Zabus, Charlot, Makyo, etc.: nos 9 coups de cœur (ou de griffe) BD du jeudi 9 février 2022

Les mots de l’éditeur

Nous sommes en 1686. Le Roi souffre… et pas de n’importe où. Une fistule, aussi vilaine que mal placée, le torture depuis des mois. L’opération, délicate, inédite, mortelle peut-être, est la dernière option qui s’offre à Louis le quatorzième.

Notre avis en un mot (puis quelques autres): SAVOUREUX

Charlot raconte l’Histoire par le petit bout de la… lunette dans un récit complet où il mêle avec virtuosité dialogues savoureux, épisodes médicaux authentiques et ridicule assumé. Du bonheur. Enfin, ça dépend de quel côté du bistouri on se trouve.

2 Mademoiselle Sophie

Les mots de l’éditeur

Romain, 12 ans, a une sœur et a pour professeur d’école mademoiselle Sophie. L’embonpoint prononcé de Sophie lui vaut les moqueries de plusieurs élèves. Romain observe avec curiosité et empathie sa professeure et devine un mal-être.

Notre avis en un mot (puis quelques autres): ÉMOUVANT

À 12 ans, Romain va quitter l’école primaire, non sans un pincement au cœur pour son institutrice obèse. Il s’inquiète pour elle… à moins que ce ne soit lui qui aille mal.

Un récit d’une sensibilité folle, sans pathos ni jugement, signé Zabus. On a encore les yeux tout mouillés d’émotion.

3 Celle qu’il n’attendait pas

Les mots de l’éditeur

Camille passe tout son temps libre devant une grande bâtisse sans que personne ne comprenne à quoi elle rêve. Mais un beau jour, le propriétaire Roland Mars, un vieil écrivain discret, l’embauche pour des travaux subalternes…

Notre avis en un mot (puis quelques autres): TRASCENDANTAL

Une jeune fille rêveuse est engagée par l’écrivain qu’elle épiait et pénètre dans sa maison mystérieuse, au sujet de laquelle circulent les plus folles rumeurs. Elle en ressortira transformée. Un récit transcendantal drôlement surprenant.

4 Les Grimaciers

Les mots de l’éditeur

La vie de Luigi, Napolitain en pleine crise de la quarantaine, est au point mort. Sans parler des intimidations que les sales types de la Camorra font subir aux petits commerçants. Un jour, Luigi enfile un masque de Polichinelle et sort la nuit régler leur compte à des petits voyous.

Notre avis en un mot (puis quelques autres): VIGOUREUX

Dans le Naples du début des années 90, un maire plus courageux que les autres semble vouloir s’attaquer à la mafia. Et inspire Luigi, qui lui emboîte le pas en mode vengeur masqué. Le dessin est vigoureux, le propos enlevé… mais la fin un peu expédiée.

5 Speed Ball

Les mots de l’éditeur

Atlantic City, 1976. Graham Parson, ex-star du baseball, a tout perdu. Aujourd’hui, il gagne sa vie en tournant dans des films X, sans grande conviction. Lors d’un tournage, il fait la rencontre d’un vieillard aux pouvoirs étranges qui lui propose un pacte faustien: s’il tue quatre personnes pour son compte, il retrouvera sa gloire.

Notre avis en un mot (puis quelques autres): ROCK’N’ROLL

Une star du base-ball ruinée et reconvertie dans… le porno reçoit la visite d’un vieillard, qui lui promet de retrouver gloire, femme et enfant contre quatre meurtres. Un trip acide dans l’Amérique des années 70, où il croisera notamment Jeff Dahmer. Un roman graphique très rock’n’roll. De la bonne.

6 Sourire d’acier (T.1)

Les mots de l’éditeur

Louna, 15 ans, est en seconde et dans quelques heures, c’est la libération. Elle va se faire enlever cet horrible appareil dentaire. Enfin c’est ce qu’elle croit, car le jour du rendez-vous, l’Humanité disparaît ! Livrée à elle-même, Louna va d’abord se réfugier à la maison avant que l’envie irrésistible d’enlever cet appareil métallique ne la reprenne ! C’est son obsession…

Notre avis en un mot (puis quelques autres): CHILL

La Terre a été vidée de ses habitants, n’y laissant que quelques survivants, et parmi eux Louna, 14 ans et… obsédée par l’idée de se faire retirer son appareil dentaire.

Une sorte de Seuls en mode "chill" (c’est la fin du monde, mais matons Netflix). Superficiel et léger.

7 Section de recherches (T.1)

Les mots de l’éditeur

Bruno Kratt est capitaine de la Section de recherches de la Gendarmerie de l’Air. En pleine enquête sur le crash d’un avion militaire en Normandie, il reçoit soudain un appel d’un ancien collègue resté en poste à Nancy. "Boucle d’or", un tueur qu’il pensait avoir neutralisé onze ans plus tôt, est de retour…

Notre avis en un mot (puis quelques autres): FIGÉ

À Trouville, un avion militaire se crashe ; à Nancy, un tueur en série de jeunes femmes ressuscite. La gendarmerie nationale française enquête sur tous les fronts, mise dans le dur au cœur de cet album promo. Scénario prenant mais dessin figé et trop numérique.

8 L’or du temps (T.2/2)

Les mots de l’éditeur

La suite et la fin du diptyque de Rodolphe et Oriol. Sous le trait impressionniste du dessinateur espagnol, Théo continue son enquête dans les bas-fonds de Paris, en forme d’hommage aux meilleurs feuilletons de la littérature et de la bande dessinée… à la recherche de l’"Or du temps".

Notre avis en un mot (puis quelques autres): ÉBOURIFFANT

Se parant de la classe picturale folle d’Oriol, Rodolphe nous entraîne dans l’esprit feuilleton, mêlant rétro-futurisme parisien, aventure à la Indiana Jones, polar et paranormal.

Un peu de tout, avec des clins d’œil à quelques ténors de la littérature, et un voyage ébouriffant.

9 Djarabane (T.1)

Les mots de l’éditeur

Sarh, 1984. Kandji, sept ans, s’émerveille devant une peinture accrochée au mur du salon. Ebloui par la scène et les couleurs du paysage, il se fait la promesse de devenir peintre alors que le Tchad traverse une des périodes les plus violentes de son histoire.

Notre avis en un mot (puis quelques autres): VIBRANT

Premier volume d’une autobiographie tissée entre souvenirs et (mauvais) rêves. Danngar déroule superbement son enfance dans un village du Tchad.

Une vie aux aguets, les menaces sont multiples, mais guidée par un singe qu’il entend bien libérer et l’illumination artistique. Vibrante.