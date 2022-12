En 2004, vous sortiez le tube « La positive attitude »; devenu depuis une expression à part entière. « C’est pas (si) compliqué. Mes astuces pour positiver le quotidien », sorti en 2020, est votre 4e ouvrage. Pourquoi avoir décidé d’écrire ce livre ? Vous le dites dès le début du bouquin : vous n’êtes ni médecin, ni psy. Et des livres sur le développement personnel, il y en à la pelle.

Oui, et j’en ai lu une flopée. Je suis vraiment une passionnée, je dirais, de développement personnel. Plus j’avançais dans la vie, plus des livres s’ouvraient. Et dans chacun de ces livres, je trouvais des clefs qui me faisaient me sentir de mieux en mieux et qui m’ont permis d’apprendre de plus en plus de choses sur moi-même. Et je trouvais ça génial ! Et comme il y a plein de choses qui fonctionnent pour moi, je me suis dit que ça devrait aussi fonctionner pour les autres. J’ai donc voulu écrire un petit livre, avec plein de thématiques pour lancer un peu les débats et permettre aux gens, qui le désirent, de faire leurs premiers pas en développement personnel.

Lâcher prise, pardonner, surmonter un échec, prendre du temps pour soi… A la fin de chaque chapitre, vous invitez les lecteurs à découvrir plusieurs ouvrages, pour approfondir chaque thématique. Selon vous, quels sont les ouvrages pour se lancer dans le développement personnel ?

Le Pouvoir du moment présent (Eckhart Tolle), Les Quatre Accords toltèques (Don Miguel Ruiz), Ho’oponopono, Le secret des guérisseurs hawaïens (Dr Luc Bodin et Maria-Elisa Hurtado-Graciet), Le Secret (Rhonda Byme)… Il y en a tellement. Ceux-là, c’est un peu la base pour se lancer.

Quand on voit le nombre de thématiques dont vous parlez dans votre livre, on se dit que c’est tout de même pas si simple que ça, finalement, de positiver au quotidien.

Oui, pour certains thèmes, il y a un peu plus de travail, mais ça dépend de chaque personne. Je sais que j’avais un gros gros travail à faire sur la culpabilité (sourire). Chaque personne a ses propres thèmes à travailler, mais c’est tellement intéressant et enrichissant qu’il faut le faire: allons-y ! On apprend tous les jours. Être positif, ça se travaille. Et même s’il y a des jours où ça ne va pas du tout, ce n’est pas grave , on a le droit. Il ne faut pas culpabiliser, on a le droit de ne pas sentir bien; on est des êtres humains, on n’est pas des robots (rires).

La positive attitude serait une méthode à appliquer au quotidien?

On peut parler de la loi de l’attraction: si on est positif dans la vie, on va attirer des choses positives; si on voit tout noir, on va attirer des choses négatives. En ce sens, on récolte ce que l’on sème tout simplement.

Est-ce que vous avez l’impression que le monde a changé depuis la sortie de votre tube La positive attitude? Aujourd’hui, on parle bien plus ouvertement de certains sujets, comme la dépression, dont on ne parlait pas vraiment à l’époque.

Oui, j’ai l’impression que les langues se délient et qu’on parle de plus en plus de choses qui avant étaient tabous, dont les burnout, #MeToo, l’endométriose…. Et et c’est bien! Le fait d’en parler montre que d’autres personnes sont dans la même situation, que d’autres personnes ont réussi à surmonter certains problèmes. On se sent ainsi moins seul, ça donne du courage et de l’espoir.

D’ailleurs, vous jouez la transparence dans ce livre.

C’est vrai que quand je décide d’écrire un livre, je me dévoile sans tabous. Je parle de ma maladie, de ma psy qui m’a beaucoup aidée, de l’hypnose. Il y a des gens qui y croient, certains non, certains sont pour; d’autres pas. Moi ça m’a fait beaucoup de bien. Après chacun fait comme il le sent et comme il en a envie, mais si ça marche aussi pour d’autres tant mieux.

Vous vous livrez aussi sur vos propres expériences, vos déboires, vos débuts en tant que comédienne… On a d’ailleurs parfois l’impression de vous entendre lire le livre à haute voix.

Je l’ai écrit comme si je parlais à une copine et qu’on buvait un petit thé - ça m’arrive très souvent (rires). La plupart du temps, avec mes copines, quand on parle d’un problème en particulier, je vais dans la bibliothèque, je prend un livre et je leur dis : « Tiens, lis ça et tu verras ça va t’aider. » Ce livre, c’est exactement ça. Je voulais que ce soit quelque chose de cosy, tout en expliquant ce qui m’est arrivé et comment j’ai réussi à surmonter la chose; tout en recommandant des livres pour approfondir les thématiques.

Changement climatique, guerre en Ukraine, crise de l’énergie… Ce n’est pas évident tous les jours de rester positif.

C’est vrai que depuis que je suis maman : parfois je regarde ma fille, puis les infos (la crise climatique, la guerre en Ukraine, la crise de l’énergie…) et je me demande ce que sera son futur, son avenir… Mais je me dis qu’on va essayer de tout faire pour qu’il soit le meilleur possible.

Vous avez célébré vos 20 ans de carrière l’an dernier. Quid pour demain? On vous attend où?

Dans les pleins d’endroits (sourire), mais je n’ai pas trop le droit d’en parler pour l’instant (rires). Il y a pas mal de projets qui arrivent, dans la fiction, dans la musique et, aussi, avec la sortie d’un nouveau bouquin.