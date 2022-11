Retour sur le Rossel de Stéphane Lambert

À l’occasion d’une visite chez un thérapeute, il revient dans le quartier bruxellois de ses premières années, et dans la rue, dans l’immeuble même où, lorsqu’il avait 10 ans, il a été abusé par un ami de ses parents, qui sera ensuite condamné pour pédophilie. Ses parents formaient un couple mal assorti, sa mère s’étant mariée pour échapper à son milieu rural. Ils se disputaient souvent, parfois violemment, l’obligeant, avec son frère cadet, à intervenir. Ils divorceront, et les deux garçons à peine adolescents seront contraints de déménager à l’autre bout de la ville, avec le nouveau compagnon de leur mère qu’ils n’aimaient pas. Laissant leur père s’enfoncer dans une dépression d’où, semble-t-il, il ne sortira jamais vraiment. Premier de classe devenu rétif au collège, lui qui voulait être acteur ou restaurateur passera l’année de ses 14 ans dans une école hôtelière qui lui laissera un goût amer.

"Le temps d’apprendre à vivre, il est déjà trop tard" poétisait Aragon. "La réalité n’offre pas la possibilité, comme les livres, de réécrire une page", constate Stéphane Lambert. Et c’est bien l’écriture qui lui permettra de revisiter son enfance à travers ses livres. "Imaginais-je combien de mots, de milliers et de milliers de mots, il me faudrait écrire, et réécrire, sans parvenir à calmer l’attente ?", interroge-t-il en regardant une photo de ses 5 ans sur une plage du Grau-du-Roi. Ce travail incessant n’évacuera toutefois jamais ce mal-être qui l’habite.

C’est sur une île grecque que l’auteur de plusieurs ouvrages sur des peintres (Rothko, Monet, Klee, Spilliaert, de Staël) compose ce récit où il affronte enfin "ses brûlures de l’existence" l’empêchant de vivre. Un texte vibrant de sincérité dédié à son père dont il retrace la mort dans sa deuxième partie. Une disparition qui survient à une période troublée de sa vie sentimentale puisque, tandis qu’il se sépare de l’homme qui était son compagnon, il en rencontre un autre.

Stéphane Lambert, « L’Apocalypse heureuse », Arléa, 177 p.