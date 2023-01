Trente auteurs « adoptente » trente prisonniers privés de liberté, pas de génie

"La prison est le lieu de tous les paradoxes, de toutes les vacillations, un lieu de perdition et de rédemption, de déperdition et de récupération de chaleur humaine, un lieu mouvant de mémoire et de souvenirs, de méditation et d’introspection", constate François Dessy dans l’excellent avant-propos du livre dont il a façonné les chapitres à travers 29 autres plumes exceptionnelles. Il est lui-même l’auteur d’un conte à propos de Miguel de Cervantès, le poète espagnol arrêté en 1675 par des pirates – albanais – des mers qui le vendirent aux autorités turques comme esclave. Il fut transféré à Alger et libéré 5 ans plus tard, après avoir connu le bagne, moyennant une rançon, probablement.

« Les barreaux n’excluent personne »

"C’est le lieu des libertés piétinées, de toutes les hontes, de toutes les noblesses et de toute bonté parfois, poursuit François Dessy. Car les barreaux, comme les remous de l’histoire, n’excluent personne… ni l’amour, ni le génie, ni les innocents, ni les martyrs, ni les véritables repentis. La prison est humainement plus chamarrée que ses uniformes et ses éclairages le laissent deviner."

Alain Berenboom, l’avocat bruxellois et romancier particulièrement prolixe, a laissé virevolter son esprit à propos de Patrice Lumumba, le leader congolais assassiné à Lubumbashi, dans le sud du Congo, sur ordre des autorités belges. Considéré encore aujourd’hui comme le héros de l’Indépendance en 1960, le premier Premier ministre congolais est en tout cas une légende que Berenboom a voulu honorer.

Pierre Mertens est aussi l’une des 30 plumes exceptionnelle de cet épais volume (464 pages). Il se saisit de deux drames vécus par deux jeunes femmes dans les camps de concentration nazis. Peu connues du grand public, elles furent pourtant des phares pour leurs congénères perdus dans les tunnels de la mort.

Mala Zimetbaum, qui eut le seul tort d’être juive, a sauvé beaucoup de femmes et d’adolescentes qui auraient dû être conduites dans les chambres à gaz. Multilingue et donc particulièrement utile à tout point de vue, elle sera pourtant exécutée en septembre 1944, 3 mois après le débarquement de Normandie. Quel parcours aussi pour Milena Jesenska, journaliste, écrivaine et résistante tchèque, déportée en 1939 et décédée trois semaines avant le débarquement de Normandie.

Dans un bref entretien, Pierre Mertens nous a confié que "la force de ce livre réside aussi dans les chroniques relatives à des personnes peu connues du public et qui pourtant méritent mille hommages."

« Privé de liberté, pas de génie », 30 prisonniers célèbres, ouvrage collectif dirigé par François Dessy, éd. La pensée et les hommes, Collection « Penser l’humain », Bruxelles, 2022.