage face à un monde étrange, labyrinthique et des dilemmes moraux. Un roman graphique dont le dessin étrangement désincarné cadre bien avec la sourde angoisse qui le traverse.

Les Humanoïdes Associés, Benassaya/Urgell, 112 p., 22 €.

8/L’Enfer de Dante

"L'enfer de Dante", Daniel Maghen, 2023 ©Daniel Maghen

Les mots de l’éditeur

L’Enfer est la première partie de la Divine Comédie de Dante, un grand classique de la littérature italienne. Si le récit est complexe, l’idée centrale est simple. Guidé par le poète Virgile, Dante traverse les neuf cercles de l’Enfer pour retrouver sa bien-aimée Béatrice au Paradis.

Notre avis en un mot (puis quelques autres) : ACCESSIBLE

Les frères Brizzi adaptent avec classe et sobriété la première partie de la Divine Comédie, pièce majeure de la littérature italienne. Avec respect, ils parviennent à rendre le récit globalement accessible et inaugurent donc avec talent cette collection consacrée aux grands classiques.

Daniel Maghen, Brizzi/Brizzi, 160 p., 29 €.

9/No future

"No Future", Delcourt, 2023 ©Delcourt

Les mots de l’éditeur

Véritable hommage à l’insouciance du mode de vie occidental de la fin du XXe siècle, cette comédie d’anticipation met en scène deux savoureux délinquants, réfractaires aux nouvelles règles sociales.

Notre avis en un mot (puis quelques autres) : LÉGER

Une multinationale spécialisée en tourisme spatial confie à Halen le soin de débusquer et tuer un vilain voleur de documents. Corbeyran part de notre passé pour rire de notre futur technologique, mais avec assez peu de fond, ce qui rend la chose un peu légère. Graphiquement, par contre, c’est – entre Bilal et Baru – dense.