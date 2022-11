Les enfants joyeux

Julien Dufresne-Lamy s’est intéressé au sujet après la rencontre d’une maman, Anne-Laure, et de son fils Marius, porteur du syndrome. Une femme "éblouissante" qui lui a donné envie d’en rencontrer d’autres. Ce livre est le résultat de deux ans et demi de rencontres et d’écriture. Une collection de témoignages, joliment mis en mots qui permet de mieux comprendre le quotidien avec ses bonheurs et ses difficultés.

Le romancier est resté marqué par cette écriture et continue à voir certains des protagonistes de son livre. "Je les revois régulièrement pour certains. Ce n’est pas une amitié comme les autres, quand ils me voient, ils continuent l’histoire, ils continuent à me raconter comment vont leurs enfants. La maman d’Axelle me dit,"à chaque fois que je te vois j’ai l’impression que je te prends pour mon thérapeute".

En tant que romancier, je vais enjoliver certaines choses mais je ne veux pas les trahir.

Et puis, ça donne une certaine responsabilité aussi de parler de personnages réels, surtout avec une histoire intime aussi lourde. "C’est un réalité scientifique et médicale. François le papa de Thomas, est chercheur, il est cette caution scientifique. En tant que romancier, je vais enjoliver certaines choses mais je ne veux pas les trahir. C’est aussi une histoire de déterminisme, de fatalité, un parcours du combattant, médical, paramédical, social, culturel… je m’oblige à être au plus près de ce qu’ils sont vraiment, sinon, c’est raté."

Une histoire de mères

Quelque chose saute aux yeux à la lecture: il y a très peu d’hommes dans cette histoire, ce sont les mamans qui sont à l’avant-plan. "D’entretien en entretien, j’ai pris cette mesure là de l’engagement des mères et moins des pères." Il y a par exemple l’histoire de Gaëlle, la maman d’Axelle. Elle craint pour son emploi et craint encore plus que le suivant ne lui permette pas de dégager du temps pour s’occuper de sa fille. Mais quand elle demande un relais à son mari, elle se retrouve bien seule… "C’est aussi un texte sur la répartition de la production domestique. Qui, de fait, est amené à sacrifier son indépendance, sa carrière, son temps, c’est la femme parce que c’est cette idée encore assez patriarcale que c’est la mère qui doit porter la famille, parce que c’est la mère qui porte l’enfant. C’est un peu archaïque." Il y a quand même deux pères dans l’histoire. "Mais je raconte ce que j’ai vu: c’est que toutes les semaines j’avais rendez-vous surtout avec des mères de famille. C’est un texte sur l’enfance et sur la famille. Et la plus grande charge revient à la mère. Heureusement que les choses changent un peu…"

Julien Dufresne-Lamy, «Les Bienheureux», Plon, 238p.