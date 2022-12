Lara Fabian passe à table

Que ce soit pour célébrer des moments heureux ou se réconcilier ; que ce soit triste ou heureux, la table apparaît en permanence dans la vie de l’artiste. "La table peut guérir mais elle peut détruire aussi parce qu’il y a des tables où on vous force à manger ou d’autres où on cristallise certaines douleurs et certains silences. Mais, pour moi, la table est définitivement zone de guérison, de partage et de célébration."

Si elle était un plat…

De ses divers voyages et lieux de vie, Lara Fabian a développé un goût pour l’exploration gustative et la découverte. "Partout où je suis allée, j’ai emmené la table avec moi et essayé d’en faire une fête, un moment savoureux et important. Je trimbale beaucoup de mes traditions mais quand j’ai l’occasion de découvrir de nouvelles choses, je n’hésite jamais. J’adore par exemple la cuisine indienne et thaïe et donc, j’ai un placard très très polymorphe: on y trouve à la fois le Japon, l’Inde, l’Italie, la Thaïlande, la Belgique et la France."

Si elle était un plat, Lara Fabian opte sans hésiter pour le réconfort: "Je serais certainement un plat de pâtes à la tomate avec du basilic parfumé et des aubergines frites par-dessus le tout saupoudré de ricotta salata !" Fan de fromage (qu’elle consomme peu, cependant) et de pâtes, elle a pourtant dû, il y a quelques années, faire une croix sur le gluten. Une intolérance qu’elle découvrira, comme elle l’explique dans le livre, suite à une vilaine chute qui l’amènera aux urgences. "J’ai eu la chance de tomber sur un urgentiste gastro-entérologue. Quelques questions plus tard, il me conseille de faire un test pour le gluten et je découvre, à mon grand dam que je suis effectivement intolérante voire allergique au gluten: si j’en mange, je souffre vraiment beaucoup. Heureusement, il y a des maisons italiennes qui excellent désormais dans la confection de pâtes délicieuses et sans gluten."

« Je ramène des pots d’andalouse »

Chaque fois qu’elle passe par chez nous, Lara Fabian en profite pour faire quelques emplettes et remplir son placard de choses "qu’on ne trouve qu’en Belgique". "Il y a par exemple, bêtement les sauces DL (rires) que ce soit la mayo, le pickles ou l’andalouse, je les emballe dans du papier bulle pour ne pas que ça éclate dans ma valise ! J’achète aussi la Maïzena, introuvable en France et les poudres pour les flans Impérial, pour la famille." Et quand elle cuisine un plat "belge", elle opte pour un stoemp, comme l’aimait son papa ou un basique mais savoureux vol-au-vent voire une côte de porc Cross & Blackwell dont elle révèle la recette avec gourmandise. Parce que la gourmandise, c’est la base !

« Tout », Éditions Libre Expression, 24, 90 €.