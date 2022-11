Élodie Shanta, un caractère bien trempé

On avait découvert Aneth il y a quelques mois alors qu’elle faisait ses premiers pas dans son école de magie. À ses côtés quelques autres personnages tout aussi barrés et attachants. On continue à la suivre dans le deuxième tome de ses aventures, Trésor et piraterie. "C’est évidemment l’histoire d’une petite sorcière mais, dès le début, j’ai voulu explorer un groupe, une classe, avec toutes ses personnalités. C’est quand même plus facile de créer une histoire avec plusieurs personnages aux caractères très différents qui interagissent entre eux que lorsqu’on a un seul personnage", explique Élodie Shanta.